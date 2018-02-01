Ведущие эксперты обсудили потенциал российского контента за рубежом

31 января в рамках 20-й юбилейной выставки-форума CSTB.Telecom&Media’2018 в МВК «Крокус Экспо» прошла конференция Content Summit Russia. Мероприятие открыл Сильван Форо, представитель компании Reed Midem, которая организует MIPTV и MIPCOM. Спикер обозначил главное направление для обсуждения, отметив, что российское присутствие на зарубежных рынках контента становится все более заметным.

Наибольший интерес на конференции вызвала дискуссия на тему выхода российского контента на международный рынок. За экспертную оценку ситуации относительно сферы кино здесь отвечал продюсер Гевонд Андреасян (кинокомпания «Большое кино»), который на конкретных кейсах показал, что за рубежом российские проекты могут отбивать половину своего бюджета. Так, например, МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ заработала на международных рынках около $1 млн при бюджете в $2 млн. Или, например, проект ЗАЩИТНИКИ, который на родине выступил скромно (263 млн в РФ и 273 млн в СНГ), но на Западе, по словам продюсера, стал одним из самых кассовых российских проектов, выйдя в кинотеатральный прокат в 23 странах. Еще в 70 странах картина работала на разнообразных платформах. Гевонд Андреасян посоветовал продвигать кино не с помощью крупных дистрибьюторов, для которых фильм станет лишь одним из проектов в пакете, а с помощью российских компаний – таких, как Planeta Inform, которые ставят проект на первое место и работают с ним более активно. На фоне успеха НЕВЕСТЫ Андреасян назвал перспективным жанр фильма ужасов, где при минимальной цене продаж за границу можно окупить бюджет, а сборы в кинотеатральном прокате в России пойдут в счет чистой прибыли.

Также Гевонд Андреасян рассказал об особенностях работы с детским кино – для выпуска за рубежом картины РОБО сейчас демократизируется сценарий (сглаживаются моменты, связанные с семейными ценностями, злодеем в картине, скорее всего, не станет иностранный персонаж). Несмотря на ориентацию на выпуск фильма за границей, в съемках картины на английском языке продюсер не видит необходимости – так фильм станет чужим для всех рынков. Съемки на языке международного общения целесообразны лишь при наличии в кастинге зарубежных актеров.

Вообще говоря, инфоповодом к дискуссии стала инициатива Фонда кино: теперь при оказании поддержки он будет руководствоваться новым показателем эффективности – увеличением числа зарубежных зрителей проектов. Какой-либо государственной поддержки выпуска российского контента за границей вся медиаиндустрия ждет уже давно: сейчас, по словам продюсера Александра Цекало, помочь в этой непростой истории могут только два человека – Александра Модестова и ее коллега (Reed Midem в России и СНГ).

Александра Модестова также выступала на конференции. Она обратилась к теме азиатского кино и рассказала о ведущем экспортере продукции на международные рынки – Южной Корее. С 2001 года эта страна системно «бомбит» рынок продуктом и получает результат. Россия не достигла тех успехов, которые были возможны, именно из-за отсутствия системного продвижения российского кино, сериалов и любых других историй. Сейчас, когда зрителей больше интересует качество контента, нежели страна его происхождения, у российских проектов есть все шансы продаваться и зарабатывать.

Только качество залогом успеха видит и генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Александр Цекало. Благодаря этому «залогу» сериалы его компании покупает Netflix. По словам продюсера, Netflix платит за эпизод иностранного сериала $5–15 тысяч, а чтобы зарабатывать больше, нужно снимать на английском и с англоязычными актерами.

Подобный опыт есть у Star Media. Основатель и генеральный продюсер компании Влад Ряшин рассказал о сериале «Мата Хари». Он признался, несмотря на участие иностранных актеров и английский язык как основной, пробиться в другую ценовую категорию с проектом не удалось – английский язык получился не очень настоящим и живым, что смутило байеров многих рынков. Тем не менее, благодаря грамотной рекламе, на российском телевидении сериал выступил достойно, а дубляж никого не оттолкнул.

Главные выводы участников дискуссии: для максимального интереса к проекту за рубежом его нужно делать универсальным, рассказывающим об общечеловеческих ценностях, сценарий желательно заранее предоставлять зарубежным компаниям для получения консультации и советов. К написанию сценария на английском нужно привлекать англоязычных специалистов. Об этом же говорили и российский ТВ- и кинопродюсер Василий Соловьев и генеральный продюсер проектов, член совета директоров студии Yellow, Black and White Алексей Троцюк. Последний также рассказал, как продажам за рубеж поможет онлайн-кинотеатр Start.ru – можно будет предоставлять байерам цифры, доказывающие успешность проекта на каждой территории. По мнению спикера, дистрибуцией является и выпуск сериалов на YouTube, ведь 10–12% смотрения их там приходятся на заграницу. Также обсуждался выпуск за рубежом ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ – с блестящими результатами фильма в России его стало легче продавать. Глобальной дистрибуцией этого проекта занимается Disney, поэтому его создатели надеются, что фильм сможет показать замечательные цифры и в международном прокате.

Большое внимание на конференции уделили детскому контенту. Директор Института Современных Медиа (MOMRI) Кирилл Танаев отметил, что детское население России с учетом тинейджеров сейчас составляет около 30 млн человек, а с учетом родителей, бабушек и дедушек цифра приближается к 100 млн. Дети – самая медиатизированная аудитория, которая активно потребляет контент на всевозможных устройствах: дошкольники смотрят телевизор, школьники активно пользуются смартфонами. При этом в целом потребление телевизионного контента снижается (но только не среди детей и аудитории 55+). Самые юные зрители активно смотрят контент и на YouTube: об этом свидетельствует и тот факт, что «недетских» каналов в топ-10 января на этом сервисе оказалось всего 2. Кирилл Танаев отметил, что ключевой вопрос к индустрии в том, сможет ли она через 5–10 лет предложить смотрящей аудитории качественный взрослый контент.

Вера Оболонкина, директор Департамента детских и юношеских программ АО «Первый канал. Всемирная сеть», рассказала о познавательном телеканале «О», при создании которого опирались на знания, полученные в ходе взаимодействия с компанией ValidataKids. Ее директор, Юлия Юзбашева, рассказала о масштабном исследовании детей и их родителей. По сравнению с советскими временами сейчас изменилось отношение и к детям, и к воспитанию – теперь в тренде знающие все обо всем дети и успевающие ловко жонглировать многочисленными обязанностями мамы. Заниматься детьми круглые сутки мамы не могут, но они постоянно чувствуют потребность вкладывать в чад разнообразные знания, поэтому особый восторг вызывает образовательный, полезный телевизионный контент, который может на время занять ребенка. Также мамам важно, чтобы передачи, которые смотрят их дети, были созданы при участии профессиональных педагогов и одобрены психологами.

На конференции обсуждался и VR, без которого теперь не обходится ни одно более-менее крупное индустриальное мероприятие. Поднимался в том числе вопрос, который волнует VR-сообщество: по какому пути пойдет этот формат, станет ли VR сугубо домашним, частным развлечением или же примет облик кинотеатрального или даже театрального опыта – с коллективным просмотром в определенных местах, как это сейчас происходит на VR-фестивалях. Эксперты ожидают появления новых, более простых в использовании устройств для потребителей, улучшения качества продакшна, революции в доставке контента в течение ближайших двух лет. Креативный директор проекта VRability Георгий Молодцов также отметил, что грядут художественные изменения – появится возможность изменять глубину резкости изображения и расставлять акценты, что привлечет к созданию VR-роликов кинорежиссеров.

Завершающая дискуссия была посвящена развитию российских телеканалов за пределами РФ. Спикеры так и не определились, падает ли потребление российского телевизионного контента в странах ближнего зарубежья или нет. Но общим стало мнение, что языковая ситуация становится все более сложной – русскоязычная аудитория за пределами РФ сокращается, но решать проблему можно локализацией материалов. Переводить и продвигать таким образом станет удобнее не каналы, а только определенный контент. Серьезные проблемы в продвижении российских каналов и передач за рубеж выявить не удалось, однако можно отметить присутствие политических моментов. Так, некоторые новостные каналы блокируются при расхождении позиций каналов и государства-демонстратора. Хороший пример – RussiaToday, у которого в связи с получением статуса иностранного агента в США появилось множество всевозможных ограничений.

01.02.2018 Автор: Анна Багрова