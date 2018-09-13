Кино и Украина: актуализируй это

Материал был впервые опубликован в электронном БК №29, от 27 июля 2018 года.

2017 год украинские кинематографисты называют годом ренессанса национального кино. Зрительские проекты появлялись на экранах почти каждый месяц. И хотя ни одной украинской картине не удалось пробиться в топ-20 бокс-офиса по итогам года, две из них, по заявлению создателей, впервые в истории смогли полностью окупиться за счет национального проката. Во многом оживлению в индустрии способствовал рост расходов государства на кинопроизводство локального контента, который из-за вынужденного ухода с рынка российских фильмов старается занять свободную нишу. БК пообщался с экспертами, проанализировал доступные статистические данные и выявил наиболее важные тенденции украинского кинопроизводства и кинопроката.

Кинопрокат.

По данным крупнейшего дистрибьютора Украины B&H Film Distribution, в 2017 году кассовые сборы всех фильмов, вышедших в украинский прокат, выросли на 28,7% и составили в национальной валюте порядка 2,22 млрд. В абсолютных цифрах прирост равняется 495 млн гривен. Возросла посещаемость – в прошлом году на Украине было продано 28,96 млн билетов, что на 3,73 млн и 14,8% превышает показатель 2016-го.

Голливуд по-прежнему играет доминирующую роль. Сборы топ-20 в 2017-м по данным, предоставленным B&H Film Distribution, составили 47,4% от общих сборов за год, и все фильмы в первой двадцатке были зарубежного производства – ни один украинский или российский проект в число лидеров не вошел. Лучше всех выступили ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (96,54 млн гривен), схожий результат показал и серебряный призер чарта, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (95,98 млн гривен). Большим успехом традиционно пользовались кинокомиксы (у ТОРА: РАГНАРЁК, к примеру, третья строчка против девятой в чарте России), мультфильмы (ГАДКИЙ Я 3, ФЕРДИНАНД, БОСС-МОЛОКОСОС). В первом полугодии 2018-го также лидируют сразу три комикса: МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ, ДЭДПУЛ 2 и ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, а украинский мультфильм УКРАДЕННАЯ ПРИНЦЕССА: РУСЛАН И ЛЮДМИЛА уступает зарубежным МОНСТРАМ НА КАНИКУЛАХ 3 и ПРИКЛЮЧЕНИЯМ ПАДДИНГТОНА 2.

Национальное кино год от года чувствует себя в прокате все лучше. По нашим данным, в 2017 году в прокат вышло 22 украинских проекта. С учетом имеющихся в нашем распоряжении цифр сборы национального контента за календарный 2017-й составили 87,46 млн гривен, то есть 3,9% от общего бокс-офиса года. Зрительская аудитория национального контента составила 1,24 млн человек. В 2016-м в прокате работало 9 картин, которые за календарный год собрали 64,86 млн гривен при 1,02 млн проданных билетов. Эти цифры включают внушительные сборы российско-украинского проекта 8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ (34,46 млн гривен). С учетом этого фильма рост сборов национального контента в 2017 году составил 34,8%, а посещаемости – 21,7%.

Среди картин, стартовавших в 2017 году, наибольшие сборы у военной драмы КИБОРГИ – вместе с доработками в 2018-м в ее активе 23,2 млн гривен. На втором месте комедия с известным украинским исполнителем Михайло Хомой DZIDZIO КОНТРАБАС (22,14 млн гривен), на третьем – масштабный фэнтезийный проект СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА (19,04 млн).

Криминальная комедия DZIDZIO КОНТРАБАС – первый в истории Украины фильм, который, по словам продюсеров, отбил затраты на производство исключительно за счет национального проката. Его успех создатели объясняют в том числе правильной маркетинговой кампанией. Продвижение комедии началось еще задолго до ее выхода в прокат. «Было более 170 публикаций в прессе, а охват кампании в социальных сетях составил свыше 6 миллионов контактов. За 13 недель проката DZIDZIO КОНТРАБАС посмотрело более 311 тысяч зрителей в Украине, фильм окупился», – констатирует основатель компании Solar Media Entertainment Сергей Лавренюк.

Компания Лавренюка сосредоточена на двух направлениях: она производит заведомо успешные локальные комедии, такие как DZIDZIO и #SELFIEPARTY, а также фестивальные копродукции, такие как КРОТКАЯ. До конца 2018 года в прокат выйдет приключенческий семейный фильм Solar Media Entertainment 11 ДЕТЕЙ ИЗ МОРШИНА, а также проект Украины, Исландии и Франции ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ и украино-польско-македонская драма КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ.

Национальное кино очень разножанровое. «У нас выстрелило несколько комедий, очень хорошо прошло детское фентези и, конечно, актуальны фильмы о событиях на востоке Украины, – рассказывает генеральный продюсер «Три-я-да продакшн» Сергей Баранов. – В 2018-2019-м выйдет еще несколько детских сказок, например, ТОЛЬКО ЧУДО, мюзикл БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ (ШЛЯХЕТНІ ВОЛОЦЮГИ). Интересно будет посмотреть, как воспримут у нас мистический триллер МОРЕНА. Такие фильмы тоже снимаются».

В целом, по сообщениям Госкино Украины, на 2018 год запланировано 49 премьер украинских проектов, включая документальные и короткометражные картины. Релизов полнометражных лент, как говорит Сергей Лавренюк, среди них немало – 22. Продюсер видит проблему в том, что многие производители выпускают свои фильмы этой осенью – в данный период выходят ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК СИМОНА ПЕТЛЮРЫ, комедия БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА, военный ПОЗЫВНОЙ «БАНДЕРАС», новый фильм DZIDZIO, вестерн ДИКОЕ ПОЛЕ и не только. Плотно забит и декабрь. «Все проекты создавались примерно в одно время, потому так одновременно и выходят в прокат, – говорит Лавренюк. – Что не очень хорошо для фильмов, но это как детские болезни, которые нужно перенести. Никакого другого регулятивного способа нет, после этого рынок сам сформирует свои правила». Украинские чиновники раздвижкой релизов для удобства национального контента пока не занимаются.

При этом уже сейчас понятно, что сборы украинских фильмов в 2018 году улучшат цифры 2017-го. В первом полугодии нынешнего года шесть проектов и прошлогодние КИБОРГИ, по нашим данным, заработали уже 65,43 млн гривен (0,87 млн зрителей). Лучший результат пока продемонстрировал мультфильм УКРАДЕННАЯ ПРИНЦЕССА: РУСЛАН И ЛЮДМИЛА, получивший 36,12 млн гривен от 0,49 млн зрителей.

Россия в украинском кинопрокате в 2017 году, по нашим данным, была представлена всего семью релизами: это анимационные проекты ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ (5,5 млн гривен), СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД (2,19 млн гривен), УРФИН И ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯНЫЕ СОЛДАТЫ (1,12 млн гривен), БАРБАДОЖКИНЫ ИСТОРИИ, драмы АРИТМИЯ, ТЕСНОТА и УЧЕНИК, а также копродукция КРОТКАЯ. В первом полугодии 2018 года в прокат вышли три картины: О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (11,92 млн гривен), ЛЕТО (0,56 млн гривен за первый уикенд) и НЕЛЮБОВЬ.

«В кинотеатрах не существует запрета на показ российских фильмов, если они не попадают под действие ограничений согласно закону. Это не так часто случается, но некоторые фильмы из России все же запрещают», – говорит глава Госкино Филипп Ильенко.

Лидерство среди дистрибьюторов в 2017 году сохранила B&H Film Distribution, официальный представитель в Украине четырех мэйджоров – Disney, Universal, Sony и Paramount. На втором месте по сборам компания Ukrainian Film Distribution, которая прокатывает фильмы студии 20th Century Fox. Также в ее пакете проекты независимых американских студий. Оба лидера работают и с национальным кино. На третьем месте – «Киномания», представляющая студию Warner Bros. на Украине и прокатывающая независимые зарубежные картины.

Среди крупных независимых дистрибьюторов страны «Вольга Украина», кинокомпания ММД, «Артхаус Трафик». А 2017 году свои проекты на рынок поставляли «Каскад Украина», Parakeet Film, SVOEKino, «Кинове» и другие.

В стране наблюдается дефицит кинозалов, что мешает развитию кинопрокатного бизнеса. Филиппа Ильенко говорит, что на данный момент на рынке 512 экранов и приблизительно 170 кинотеатров. По сравнению с 2017 годом количество залов выросло на 8,9% (по нашим данным, их было порядка 470-ти). По словам чиновника, государство будет поддерживать предпринимателей и инвесторов, которые планируют открывать новые залы и кинотеатры, особенно в небольших населенных пунктах.

Кинопроизводство.

На территории Украины действуют пять государственных киностудий – Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко, Национальная кинематека Украины, Украинская киностудия анимационных фильмов, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Одесская киностудия. Кроме того, функционирует 66 частных студий – именно они в основном и производят национальный контент.

«Сейчас 50 процентов плюс одна акция Одесской киностудии принадлежат государству, остальные – частным лицам. Одесская киностудия, так же как и Киевская киностудия имени Довженко, не в процветающем состоянии. Тем не менее студия Довженко недавно завершила крупный проект, который выйдет в прокат в сентябре – ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК СИМОНА ПЕТЛЮРЫ. На Киевской киностудии очень хорошие производственные цеха: транспортный, реквизиторский, костюмерный, которые задействованы в современном кинематографическом процессе», – отмечает глава Госкино Филипп Ильенко.

В 2018 году местная киноиндустрия получит из бюджета 1 млрд гривен, что в два раза больше, чем в прошлом году, и в четыре раза – чем в 2016-м. Эти средства распределяют два ведомства: Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) и министерство культуры. В распоряжении каждого примерно по 500 млн гривен. Министерство культуры получило свою программу финансирования только в этом году и проводит первый конкурсный отбор проектов с помощью питчингов. Главным критерием отбора является патриотичность контента. В министерство пришло 212 заявок на господдержку, 99 из них были отобраны к участию в питчинге. Это как прокатное кино, игровое и документальное, так и сериалы, телевизионные проекты. Один фильм или сериал может претендовать не более чем на 25 млн гривен.

С помощью питчингов распределяет деньги и Госкино, куда в этом году пришло 289 заявок. Из них чиновники выбрали 78 фильмов. «Мы стараемся сбалансированно подходить к отбору фильмов во время питчингов. Это картины разных форматов, разных жанров. Есть фильмы, ориентированные на фестивального зрителя, есть и на широкую аудиторию – так называемый мейнстрим», – говорит глава Госкино Украины Филипп Ильенко. С особым вниманием государство относится к документальному, просветительскому, анимационному, авторскому и дебютному кино. Такие проекты могут рассчитывать даже на 100-процентную субсидию. В остальных случаях сумма государственной поддержки не превышает 80% бюджета, а сериалы могут претендовать только на финансирование в 50%.

Часть денег из 507,8 млн гривен, выделенных на господдержку, Госкино направит на финансирование Национального центра имени Александра Довженко (госпредприятия по хранению и копированию художественных фильмов Украины) и Союза кинематографистов Украины, гранты молодым кинематографистам, а также на проведение мероприятий по продвижению и популяризации украинского кино как внутри страны, так и за рубежом.

До конца года будет создан совет по поддержке кинематографии. Фактически это надзорный орган при Госкино, утверждающий результаты конкурса. Во время проведения отборов экспертные комиссии будут работать как консультативно-совещательный орган, оценивать результаты питчингов, но для совета оценки экспертов будут носить консультативный характер.

Средства, которые распределяются по линии Госкино на питчингах – возвратные. До изменений в законодательстве поддержка предоставлялась на двух условиях: продюсер мог вернуть взятые у государства деньги и получить все права на ленту или передать Госкино имущественные авторские права на фильм пропорционально вкладу государства в его производство. «В соответствии с новым законодательством государству не будут переходить авторские права на фильм, продюсеры станут собственниками имущественных авторских прав, что позволит им свободно чувствовать себя на рынке, – рассказывает Ильенко. – Для нас это значительный шаг вперед, потому что это европейская практика».

Многие актуальные изменения в киноиндустрии Украины связаны с появлением закона «О государственной поддержке кинематографии», который Верховная Рада Украины приняла в марте 2017 года. Благодаря ему кинематографисты теперь могут получить поддержку в Украинском культурном фонде. На обеспечение его функционирования в этом году получено 207,5 млн гривен. Фонд проводит конкурс в сфере культуры, и среди секций есть в том числе и аудиовизуальная (в ее рамках на конкурс пришло 146 заявок из 716-ти).

Новым законопроектом предусмотрено создание кинокомиссий и cash rebates. Механизм рибейтов предусматривает два вида возврата вложений. За счет государственной субсидии возможен возврат 16,6% от общей суммы квалифицированных расходов, осуществляемых продюсером в Украине, а также возврат 10% процентов расходов на выплату вознаграждения актерам и авторам – нерезидентам Украины, если они платят украинские налоги.

Кинофестивали и Кинорынки.

Самый большой зрительский фестиваль на Украине (150 тысяч посещений) – Одесский международный кинофестиваль. Самый старый фестиваль в стране, сосредоточенный на дебютном кино, – Киевский международный кинофестиваль «Молодость». Заметные тематические фестивали – Docudays UA (посвящен документальному кино о правах человека) и международный детский смотр «Чилдрен Кинофест».

Кинорынок в Украине проходит два раза в году – летом в Одессе и зимой в Киеве. Самая сильная индустриальная программа у Одесского международного кинофестиваля – на Film Industry Office аккредитовывается тысяча участников. В рамках программы проходят питчинг, work-in-progress, дискуссии, круглые столы, мастер-классы.

«Если в 2013 году на Кинорынке презентация украинского кино занимала полтора часа, то сейчас практически все презентации дистрибьюторов построены на новинках национального кинематографа, – рассказывает директор Одесского Кинорынка Анна Мачух. – Показы украинских фильмов в программе собирают аншлаги. Причин ренессанса национального кино несколько – это и уход российского контента с рынка, и поддержка государства, и то, что выросло новое поколение кинопрофессионалов, которое готово экспериментировать и давать зрителю новый качественный контент».

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13.09.2018 Автор: Ева Калашник, Анна Багрова, Мария Дружинина