Аналитика


Лучшие фильмы десятилетия: выбор редакции БК

Российские и зарубежные картины 2011-2020 годов, которые понравились нашим авторам и редакторам

По существующей традиции к концу каждого уходящего года авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» делятся с читателями своими  кинематографическими предпочтениями. Кроме того, уходящий год венчает собой десятилетие, в котором было очень много хорошего кино. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию два интересных списка: топ-20 лучших фильмов последнего десятилетия и топ-10 лучших отечественных фильмов за тот же период.

Списки каждого составлены по личным предпочтениям их авторов и в абсолютно свободном формате, затем результаты подсчитаны и сведены в единую таблицу.

ТОП-20: ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ 2011–2020 ГОДОВ

  1. ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ, режиссер Мартин Макдона
  2. БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ, режиссер Джордж Миллер
  3. БЕРДМЭН, режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту
  4. ЛА-ЛА ЛЕНД, режиссер Дэмьен Шазелл
  5. ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ, режиссер Джим Джармуш
  6. ЗВЕРОПОЛИС, режиссеры Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш
  7. ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ, режиссер Жан-Марк Валле
  8. БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049, режиссер Дени Вильнев
  9. ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ, режиссер Квентин Тарантино
  10. ДРАЙВ, режиссер Николас Виндинг Рефн
  11. ОНА, режиссер Пол Верховен
  12. ОДЕРЖИМОСТЬ, режиссер Дэмьен Шазелл
  13. ПАРАЗИТЫ, режиссер Пон Джун-Хо
  14. ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ, режиссер Зак Снайдер
  15. ИНТЕРСТЕЛЛАР, режиссер Кристофер Нолан
  16. ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, режиссер Джузеппе Торнаторе
  17. ЕЩЕ РАЗ С ЧУВСТВОМ, режиссер Эндрю Доминик
  18. РОМА, режиссер Альфонсо Куарон
  19. ОПЕРАЦИЯ «АРГО», режиссер Бен Аффлек
  20. СОВЕТНИК, режиссер Ридли Скотт.

ТОП-10: ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ 2011–2020 ГОДОВ

  1. АРИТМИЯ, режиссер Борис Хлебников
  2. ГОРЬКО!, режиссер Жора Крыжовников
  3. КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ, режиссер Александр Хант
  4. НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ, режиссер Роман Каримов
  5. СТРАНА ОЗ, режиссер Василий Сигарев
  6. ШАПИТО-ШОУ, режиссеры Сергей Лобан и Марина Потапова
  7. ЕЛЕНА, режиссер Андрей Звягинцев
  8. ЛЕВИАФАН, режиссер Андрей Звягинцев
  9. ВОЙНА АННЫ, режиссер Алексей Федорченко
  10. ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ, режиссер Александр Велединский

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02.01.2021 Автор: БК

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