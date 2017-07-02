ММКФ кинопрокатный: самые перспективные для кинотеатров картины киносмотра

39-й Московский международный кинофестиваль завершен. Пока критики оценивали художественный потенциал участников разнообразных программ киносмотра, «БК» целенаправленно прошелся по показам картин, которым в ближайшее время предстоит выйти в прокат, чтобы прикинуть их коммерческий потенциал.

Единственный в этом списке мэйджорский проект, РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ (UPI, прокат с 27.07.2017) предсказуемо занимает в этом списке первое место, как наиболее перспективный в плане бокс-офиса. Новая работа Софии Копполы с Николь Кидман, Колином Фаррелом и Кристен Данст, является экранизацией романа Томаса Куллинана, события которого разворачиваются в США во время Гражданской войны. Раненного солдата-янки в лесу подбирает девочка-южанка и приводит с собой в женский пансион. Его хозяйка, госпожа Марта, разрешает оставить чужака, который, чуть оправившись, вызывает в сонном девичьем царстве переполох и дикое волнение сексуального характера. Красивое кино с первоклассными актерами и оригинальным сюжетом вряд ли может рассчитывать на рекордные сборы, но внимание разновозрастной женской аудитории, любящей истории в стиле ОПАСНЫХ СВЯЗЕЙ и ХОЛОДНОЙ ГОРЫ, она точно привлечет.

К категории зрительского кино можно отнести и российские картины КУПИ МЕНЯ и КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ, которые еще не успели обзавестись дистрибьюторами. Первая – относительно провокационная драма про трех девиц, мечтающих о красивой и богатой жизни, которые днем строят грандиозные планы, ютясь в съемной «однушке», а по ночам рыщут по дорогим клубам в поисках прекрасных принцев-олигархов. Сказки предсказуемо не случается – принцев мало и на всех их не хватает. Драма содержит довольно тяжелые сцены, иллюстрирующие, что обычно случается в жизни с такими наивными «хищницами». С одной стороны, КУПИ МЕНЯ – небольшое кино «на любителя», но, с другой, у него есть потенциал для придания ореола событийности, в первую очередь, за счет имен создателей. Режиссером картины выступает Вадим Перельман, снявший ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА и сериал «Измены», а в состав многочисленной продюсерской группы входят первые лица канала ТНТ, Семен Слепаков и Вячеслав Дусмухаметов, а также Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, что дает обоснованные надежды на определенные маркетинговые мощности и креативность в продвижении.

Вторая отечественная картина, КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ, представляет собой более универсальную историю, что доказывает полученный ею приз зрительских симпатий ММКФ. В центре сюжета этой трагикомедии одинокая старушка, чей взрослый сын вот уже пять лет не может найти время ее проведать. Во второй половине в фильм добавляется капелька абсурда в виде ожившего после разморозки карпа, которого бабуля селит у себя на кухне в корыте с водой и относится к нему, как к родному. Главное украшение картины – потрясающая работа актерского трио в лице Марины Нееловой, Алисы Фрейндлих и Евгения Миронова. В целом, это качественное, душевное кино, которым при желании можно привлечь в кинотеатры редко ходящую взрослую аудиторию.

Вполне рабочими для ограниченного проката можно назвать биографические картины РОДЕН («Русский Репортаж», прокат с 7.12.2017) и МОЛОДОЙ ГОДАР («Русский Репортаж», прокат с 16.11.2017). В обоих случаях сюжеты крутятся скорее вокруг любовных перипетий главных героев, чем вокруг их творчества – а на эту тему всегда есть спрос со стороны женщин 25+. В основе сюжета первого – великий скульптор, который разрывается между любимой ученицей Клотильдой и верной любовницей Розой, параллельно успевая создавать свои гениальные работы. Второй, снятый режиссером АРТИСТА, Мишелем Хазанавичусом, представляет собой довольно откровенную мелодраму про роман Жана-Люка Годара и юной старлетки Анной Вяземски. Возможно, что в данном случае именно название может отпугнуть часть целевой аудитории, посчитавшей, что перед ними лента, предназначенная для знатоков кино.

Объективно более сложные для восприятия фильмы ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ («Русский Репортаж», прокат – с 17.08.2017), О ТЕЛЕ И ДУШЕ («Русский Репортаж», прокат с 19.101.2017) и последняя работа финского гения Аки Каурисмяки ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ («Русский Репортаж», прокат с 21.09.2017) смогут достойно отработать, пожалуй, только в кинотеатрах, специализирующихся на работе с авторским и артхаусным кино. Первая – замысловатая драма о режиссере, живущем между реальностью и миром своих фантазий, вторая – победитель Берлинского кинофестиваля – странная и очень трогательная история любви между сотрудниками мясокомбината, третья – обладатель приза за лучшую режиссуру Берлинского кинофестиваля – драма про беженца из Сирии, пытающегося обрести новую родину в Финляндии, снятая в лучших традициях Каурисмяки – лаконично и с фирменным чувством юмора.

В киноманскую категорию можно отнести и картину УЖИН (ПРОвзгляд, прокат с 2.11.2017) с участием Ричарда Гира, действие которой ограничивается одним вечером в ресторане, где герои в узком семейном кругу пытаются решить, как замять хулиганскую выходку собственных отпрысков, и экранизацию романа Стивена Фрая ГИППОПОТАМ («Русский Репортаж», прокат с 29.06.2017) про колоритную аристократическую семейку, благопристойный вид которой скрывает немало пороков и скелетов в шкафу.

Наконец, отдельно хотелось бы отметить проект ЛЮМЬЕРЫ!, (Capella Film, прокат с 10.08.2017) который являет собой альманах короткометражек, созданных родоначальниками мирового кинематографа, братьями Огюстом и Луи Люмьерами. Автор и режиссер фильма, директор Каннского кинофестиваля, Тьерри Фремо, смонтировал их черно-белые кино-эксперименты в увлекательный для самого широкого зрителя рассказ о том, с чего начинался кинематограф. Городская и семейная хроника, первые гэги и постановочные сценки идут с закадровым комментарием, обращающим внимание на важные или смешные детали на видео, которое странным образом очень напоминает творчество сегодняшних блогеров. Благодаря своей доступности и образовательной составляющей, ЛЮМЬЕРЫ! могут стать не только приманкой для синефилов, но и отличным подспорьем для кинотеатров в привлечении школьников и студентов.

02.07.2017 Автор: Мария Позина