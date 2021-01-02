12 главных итогов 2020 года

2020 год начался с кассового рекорда ХОЛОПА, продолжился феноменальными успехами сиквела ЛЬДА и ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. Казалось, ничто не сможет остановить рост отрасли, возобновившийся в 2019 году. Но на взлете индустрии подрезал крылья коронавирус, кинопоказ оказался в числе наиболее пострадавших от пандемии бизнесов. Голливудские студии теперь отдают приоритет онлайн-платформам, полупустые кинотеатры показывают отечественное кино. Как бы то ни было, БК по традиции выбрал дюжину главных событий, явлений и трендов, по которым мы запомним ушедший 2020 год.

КАРАНТИННОЕ ПАДЕНИЕ

Пандемия коронавируса кардинально изменила ситуацию в мировом кинопрокате. Строгие карантинные меры нынешней весной ввели в большинстве

стран мира, из-за чего кинотеатры вынужденно закрылись на несколько месяцев. После такого удара прокат пришел в себя только в ряде азиатских стран. А вот в Европе из-за второй волны коронавируса многие государства снова объявили локдаун, который привел к повторному закрытию кинозалов. В США еще в конце августа работало 65% площадок, но сейчас открыто лишь 40% (примерно 2300). В России кинотеатры были закрыты с конца марта, к осени возобновили работу 90% из них. На момент написания этого текста «закрытыми» остаются только три региона – Краснодарский край, Чечня и Алтай.

В период пандемии кинотеатры начали работать по новым правилам. Максимальную заполняемость залов в России ограничили до 25–50% в зависимости от региона. В кино теперь пускают людей только в масках, после каждого сеанса должна проводиться обработка зала дезинфицирующими средствами, а между показами установили перерыв в полчаса. Еще одним новшеством стал запрет на работу площадок после 23:00, но действует он не повсеместно. Кое-где власти регионов оказались людьми, особо одаренными талантами, которые они применили на фронте борьбы с коронавирусом. В Калининградской области на выходные закрывали торговые центры вместе с расположенными в них кинотеатрами, в Новосибирске запрещали работать кинозалам, расположенным в ТРЦ. По сравнению с прошлым годом кассовые сборы в России упали более чем на 60%. А средняя заполняемость сеансов стала меньше в два-три раза. В то же время немного выросла средняя цена билета – в ноябре он стоил 264 рубля, это максимальный показатель за последние пять лет. Но приблизиться к докарантинным значениям выручки это, разумеется, не помогает.

АЗИЯ НА КОНЕ

Объем китайского кинопрокатного рынка в 2020 году превысил объем американского и вышел на первое место в мире. С одной стороны, говорить об этом как о триумфе трудно. Понятно, что такой расклад обусловлен не каким-то бурным ростом, а просто меньшим падением валовых сборов в Поднебесной. На текущий момент бокс-офис в США отстает от итоговой кассы прошлого года на 82,3%, а в Китае – на 72,8%. С другой стороны, произошло это не на пустом месте, а благодаря успешной реализации программ по развитию собственного кинопроизводства, расширению кинотеатральных сетей в сторону густонаселенных регионов Китая, где жители охотно смотрят местные фильмы. Нельзя не упомянуть и довольно специфический подход китайских чиновников к борьбе с COVID-19. Эта борьба вроде бы есть, но на хозяйственной деятельности предприятий она сказывается минимальным образом. Это привело к тому, что после локдауна сборы китайских блокбастеров вернулись к «доковидным» показателям, а военный экшн ВОСЕМЬ СОТЕН со сборами $473 млн стал самым кассовым фильмом года в мировом прокате.

Согласно предварительным данным, в Японии объем кинопрокатного рынка сократился на 79,2% по отношению к рекордному прошлому году. С 1 января по текущий момент суммарные валовые сборы картин в национальном прокате составляют около $500 млн. Примечательно, что почти 60% из этой суммы достались одному фильму – аниме DEMON SLAYER THE MOVIE: MUGEN TRAIN, в активе которого более $300 млн. Стала самым успешным национальным кинорелизом в истории страны, обойдя УНЕСЕННЫХ ПРИЗРАКАМИ. Без феноменального успеха DEMON SLAYER THE MOVIE: MUGEN TRAIN состояние кинопрокатного рынка Японии было бы трагическим. Но тут принципиально важно, что рекорд установлен уже после снятия карантина и на фоне антиковидных ограничений.

Рекордным по всем показателям был 2019 год и в Южной Корее. Тогда суммарный бокс-офис всех фильмов, шедших в прокате страны, равнялся $1,7 млрд. Согласно предварительным данным, снижение валовых сборов 2020 года пока составляет около 85%. И это при том, что девять последних лет выручка национальных проектов хоть ненамного, но превышала кассу зарубежных. То есть говорить о слабости локального кинопроизводства не приходится. Однако следует отметить, что среди крупных азиатских рынков именно в Южной Корее были применены наиболее строгие и продолжительные меры по социальному дистанцированию, а также наиболее сильна антиковидная тематика в СМИ. Впрочем, даже это не помешало собрать более $30 млн двум картинам, вышедшим в прокат после окончания локдауна – речь об экшнах ПОЕЗД В ПУСАН 2 и ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО.

Ситуация на трех крупнейших азиатских рынках, наиболее значимых для современного международного кинопроката, говорит о том, что для относительно быстрого восстановления киноиндустрии необходимо сочетание двух основных факторов: наличие зрительского национального контента, а также разумные административные меры по борьбе с распространением инфекции, не наносящие критический урон деятельности коммерческих компаний и не запугивающие население до состояния бессознательного ужаса. С учетом того, что в уходящем году локдауны пришлись на довольно кассовые периоды времени (например, кинопрокат в Поднебесной не работал во время китайского Нового года), сохранение этих факторов в 2021-м позволит рынку совершить быстрый отскок от низших точек, на которых он оказался в 2020 году.

РОСТ ОНЛАЙНА

Аналитики уже давно предсказывали, что онлайн со временем превратится в основной способ доставки новинок кино до потребителя. Пандемия резко ускорила этот процесс. Скачкообразный рост аудитории онлайн-кинотеатров произошел во всем мире, и Россия тут не исключение – практически все стриминговые сервисы отчитались о том, что количество платных подписчиков за 2020 год увеличилось на десятки процентов. Закрытие кинотеатров привело к тому, что многие производители фильмов начали лишать свои проекты кинотеатрального релиза в пользу премьеры сразу на легальных онлайн-сервисах. Самым громким событием стала отправка на Disney+ эпика МУЛАН, который в США так и не добрался до кинотеатров. В России в онлайне состоялись премьеры фантастического триллера СПУТНИК и драмы ФЕЯ. По заявлению создателей обеих картин, они максимально довольны стоимостью, за которую продали свои проекты стриминговым сервисам. В то же время показчики не жалуются на цифры просмотров. Однако стоит учесть, что как только кинотеатры в стране открылись, поток фильмов, вышедших в онлайне без кинотеатральной премьеры, тут же иссяк. Так что пока кейсы СПУТНИКА и ФЕИ можно считать скорее исключениями из правил, нежели началом новой эпохи в отечественном кинопроме.

На Западе же, напротив, изменения набирают обороты. Universal заявила о сокращении прокатных окон до 14 дней, Disney в ближайшие годы будет делать упор на развитие своего стриминга, а Warner Bros. и вовсе пообещал все свои релизы 2021 года в США выпускать одновременно и в прокат, и в онлайн. Все это происходит на фоне усиления в мире стримингов Amazon и Netflix. В любом случае будущий год лишь укрепит данную тенденцию – не исключено, например, что за главные «Оскары» в 2021 году будут бороться только фильмы стримингов. Это означает, что для кинотеатрального показа настают тяжелые времена даже при условии, если пандемия полностью отступит.

КИНОРЫНОК НА ДЕСКТОПЕ

Не только кинопрокат стал жертвой пандемии. Не меньше пострадали и Кинорынки с фестивалями. Многие из них попытались приноровиться к «новой реальности» и мигрировали в онлайн-пространство. Одним из первых крупных событий года, сумевших полностью адаптироваться к коронавирусным запретам на путешествия, стал Key Buyers Event. Мероприятие для зарубежных закупщиков, интересующихся российским контентом, прошло в виртуальном формате и привлекло более 1400 участников. В условиях карантина и тотальной неопределенности «Роскино», занимающееся организацией KBE, сумело сфокусировать значительное внимание международных профессионалов на российской индустрии. За Key Buyers Event хронологически последовал крупнейший европейский Кинорынок Marché du Film. Традиционно он проводится одновременно с Каннским кинофестивалем, однако в этом году его пришлось переносить на июнь. И ему также не осталось ничего иного, кроме как осваивать виртуальные пространства. Тем не менее для представителей отрасли даже такой непривычный формат стал способом пополнить свои пакеты и не потерять бизнес-связи, на создание которых ушли годы. Кинорынок в Торонто в сентябре уже находился в более привычных условиях: правительство Канады позволило провести его в гибридном формате. Посетить показы, впрочем, смогли преимущественно местные жители; для большинства участников он стал еще одной виртуальной площадкой. В конечном итоге по поступавшим в течение года отзывам участников всех этих мероприятий стало очевидно: когда пандемия пройдет и границы снова станут проницаемыми, все будут счастливы вернуться к привычной очной форме общения и проведения деловых встреч. Однако в виртуальных Кинорынках обнаружились и свои плюсы: возможность знакомиться с контентом в любое удобное время, более гибкий график и зачастую более высокая интенсивность встреч, бόльшая доступность. Разумеется, никуда не исчезают угрозы, связанные с информационной безопасностью, а многие проекты заслуживают того, чтобы их презентовали на большом экране. Однако отрицать наличие в виртуальном или гибридном формате массы преимуществ по итогам 2020 года просто невозможно.

И В СТОРОНЕ, И В МИРЕ

Казалось бы, развитие технологий и расширение цифровых границ – это логичный эволюционный путь для всего современного медиапространства. Однако этот год показал, что иногда обособленность может сыграть и на руку отдельным игрокам рынка. В данном случае тот факт, что на российский рынок еще не вышли стриминг-сервисы Disney+ и HBO Max, позволил выпустить в широкий кинотеатральный прокат такие проекты, как МУЛАН (400 млн рублей), ВЕДЬМЫ (320 млн рублей), ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (72 млн рублей) и мультфильм ДУША, старт которого назначен на 21 января 2021 года. В общей сложности эти релизы принесут отечественному рынку более 1 миллиарда рублей, чего не случилось бы, выйди они у нас сразу на стриминге, как это происходило в США. Учитывая всю сложность ситуации с кинопрокатом в Северной Америке, можно предположить, что как минимум в первой половине 2021 года количество таких проектов только увеличится, тем самым давая возможность российским кинотеатрам продержаться до окончания пандемии.

РЫНОК ДИСТРИБЬЮТОРОВ: НОВЫЕ АЛЬЯНСЫ

Уходящий год ознаменовался началом большого передела рынка дистрибьюторов. В январе две крупнейшие голливудские студии – Disney и Sony – завершили свое десятилетнее сотрудничество на территории России. Одной из причин закрытия совместного предприятия стала покупка медиакорпорацией Disney активов Fox, поэтому компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» также прекратила свое самостоятельное существование. Рокировки среди мейджоров продолжились с приходом известий под конец года о том, что студия Warner Bros. завершает сотрудничество с «Каро Премьер» и с марта 2021 года начинает новое партнерство – с Universal Pictures International. В отсутствие студийного контента российский офис Sony проявил интерес к отечественному кино. Дистрибьютор заключил соглашение с кинокомпанией СТВ о прокате продюсерских проектов Сергея Сельянова. Вместе с тем его компания «Наше кино» сменила владельца и теперь будет выпускать иностранные и российские релизы, в том числе фестивальное кино. В начале года MEGOGO Group вдобавок к имеющемуся прокатчику MEGOGO Distribution открыла подразделение для проката российских фильмов MEGOGO Studios. В декабре стало известно, что компании объединяют отделы букинга. При этом под брендом MEGOGO Studios продолжат выходить проекты собственного производства, а под брендом MEGOGO Distribution – зарубежные картины.

РУССКОГО ХОЧЕТСЯ?

Коронакризис вымыл из проката большие голливудские проекты. Дистрибьюторы вынуждены были сделать ставку на отечественный продукт. Больше остальных здесь повезло компании «Централ Партнершип», у которой традиционно сильный пакет российских релизов. В итоге СТРЕЛЬЦОВ и НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА стали самыми кассовыми отечественными фильмами постковидного периода. Другие мейджоры были не столь успешны в работе с российским контентом. Например, компания Sony после открытия кинотеатров выпустила в прокат шесть отечественных картин (вышедшую в декабре ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ предлагаем оставить за скобками), однако более или менее ощутимые сборы показала только комедия Михаила Сегала ГЛУБЖЕ! (75 млн рублей). Другие пять фильмов – ХЭППИ-ЭНД, КРАСОТКА В УДАРЕ, KITOBOY, ГИПНОЗ и ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ – совместными усилиями собрали даже меньше, чем работа Сегала (71 млн). В свою очередь у «Каропроката» не смогли порадовать ЦОЙ (26 млн) и ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА (26 млн), а у WDS – ТРОЕ (20 млн). С одной стороны, всем этим фильмам была обеспечена мейджорская широта росписи. С другой – против них сыграла узкая сегментированность, неоднозначность «сарафана» и недостаточный уровень маркетинга. Да, в «мирное» время мейджоры смогли бы провести рекламную кампанию более качественно. Однако тот факт, что многие отечественные фильмы сработали у лидеров рынка на уровне средних релизов прокатчиков второго и третьего ряда, настораживает.

НОВАЯ ЖИЗНЬ КИНОТЕАТРОВ

После того как в России ввели всеобщий режим самоизоляции, кинотеатры по всей стране были вынуждены временно прекратить работу. Кто-то просто законсервировал свою деятельность и ждал лучших времен, а кто-то начал действовать. Например, сеть кинотеатров «Люмен», представленная в основном в Калининградской области, организовала пошив тканевых масок. Выручка от продаж помогла сети в апреле не только рассчитаться с арендой и выплатить зарплату работникам, но и получить небольшую прибыль. Чтобы справиться с последствиями коронакризиса, некоторые игроки рынка запустили сервисы по доставке еды. Так, сеть «Мираж Синема» доставляла продукцию из бистро, которые находятся на территории ее кинотеатров, а «КАРО» предлагала позиции из ассортимента своих кинобаров (в основном попкорн и чипсы начос). В начале мая в России начали открываться автокинотеатры, вместе с ними возобновилась коммерческая демонстрация кинофильмов, хотя карантин еще не был снят. Конечно, большой прибыли они не приносили, но тоже внесли свой вклад в поддержание кинопроката до его официального открытия. Некоторым кинотеатрам выжить в эпоху пандемии помогло развитие стриминговых сервисов и онлайн-платформ. Например, московский Центр документального кино констатировал троекратный рост числа подписок на свою онлайн-платформу за время карантина. Весной также активно развивала онлайн-форматы и сеть «КАРО», которая устраивала показы фильмов в Интернете с привлечением кинокритиков и экспертов. Наконец, даже после полного возобновления работы кинотеатры не перестали искать способы привлечения зрителей и увеличения выручки. В конце ноября – начале декабря почти все крупные сети заявили о запуске услуги по аренде кинозалов для частного просмотра. Игроки рынка полагают, что эта услуга будет набирать популярность в ближайшее время с учетом роста заболеваемости, а в 2021 году и вовсе может стать одним из главных трендов в сфере кинопроката.

АУДИТОРИЯ ГОЛОСУЕТ ЗА ПОНЯТНЫЙ ПРОДУКТ

После окончания локдауна кинопрокат оказался в очень неприятных условиях. Кинотеатры были вынуждены мириться с ограничениями по посещаемости, а дистрибьюторы не могли обеспечивать привычный масштаб рекламных кампаний. Поэтому едва ли не главным залогом успеха многих проектов стал объем той аудитории, которая заведомо лояльна фильму – зрителей, готовых прийти в кино, несмотря на все внешние препятствия. В первую очередь это касается так называемых фанатских релизов вроде комедии НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (544 млн рублей, более 6 млн подписчиков на YouTube-канале) и ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (298 млн рублей, армия поклонниц книжного оригинала и первого фильма). Здесь же можно вспомнить ДОВОД (939 млн рублей) или «доковидных» ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (1,225 млрд) – Кристофер Нолан и Гай Ричи из числа режиссеров, которые могут похвастаться обширной фан-базой в России. Но и более скромные фанатские работы в 2020-м не жаловались на недостаток внимания публики – например, очередной фильм-концерт корейской группы BTS стал одним из самых кассовых релизов сентября. В то же время неплохо собирали и просто крепкие жанровые проекты, которые гарантируют целевой аудитории конкретные эмоции. Чаще всего это хорроры. Например, ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32, собравшее 96 млн рублей. Также два фильма ужасов от «Кинологистики» совсем недавно с перерывом в пару недель друг за другом обновили для компании показатели рекорда первого уикенда. Сначала ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. АКВАПАРК собрал в 295 кинотеатрах 4,9 млн рублей, а следом ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ подняло стартовую планку до 5,5 млн.

БЕЗ КАНН ЖИЗНИ НЕТ

Повсеместный запрет на проведение массовых мероприятий ударил по большинству крупных кинофестивалей. Организаторы Каннского МКФ до последнего пытались отсрочить неизбежное: запланированный на май смотр был сначала перенесен, а потом и вовсе отменен. В итоге конкурс как таковой не проводился, все отобранные на него картины получили лишь соответствующую отметку в свои резюме. 77-й Венецианский кинофестиваль прошел в начале осени, то есть на привычных датах, однако максимально скромно. Все это отразилось на доступном для дистрибьюторов репертуаре, ведь бизнес-модель многих авторских фильмов заточена под премьеру на фестивале класса А. Без нее бессмысленно пытаться достучаться до более или менее широкой аудитории. Какие-то картины (ПАДЕНИЕ, LOVERS ROCK), поучаствовав в менее известных смотрах и минимально отработав в прокате, устроились на онлайн-площадках; какие-то появились в кинотеатрах, смирившись с потерянным наградным сезоном. Однако большинство по-настоящему крупных арт-проектов (например, новые фильмы Уэса Андерсона, Пола Верховена, Леоса Каракса и Кирилла Серебренникова) просто решили отложить дату выхода до 2021 года – в надежде на пресловутую красную дорожку у Дворца фестивалей на набережной Круазетт. В этих обстоятельствах дистрибьюторы, привыкшие работать с фестивальным контентом, были вынуждены перекраивать свои стратегии и выбирать даты старта доступных для проката фильмов безотносительно поднимаемого ими медийного шума. У кого-то этот фокус прошел на ура (например, ЕЩЕ ПО ОДНОЙ принес Capella Film более 90 млн рублей), а кому-то пришлось впасть в спячку в ожидании, когда авторское кино вернется к привычному фестивально-прокатному ритму. Так, дистрибьютор Russian World Vision, исправно работавший в 2019 году каннскими фильма-

ми, в 2020-м с конца февраля и до середины декабря не выпустил ни одного релиза.

ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ КЛАССИКИ ЗАНЯЛ СВОЮ НИШУ

Среди малых трендов 2020-го вполне можно назвать полноценное возвращение классики мирового кино на большие экраны. Пока кассовые новинки со скрипом выходят в отечественный прокат, картины, прошедшие проверку временем, регулярно появляются на больших экранах – причем речь идет и об эстетских ВОСЬМИ С ПОЛОВИНОЙ, и о киноманских фаворитах МОЙ СОСЕД ТОТОРО и НА ИГЛЕ. Нельзя сказать, что данные релизы «рвут» прокат, однако они совершенно точно имеют свою постоянную аудиторию. В результате их присутствие в расписании кинотеатров расширяется – к примеру, недавно вышедший фильм Роберта Земекиса НАЗАД В БУДУЩЕЕ получил роспись, соизмеримую с новинками независимых дистрибьюторов. Активнее всех со «старичками» работает дистрибьютор «Иноекино», но были релизы и от «Пионера», «Искусства кино» и «Русского Репортажа». Последний, к слову, выпустит в 2021 году в повторный прокат несколько старых фильмов Ларса фон Триера.

НОВЫЙ ШЕФ

21 января 2020 года министром культуры стала Ольга Любимова. Она сменила на этом посту Владимира Мединского, который рулил культурной сферой с 2012 года и оставил крайне противоречивое наследие. Нового министра индустрия встретила с надеждой на ослабление административного регулирования кинопоказа, смягчение драконовских законов о нецензурной лексике в кино и реестре кинофестивалей. Пока рано говорить о том, суждено ли этим надеждам оправдаться – коронакризис отодвинул эти проблемы на второй план. Однако нельзя не заметить, что у Любимовой нет воинственной риторики в отношении Голливуда, а текущая «новогодняя битва» идет без скандалов, связанных с раздвижкой релизов и выдачей прокатных удостоверений. Это позволяет продолжать говорить о наметившейся «оттепели». По крайней мере, новая глава департамента кинематографии Светлана Максимченко публично признает существование всех перечисленных проблем и выражает готовность вырабатывать компромиссные решения. Назначение Любимовой, разумеется, еще повлечет за собой и другие перестановки – так, в 2021 году будет названо имя нового главы Фонда кино. И это изменение отрасль также склонна трактовать в позитивном ключе.

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02.01.2021 Автор: БК