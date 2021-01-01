Лучшие трейлеры 2020 года: выбор редакции БК

Вот уже много лет перед самым Новым годом сотрудники БК открытым голосованием выбирают лучшие трейлеры года. Каждый волен выбирать трейлеры, руководствуясь любыми приемлемыми для него критериями: задача − составить собственную пятерку, каждый ролик в которой в зависимости от места потом получает от 1 до 5 баллов. Эти баллы складываются и формируется объединенный топ лучших трейлеров года.

В этом году в этом топе 10 позиций.

Лучшие трейлеры 2020 года:

10 МЕСТО: СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

9 МЕСТО: МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР

8 МЕСТО: CHAOS WALKING

7 МЕСТО: ТИХОЕ МЕСТО 2

6 МЕСТО: ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

5 МЕСТО: СМЕРТЬ НА НИЛЕ

4 МЕСТО: ДЮНА

3 МЕСТО: ОГОНЬ

2 МЕСТО: НИКТО

1 МЕСТО: БЭТМЕН

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01.01.2021 Автор: БК