Роман Исаев: «Возможно, это попытка забрать «Синема Парк» у Александра Мамута»

БК продолжает собирать мнения экспертов индустрии в связи с конфликтом между банком «Траст» и киносетью «Формула Кино». Генеральный директор ComScore в России Роман Исаев считает, что изъятие средств со счета − объяснимый шаг, но только с позиции операционных действий банка. С оглядкой на затрудненное положение кинотеатров приветствовать подобные действия «Траста», по мнению Исаева, нельзя. Он также выразил надежду на скорое разрешение спора.

Как вы оцениваете ситуацию вокруг «Синема Парка» и банка «Траст»?

На мой взгляд, этот удар очень сильно бьет по Объединенной сети и, возможно, является первым шагом в направлении банкротства или смены собственника, попытка забрать Объединенную сеть у Александра Мамута. С точки зрения логики и операционных действий банка - это объяснимый шаг. У Объединенной сети существовала огромная операционная задолженность – в том числе перед банком «Траст». К тому же после новогодних праздников кинотеатры получили максимальную в обозримом будущем выручку, равную которой в ближайшие месяцы они не получат. Но с точки зрения взаимоотношений между банком и заемщиком, тем более когда речь идет о главной киносети в стране, фактически структурообразующем предприятии, получился, как мне кажется, удар из-за угла. Несмотря на всю тяжесть ситуации, все это можно было урегулировать в каком-то диалоге. Например, списывать деньги частями. В Объединенной сети работают люди очень профессиональные и опытные, известные в индустрии, наработавшие долгосрочные отношения с прокатчиками и прочими контрагентами. Думаю, Александр Мамут не бросит ситуацию на произвол судьбы и доступными ему средствами попытается выйти из ситуации. Уверен, сеть предпримет какие-то шаги, найдет решение, чтобы не закрываться, хотя понятно, что на данный момент риск этого очень высок.

Как вы думаете, какова будет реакция рынка?

Что касается прокатчиков, то, надеюсь, они сделают шаги навстречу, понимая ситуацию. Дистрибьюторы не могут сводить свою экономику без получения денег от кинотеатров, тем более лидирующей сети в стране. Надеюсь, всеми сторонами будут предприняты действия, чтобы не допустить закрытия Объединенной сети даже на короткий промежуток времени. В ином случае произойдет перераспределение аудитории из кинотеатров Объединенной сети на другие площадки, но очень не хочется, чтобы сеть №1 закрылась. Надеюсь, прокатчики не будут переносить свои фильмы и продолжат их выпускать.

Можно ли сравнить эту ситуацию с историей банкротства «Люксора»?

Не корректно сравнивать происходящие события с историей ухода с рынка «Люксора». Сеть «Люксор» преднамеренно велась к банкротству. В процессе финансового управления сетью на протяжении многих лет осуществлялись совершенно нерыночные действия. Кроме того, тогда были нормальные спокойные времена с хорошей выручкой и с постоянным ростом рынка, а тут мы говорим об операционной задолженности, драматично увеличившейся из-за пандемии, карантина, ввиду того, что более пяти месяцев не работали кинотеатры. А некоторые, как в Краснодаре, не работали существенно дольше. Сейчас все киносети и вся киноиндустрия находятся в бедственном положении. Но конкретно в Объединенной киносети вся пандемическая финансовая нагрузка очень сильно наложилась на существовавшую до этого операционную задолженность. В остальных сетях ситуация была немного лучше и не была такой драматичной на момент начала локдауна.

Много говорилось о готовности студий или онлайн-сервисов покупать площадки. Может, это как раз подходящий случай? Или будет спасать государство?



Когда Мамут отдал Rambler «Сбербанку» за долги, весь рынок удивился, что «Сбер» не забрал и Объединенную киносеть. Видимо, в рамках той экономической модели взаимоотношений между Мамутом и «Сбербанком» было достаточно отдать его долю в Rambler. Вполне вероятен вариант, что в свою развивающуюся и уже ставшую огромной экосистему «Сбербанк» также доберет Объединенную киносеть, как уже сделал это с онлайн-кинотеатром Okko. Поможет ли правительство, зависит от взаимоотношений Мамута и государства. Но очень бы не хотелось, чтобы Объединенная киносеть стала государственным активом.

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20.01.2021 Автор: Никита Никитин, Рая Башинская