Лучшие фильмы десятилетия: выбор редакции БК

По существующей традиции к концу каждого уходящего года авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» делятся с читателями своими кинематографическими предпочтениями. Кроме того, уходящий год венчает собой десятилетие, в котором было очень много хорошего кино. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию два интересных списка: топ-20 лучших фильмов последнего десятилетия и топ-10 лучших отечественных фильмов за тот же период.

Списки каждого составлены по личным предпочтениям их авторов и в абсолютно свободном формате, затем результаты подсчитаны и сведены в единую таблицу.

ТОП-20: ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ 2011–2020 ГОДОВ

ТОП-10: ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ 2011–2020 ГОДОВ

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02.01.2021 Автор: БК