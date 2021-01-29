Названы самые популярные фильмы российских онлайн-кинотеатров в 2020 году

2020 год стал для онлайн-кинотеатров, в том числе в России, по-настоящему революционным. Факторов, влияющих на развитие отрасли, было множество: обострившаяся конкуренция и быстрый рост предложения на этом рынке, пандемия и ее последствия (вынужденное нахождение зрителей дома и закрытые кинозалы), кардинальное сокращение цифрового окна. Все это привело к значительному росту популярности VОD-сервисов. Но что именно смотрела аудитория в течение этого года в Интернете? Мы спросили об этом основные онлайн-кинотеатры, которые прислали своих сводные годовые топы самых востребованных и популярных кинопроектов года.

В первую очередь отметим активное присутствие в чартах фильмов, выходивших в Сеть еще в 2019 году. Например, там есть стартовавший в самом конце декабря позапрошлого года ДЖОКЕР, который стал первым в рейтинге «МегаФон ТВ» и попал в чарты Megogo (третья строчка) и TVzavr (серебро). Последний фильм Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ завоевал места в топах двух кинотеатров, КОРОЛЬ ЛЕВ попал в три чарта, дважды отметились АЛАДДИН и сиквел МАЛЕФИСЕНТЫ. То есть при всем богатстве выбора и стремлении новинок привлечь внимание аудитории, не всегда имеющей возможность ходить в кино, хиты прошлого сезона своей актуальности окончательно не утратили.

Второй бросающийся в глаза момент – это успех отечественного контента. Комедия ХОЛОП возглавила чарт Okko, внимание аудитории этой же площадки также смогли завоевать ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД», ТЕКСТ, (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА и СТРЕЛЬЦОВ. Вся тройка лидеров в рейтинге Wink оказалась составлена из отечественных проектов: золото здесь завоевал ЛЕД 2, серебро – ВТОРЖЕНИЕ, а бронзу – СПУТНИК. В чарте IVI лучшей российской картиной стала комедия РАЗГОВОРНИК (третья строчка), а всего в десятку лучших этого кинотеатра попало сразу семь отечественных проектов.

Если же постараться просто определить самый популярный фильм среди зрителей семи онлайн-кинотеатров, предоставивших нам свои рейтинги, то выяснится, что ближе всех к этому статусу подобрались ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Картина Гая Ричи стала первой в чарте «КиноПоиска HD», второй в рейтингах «МегаФон ТВ» и Megogo, а среди фильмов, наиболее часто запрашиваемых пользователями Wink, ей досталось шестое место. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, в свою очередь, очевидным образом стали и самым успешным независимым релизом на онлайн-площадках в 2020 году.Немного уступили ДЖЕНТЛЬМЕНАМ в популярности детектив ДОСТАТЬ НОЖИ и боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА.

Наконец, единственным проектом в чартах, тематически близком ушедшему 2020 году, стало ЗАРАЖЕНИЕ Стивена Содерберга. Фильм 2011 года выпуска смог стать первым у аудитории Megogo, а также попасть в чарты «МегаФон ТВ» и TVzavr. Остается надеяться, что в 2021-м его место в рейтингах не займет АРМАГЕДДОН или ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.

Подробный материал о самых популярных кинофильмах 2020 года в российских онлайн-кинотеатрах выйдет в печатном номере «Бюллетеня кинопрокатчика», который появится у подписчиков уже в феврале. Там же будут опубликованы топы фильмов от основных игроков рынка.

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29.01.2021 Автор: Максим Острый