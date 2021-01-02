Лучшие фильмы десятилетия: выбор редакции БК
Российские и зарубежные картины 2011-2020 годов, которые понравились нашим авторам и редакторам
По существующей традиции к концу каждого уходящего года авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» делятся с читателями своими кинематографическими предпочтениями. Кроме того, уходящий год венчает собой десятилетие, в котором было очень много хорошего кино. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию два интересных списка: топ-20 лучших фильмов последнего десятилетия и топ-10 лучших отечественных фильмов за тот же период.
Списки каждого составлены по личным предпочтениям их авторов и в абсолютно свободном формате, затем результаты подсчитаны и сведены в единую таблицу.
ТОП-20: ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ 2011–2020 ГОДОВ
- ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ, режиссер Мартин Макдона
- БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ, режиссер Джордж Миллер
- БЕРДМЭН, режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту
- ЛА-ЛА ЛЕНД, режиссер Дэмьен Шазелл
- ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ, режиссер Джим Джармуш
- ЗВЕРОПОЛИС, режиссеры Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш
- ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ, режиссер Жан-Марк Валле
- БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049, режиссер Дени Вильнев
- ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ, режиссер Квентин Тарантино
- ДРАЙВ, режиссер Николас Виндинг Рефн
- ОНА, режиссер Пол Верховен
- ОДЕРЖИМОСТЬ, режиссер Дэмьен Шазелл
- ПАРАЗИТЫ, режиссер Пон Джун-Хо
- ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ, режиссер Зак Снайдер
- ИНТЕРСТЕЛЛАР, режиссер Кристофер Нолан
- ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, режиссер Джузеппе Торнаторе
- ЕЩЕ РАЗ С ЧУВСТВОМ, режиссер Эндрю Доминик
- РОМА, режиссер Альфонсо Куарон
- ОПЕРАЦИЯ «АРГО», режиссер Бен Аффлек
- СОВЕТНИК, режиссер Ридли Скотт.
ТОП-10: ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ 2011–2020 ГОДОВ
- АРИТМИЯ, режиссер Борис Хлебников
- ГОРЬКО!, режиссер Жора Крыжовников
- КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ, режиссер Александр Хант
- НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ, режиссер Роман Каримов
- СТРАНА ОЗ, режиссер Василий Сигарев
- ШАПИТО-ШОУ, режиссеры Сергей Лобан и Марина Потапова
- ЕЛЕНА, режиссер Андрей Звягинцев
- ЛЕВИАФАН, режиссер Андрей Звягинцев
- ВОЙНА АННЫ, режиссер Алексей Федорченко
- ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ, режиссер Александр Велединский
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02.01.2021 Автор: БК