Из Года – в год: закрываем тему Года российского кино

Материал был впервые опубликован в печатном «Бюллетене кинопрокатчика» №12 за декабрь 2016 г.

Год российского кино был открыт примерно в декабрьские дни 2015-го – во время Санкт-Петербургского международного культурного форума. Тогда президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что этот год будет интересным, ярким, творческим и послужит еще одним шагом к утверждению в нашем обществе высоких моральных принципов и эстетических вкусов. «Мы вспомним все великие достижения нашего кинематографа, попытаемся найти лучшие решения для развития отечественной киноиндустрии», – сказал президент. Впрочем, основные шаги по проведению Года кино к тому моменту были уже понятны. В первую очередь это программа кинофикации малых и средних городов, а также годовая пауза для возвратной системы финансирования кинопроектов, что действительно нашло свое воплощение в течение 2016-го. Кроме того, Год кино помог освободить кинематографистов от необходимости проводить все операции с государственными деньгами через системы Федерального казначейства. В остальном, несмотря на название, Год российского кино продемонстрировал не самые лучшие результаты.

КИНОЗАЛЫ ОТ 100 ДО 500

Расширение структуры кинопоказа – одна из самых значимых программ по поддержке отечественного кино последних лет. О необходимости строительства кинотеатров в регионах говорилось довольно много и долго, и только Год кино позволил все-таки начать эту программу – причем именно с государственным участием. В декабре 2015-го Фонд кино распределил первую субсидию в размере 705 млн рублей на модернизацию кинозалов в городах с населением до 100 тысяч человек. Итогом первого конкурса стала поддержка 143-х кинозалов в 125-ти населенных пунктах, большинство из которых уже начали свою работу. Первая волна поддержанных кинотеатров стала своего рода площадкой для выявления проблем программы кинофикации малых и средних городов. Поддержку получали в основном местные Дома культуры или кинотеатры, которые долгое время работали исключительно для школьников, не имея никакого репертуарного плана, поэтому кинозалам мало того, что нужно было установить новое оборудование, но самое главное – наладить отношения с дистрибьюторами и прокатчиками. Какие-то из этих площадок относились к различным областным организациям кинопроката – им было легче встроиться в региональную репертуарную политику и прокатывать новые фильмы, какие-то вынуждены были договариваться с дистрибьюторами напрямую. Тогда же и выяснилось, что далеко не все отечественные прокатчики готовы работать с такими «новыми» кинотеатрами на условиях постоплаты, некоторые компании, например, требовали от них минимальные гарантии в размере 100 тысяч рублей, а в такой выручке директора кинозалов в малых городах были, мягко говоря, не уверены. Второй проблемой стала необходимая для обновленных площадок квота для отечественных фильмов в размере 50% – с ней столкнулись в основном кинозалы, открывавшиеся в марте-апреле этого года, когда на экраны практически не выходило российских картин. В итоге некоторые площадки вторым экраном работали с комедией СУПЕРБОБРОВЫ и мультфильмом СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ.

Второй конкурс прошел в марте этого года, итогом его стала поддержка 155-ти кинозалов в 148-ми населенных пунктах. Общая сумма господдержки составила 766,7 млн рублей. Заявок на участие стало больше – на бюджетные средства претендовали уже не только муниципальные организации культуры, но и бизнес-структуры, уверенность в получении государственных денег была уже выше. Однако здесь с проблемами столкнулись сотрудники Фонда кино: так, к концу октября они направили в Генеральную прокуратуру РФ материалы по 33-м заявкам, поступившим от организаций, претендующих на получение бюджетных денег. Причиной стали в основном поддельные документы, которые соискатели субсидий отправляли в Фонд кино. Количественно эта цифра, конечно, не сильно впечатляет, однако если бы эти кинозалы не были проверены, им могли бы выделить порядка 165 млн рублей (из расчета 5 млн рублей на модернизацию одного зала).

К концу года программа кинофикации, тем не менее, разрослась. В октябре было подписано постановление правительства РФ, которое увеличивало перечень организаций, имеющих возможность получить субсидию, за счет тех, кто работает в городах с населением до 500 тысяч человек. Через несколько дней после выхода постановления Фонд кино объявил третью волну конкурса на получение господдержки, список участников расширился благодаря увеличению количества населенных пунктов. Общая сумма поддержки кинотеатров «третьей волны» составила 739 млн рублей.

К декабрю открыто более 80-ти кинозалов, их посетило около 500 тысяч человек. Естественно, полноценные итоги программы кинофикации малых и средних городов будут заметны только к концу 2017 года, когда откроется последний получивший господдержку кинотеатр. Планируется, что программа позволит создать более 80 тысяч новых зрительских мест и даст возможность смотреть кино в современных условиях 9,5 млн человек.

КИНОКОМИССИИ И КИНОСТУДИИ

В 2016-м в регионы пришли не только кинозалы, но и киногруппы. «С каждым годом мы производим все больше фильмов, нам есть куда расти. Поэтому мы попытаемся сейчас привлечь регионы, чтобы они ввели у себя систему, когда 20 процентов затрат, понесенных на производство национального фильма на территории региона, возвращалось бы продюсеру», – рассказывал на том же петербургском форуме, предваряющем Год кино, Антон Малышев, глава Фонда кино. К концу 2016-го эта попытка привела к конкретным результатам. 31 октября губернатор Приморского края подписал постановление о введении системы рибейтов – компенсации расходов в размере 15% на производство национальных фильмов на территории региона. «Для компенсации расходов, понесенных в 2016 году, заложено 5 миллионов рублей – сумма невеликая, но важная. Таким образом край закроет поддержку трех-четырех проектов», – прокомментировал Малышев. На данный момент во Владивостоке проходят съемки дебютного проекта Ольги Зуевой НА РАЙОНЕ с Данилой Козловским в главной роли и с ним же самим в качестве продюсера наряду с Рубеном Дишдишяном. Лента, по всей видимости, будет одной из первых, кто получит компенсацию за потраченные в регионе средства на съемки.

В Калининградской области деньги на возмещение такого рода расходов будут заложены в бюджет следующего года. Субъект готов компенсировать 20% затрат, понесенных кинематографистами на территории региона, на эти цели в 2017-м планируется выделить 20 млн рублей, на базе театрально-концертного комплекса «Янтарь-холл» будет создана кинокомиссия. В Астраханской области такая организация уже есть, хотя там вопрос рибейтов еще находится в стадии обсуждения. Представители Фонда кино надеются, что в скором времени кинокомиссия появится и в Крыму – там, по словам Малышева, позиция такая, что все это важно и нужно, но конкретно предъявить пока нечего.

Зато в Крыму на протяжении всего года активно пытались решить вопрос с Ялтинской киностудией, шефство над которой взял режиссер Никита Михалков. По его задумке, студия должна быть мощнейшей базой, на которой может сниматься одновременно не менее 70-ти картин, а лучше – 100. «Это может быть продукция про проблемы Крыма, Ялты, в этом могут быть задействованы люди, живущие в Крыму. Но студия так не выживет. Для того чтобы она процветала, должна быть база. Здесь должна быть аппаратура, звук, свет, транспорт, несколько павильонов», – говорил журналистам Михалков во время первого Ялтинского международного кинофестиваля.

Правда, когда студия сможет вообще начать работу, все еще непонятно. Долгий вопрос с собственниками был наконец решен: теперь Ялтинская киностудия находится в ведении Республики Крым, в федеральную собственность ее передавать не собираются. Михалков пообещал, что к концу года представит президенту РФ или правительству концепцию ее развития, но ни стоимость проекта, ни источники финансирования пока не озвучиваются.

На другой благодатный для съемок регион обратил свое внимание и Федор Бондарчук. Во время Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» режиссер и продюсер подписал с транспортной компанией «Отэко» и правительством Краснодарского края соглашение о создании киностудии на Кубани. Она может появиться в Сочи, где традиционно проходит фестиваль «Кинотавр», или в Геленджике, где, например, снимал свой фильм ГОРЬКО! Жора Крыжовников. Но и подробности проекта создания этой студии тоже пока неясны. К тому же у Бондарчука есть московское ГЛАВКИНО и петербургский «Ленфильм» – последний, кстати, тоже пережил свой Год кино.

На том же культурном форуме в Санкт-Петербурге, где торжественно открывали Год российского кино, стало известно, что над старейшей отечественной киностудией вновь висит угроза приватизации. На протяжении 2016-го эта информация то опровергалась, то подтверждалась. В ноябре Бондарчук окончательно заявил, что вопрос о приватизации закрыт и сейчас «Ленфильм» занимается вопросом возвращения права управлять коллекцией фильмов, снятых на киностудии в советское время. Сейчас эти права принадлежат Госфильмофонду, он же управляет и коллекцией студии Горького, которая тоже пытается вернуть себе свой золотой фонд. Пока это удалось лишь «Союзмультфильму», который в этом году отмечает не только Год российского кино, но и свое 80-летие. На положении студии возвращение коллекции, впрочем, особо не сказалось. «Союзмультфильм» на данный момент находится в ожидании нового директора и нового здания на улице академика Королева, с которым только и связывает надежды на восстановление полноценного и современного производства мультфильмов.

Год российского кино сказался и на столичной подземке. С начала 2016-го в московском метро появились брендированные кинопоезда. Ими совместно с Минкультуры РФ и собственно метрополитеном занималась Киностудия имени Горького. Первым поездом стал состав «Кино Победы», посвященный фильмам о Великой Отечественной войне. Затем появились метропоезда «Легенды кино», каждый вагон которого посвящен кинолентам российских режиссеров – обладателей престижных международных наград, «Герои на все времена», украшенный афишами и кадрами из фильмов, произведенных на студии Горького, а также тематические поезда «Союзмультфильм» со знаменитыми анимационными героями и портретами их создателей. Кроме того, имена отечественных кинематографистов были присвоены шести самолетам компании «Аэрофлот», теперь некоторые рейсы перевозчик совершает лайнерами «Сергей Герасимов», «Алексей Герман», «Андрей Тарковский», «Василий Шукшин», «Эльдар Рязанов» и «Сергей Бондарчук». Именными стали и некоторые двухэтажные поезда РЖД. Так, составы поездов Москва – Адлер и Москва – Казань носят имена актеров Вячеслава Тихонова, Любови Орловой, Татьяны Самойловой и режиссера Леонида Гайдая. Путешествие Москва – Санкт-Петербург можно совершить на поездах, названных в честь Михаила Ромма, Вадима Юсова, Эльдара Рязанова и Григория Чухрая. Поезд Санкт-Петербург – Адлер носит имя Михаила Ульянова, Москва – Воронеж – Михаила Калатозова. Состав Москва – Самара назван в честь Татьяны Лиозновой и Василия Шукшина.

В ЛИДЕРАХ ТОЛЬКО «ЭКИПАЖ»

Год российского кино должен был стать триумфальным для отечественного кинематографа – причем для этого был необходимый потенциал. За месяц до окончания 2015-го в первую тридцатку по сборам попадали лишь два российских фильма – анимационные ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ и ДУХLESS 2. Общую картину немного украсил САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ, но в целом все равно слабый год вновь возвращал продюсеров к разговору о нехватке фильмов-событий. И в 2016-м их должно было выйти немало. Однако единственным событием по-настоящему оказался лишь ЭКИПАЖ Николая Лебедева, получивший более 1,4 млрд рублей от российских зрителей.

Прокат ДУЭЛЯНТА Алексея Мизгирева и ЛЕДОКОЛА Николая Хомерики завершился с относительно скромными результатами. МАТИЛЬДА Алексея Учителя пока так и не добралась до экранов. Ориентировочно фильм, уже вызвавший пристальное внимание общественной организации «Императорский крест», депутата Натальи Поклонской и Генпрокуратуры, выйдет в прокат в конце октября 2017-го года. Если к тому времени скандал с проверкой ленты после возгласов недовольной общественности, утверждавшей, что у императора Николая II не было романа с балериной Кшесинской, еще не забудется, то это поможет фильму Учителя неплохо проявить себя в прокате. 11 мая состоится и релиз фильма БОЛЬШОЙ Валерия Тодоровского. Предполагалось, что в 2016-м на экранах появится и космический проект «Базелевса» ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, который начал снимать Юрий Быков, но закончил уже Дмитрий Киселев. Однако и этот фильм в итоге переехал на следующий год – на апрель, где его поджидал САЛЮТ-7. В конце января кинотеатры ждет ПРИТЯЖЕНИЕ Федора Бондарчука. На памятную дату 23 февраля назначен релиз ЗАЩИТНИКОВ Сарика Андреасяна, для которого подготовлена масштабная промокампания не только в России, но и во всем мире. Опять видимая вереница фильмов-событий и пока еще непредсказуемый результат – с учетом экономического кризиса, когда зрители предпочитают платить деньги исключительно за надежный аттракцион, достойный большого экрана.

Интересен будет и финальный результат «долгостроя» Анатолия Максимова и Андрея Кравчука ВИКИНГ, из-за которого перетасовали весь новогодний прокат.

СТРАСТИ ПО «ПРОКАТКАМ»

ВИКИНГ стал не первым случаем переноса даты в Год российского кино, который индустрии запомнится реформой процесса выдачи прокатных удостоверений. В марте документооборот, касающийся кинематографии, дополнился постановлением правительства «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и Правил ведения Государственного регистра фильмов», производящим своего рода революцию в отечественном прокате. С этого момента в заявлении на выдачу прокатного удостоверения того или иного фильма необходимо указывать дату релиза. И если Минкультуры получит заявление на выход в прокат в тот же день картины схожей тематики, жанра и/или рассчитанной на одну целевую аудиторию, то ведомство попросит претендентов на одну дату договориться между собой. Если устраивающее всех решение принято не будет, то тут министерство вмешается в процесс и предложит свои варианты. Их определит специальный экспертный совет по выдаче прокатных удостоверений. Впрочем, решение этого совета все равно будет носить исключительно рекомендательный характер, а главную роль в случае необходимости сыграет само министерство.

2 июня постановление вступило в силу, экспертный совет был сформирован 15 июля. Его председателем, согласно приказу Министерства культуры РФ, был назначен директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов, его заместителем – глава Фонда кино Антон Малышев. Также в состав совета вошли заместитель Тельнова Галина Строчкова, глава сети «Синема Парк» Гоарик Котанджян, президент группы компаний «Люксор» Игорь Добровольский, гендиректор «Интерфеста» Григорий Подземельный, глава сети кинотеатров «Формула Кино» Никита Щеголь, генеральный директор российского подразделения Universal Pictures Вадим Иванов и продюсер Игорь Толстунов. Однако данный совет все еще не собирался. По словам Игоря Толстунова, подобная работа сравнима с хирургией, «а главное для врача – не навредить».

Тем не менее даже без комиссии в этом году приоритет для российского кино был заметен. Тот же ЛЕДОКОЛ, например, выходил в одну дату с новой частью франшизы ДЖЕК РИЧЕР, причем последний в день релиза все еще не имел прокатного удостоверения – фильм числился в базе ЕАИС, его сборы считались, но документа на его прокат не было: то ли из-за сбоя в системе выдачи прокатных удостоверений, то ли на всякий случай, чтобы обезопасить ЛЕДОКОЛ. Официальная версия ЦПШ заключалась в том, что прокатное удостоверение все-таки имелось, просто физически документ не был получен показчиками из-за того, что ответственный за это сотрудник находился в отпуске. Позднее ПУ все-таки поступило в кинотеатры. На прокатные показатели эта ситуация не повлияла, но продемонстрировала панические настроения – причем в основном среди представителей кинотеатров и журналистов, которые после прошлогоднего инцидента с НОМЕРОМ 44 и новыми правилами выдачи «прокаток» уже были готовы во всем видеть злой умысел. Без прокатного удостоверения выходил в этом году и ПРЕСТУПНИК с Кевином Костнером, но тогда выяснилось, что документа не было исключительно из-за спора хозяйствующих субъектов – дистрибьютор Megogo не урегулировал вопросы с компанией CineLab Data Delivery. Однако настоящими заложниками этой ситуации оказались именно кинотеатры, на работе которых в первую очередь и отражаются релизные передвижки.

Год российского кино в этом смысле предложил и еще одно компромиссное решение. Из-за приоритета отечественному продукту новинки теперь выходят не только по четвергам, как было раньше, но и в любые другие дни. Так случилось, например, с МЕХАНИКОМ, которого либо из-за НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ, либо из-за СПАРТЫ сдвинули с 25-го на 26 августа. Вместо заявленного 27 октября, чтобы вместе с ТРОЛЛЯМИ не сильно обвалить вторую неделю проката ЛЕДОКОЛА, только 31 октября в кинотеатрах вышел ДОКТОР СТРЭНДЖ. Дистрибьютор WDSSPR нашел креативный выход из этой ситуации: с 28 октября экранизация комикса Marvel стартовала в ограниченном прокате, в премиальных форматах IMAX, 4DX, D-Box, Luxe и Atmos и собрала за выходные приличную сумму в 147,6 млн рублей. МЕХАНИК в августе, кстати, тоже, несмотря на все препятствия, опередил российские картины.

«Давайте поймем одну простую вещь: успех картины, в том числе кассовый, определяется зрителем, который выбирает не дату, а интересный для него фильм. Учитывая, что кинобизнес является одним из самых рискованных с точки зрения окупаемости видов коммерческой деятельности, именно от зрителя, его предпочтений, его настроений, его потребностей мы и должны отталкиваться», – комментировала реформу выдачи прокатных удостоверений заместитель генерального директора по вопросам кинопроката компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Марина Бодягина, и эти слова к концу Года российского кино стали еще более актуальными.

Одним из главных зрительских мероприятий Года кино стала первая всероссийская акция «Ночь кино», которая проходила с 27-го на 28 августа во всех регионах страны. Кинопоказы развернулись на 1800 площадок. Репертуар был единым для всех – зрителям в этот вечер показывали мультфильм СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ, спортивную драму ЛЕГЕНДА №17 и военную драму БАТАЛЬОНЪ. По подсчетам Фонда кино, акцию посетило более 700 тысяч человек.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КРИЗИС

Не самым лучшим образом Год российского кино показал себя и на отечественных фестивалях. Крупнейший смотр «Кинотавр» собрал самую слабую как минимум за последние пять лет конкурсную программу. «Мы настаиваем на том, что «Кинотавр» – это не кураторский проект, а проект, способный предоставить возможность зрителям и профессионалам, приезжающим на фестиваль, оценить состояние дел в современном российском кинематографе», – анонсируя фестиваль, говорил президент «Кинотавра» Александр Роднянский.

И программа «Кинотавра» лишь доказала, что состояние этих дел, мягко говоря, не очень. Гран-при смотра получил ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК Оксаны Карас – сделанный в ретро-эстетике совершенно зрительский фильм о взрослении. В прокат он, правда, вышел только в ноябре. Открытием фестиваля можно было назвать лишь документалиста Дениса Шабаева, который доказал, что неигровое кино пока еще находится в лучшем состоянии, чем игровое, и дебютанта Алексея Красовского, чей фильм КОЛЛЕКТОР, впрочем, спас Константин Хабенский, играющий здесь главную и единственную роль. Позднее этой картине даже удалось неплохо проявить себя в прокате.

Достойных российских фильмов не обнаружил для себя и Московский международный кинофестиваль, который в последние годы включал в конкурс минимум две отечественные ленты и обязательно награждал их призами. В 2016-м участником ММКФ стал только один российский фильм – МОНАХ И БЕС Николая Досталя, но он в итоге остался без призов. Зато на международном кинофестивале в Венеции награду за режиссуру получил Андрей Кончаловский с фильмом РАЙ, производство которого было поддержано Министерством культуры РФ. В основном конкурсе Берлинале в этом году российских фильмов не было. А в Каннский «Особый взгляд» был отобран УЧЕНИК Кирилла Серебренникова, сделанный без государственного участия.

БОЛЬШЕ ДЕБЮТОВ, МЕНЬШЕ АВТОРСКОГО КИНО

Естественно, эти не самые оптимистичные итоги стали результатом не Года кино, а проводимой в течение последних двух лет политики государственной поддержки производства фильмов – в первую очередь авторских, которых в последнее время практически не было. В текущем году министерство, ответственное за поддержку авторского кинематографа, выделило деньги 31-му проекту в этом сегменте – на сумму от 35 млн до 60 млн рублей. В их числе оказались работа Бориса Хлебникова АРИТМИЯ о врачах скорой помощи, проект от режиссера 14+ Андрея Зайцева ФЕВРАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК, новые фильмы Алексея Федорченко, Станислава Говорухина, Веры Глаголевой и даже Сарика Андреасяна, который решил снять кино о судьбе осетинского архитектора Виталия Калоева, убившего в 2004 году авиадиспетчера Петера Нильсена, считавшегося главным виновником авиакатастрофы над Боденским озером, в которой погибла семья Калоева. Поддержанные проекты оказались разными, но далеко не все из них подходят под определение именно авторского кино.

Впрочем, еще больше не повезло детскому кинематографу, появиться которому не помог даже анонсированный Год российского кино. Из 24-х представленных на питчинге проектов поддержку от Минкультуры получили только шесть. «Детских заявок хороших мало, будем изучать, почему. В основном у нас снимают кино не для детей, а о детях. Но дети такое не смотрят», – рассказывал об итогах питчинга министр культуры РФ Владимир Мединский. Поэтому в следующем году он пообещал пересмотреть принципы финансирования детских проектов: поддержать меньшее их количество, сосредоточившись на качестве.

Единственным сильным блоком нынешнего питчинга стали дебютные фильмы. Из 40 представленных на очной защите проектов поддержку получили 26 дебютов. В их числе оказался уже упомянутый выше фильм НА РАЙОНЕ, а также ЖГИ! актера Кирилла Плетнева, хоррор Надежды Михалковой ПРОИГРАННОЕ МЕСТО, полный метр от лауреата короткометражного конкурса «Кинотавра» Тимофея Жалнина и другие работы.

Другой особенностью этого года стало более пристальное внимание к региональному кинематографу. В Минкультуры получил поддержку проект студии «Чеченфильм» ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ, в Фонде кино – ЭЛАСТИКО от бурятских кинематографистов, в небольшой прокат, но по всей стране вышел новый якутский фильм МОЙ УБИЙЦА. Там же, в Якутии, состоялся Всероссийский форум регионального кино, где обсуждались инициативы по развитию местных кинематографий и даже прошел локальный питчинг.

Средства из бюджета Минкультуры традиционно выделялись на безвозвратной основе. В честь Года российского кино на таких принципах проекты поддерживал и ориентированный на потенциально успешные в прокате фильмы Фонд кино. В мае-июне этого года организация распределила 2,8 млрд рублей на 15 проектов кинокомпаний – лидеров отечественного производства и на 32 проекта независимых компаний. В их числе оказались спортивная драма ТРЕНЕР Данилы Козловского, сиквел ПРО ЛЮБОВЬ Анны Меликян, фэнтези ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ, ПРИТЯЖЕНИЕ Федора Бондарчука, ЗАЩИТНИКИ Сарика Андреасяна и другие. Успех части этих проектов будет понятен уже в январе 2017-го, который из Года кино неожиданно перетечет в Год экологии – так что российской индустрии можно будет на время немного выдохнуть, пока внимание чиновников сосредоточится на сохранении биологического разнообразия и обеспечении экологической безопасности.

06.01.2017 Автор: Мария Токмашева