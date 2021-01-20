Топ-менеджеры российских киносетей прокомментировали ситуацию вокруг «Синема Парка»

Вчера стало известно, что банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов киносети «Синема Парк» денежные средства в размере 450 млн рублей в счет погашения долга. Списанные средства - новогодная выручка объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». По мнению Олега Березина, написавшего специальное письмо в адрес руководителя администрации президента Антона Вайно, это может привести не только к банкротству, но и приостановлению деятельности киносети.

Анна Титова, директор по репертуарному планированию сети Mori Cinema, считает, что данная ситуация может крайне негативно сказаться на рынке кинопроката: «Большинство сетей сильно закредитованы, и после длительного простоя картина усугубилась еще больше. Если сегодня банки спишут со счетов кинотеатров все свои кредиты, то в России не останется кинобизнеса. По сути, действия банка по отношению к «Синема Парку» – это умышленное доведение компании до банкротства. Еще более странно это все выглядит на фоне предоставления субсидий государства. Получается, что все усилия государства сейчас направлены на сохранение и восстановление бизнеса, а действия банков – на его разрушение. Такое поведение абсолютно неприемлемо. Возникает вопрос – кто следующий? Вариантов развития событий множество. Я буду верить в то, что «разум победит» и с банком удастся договориться».

Менеджер другой крупной киносети, пожелавший остаться анонимным, считает, что шансы на мирный исход инцидента довольно высоки: «Я не думаю, что в этой ситуации будет катастрофический финал. На мой взгляд, все закончится хорошо, и Александр Мамут договорится с «Трастом». В худшем случае сменятся владельцы. Мне кажется, это способ давления на миллиардера, чтобы он вернул деньги. Речь идет о долге в 23 млрд рублей, надо же было банку как-то дать понять, что его надо платить. Долг копится как снежный ком, и тут логично предположить, что со стороны банка должен был произойти такой шаг. Все ждали такого хода. Также ходят слухи, что кинотеатры выкупит правительство, но мне кажется, это полный бред. Возможно, это сделает «Сбербанк». В любом случае ничего с «Синема Парком» не произойдет. Есть вариант, что у Мамута нет денег на выплату долга. Тогда кинотеатры сети начнут выкупать конкуренты. У каких-то сетей на это есть средства, у каких-то нет. «КАРО», например, в этом году приобретает 10 кинотеатров и выходят на второе место по количеству площадок. По данным аналитиков, множество кинотеатров в Объединенной сети были убыточными. Вообще непонятно, как она с таким показателями перешла в этот год. Однозначно процесс реструктуризации долга или перехода площадок под управление новых владельцев будет продолжителен по времени, потому что такие вещи не делаются очень быстро».

Представитель другой крупной выразил уверенность, что участникам рынка удастся урегулировать ситуацию: «По моему мнению, вопрос преувеличен. Уверен, обственник и банк, как здравые участники бизнеса, заинтересованы в положительном обоюдно выгодном разрешении ситуации, урегулируют ее в ближайшие время».

БК продолжает следить за ситуацией.

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20.01.2021 Автор: Никита Никитин, Рая Башинская, Дмитрий Некрасов