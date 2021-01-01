Лучшие трейлеры 2020 года: выбор редакции БК

Вот уже много лет перед самым Новым годом сотрудники БК открытым голосованием выбирают лучшие трейлеры года. Каждый волен выбирать трейлеры, руководствуясь любыми приемлемыми для него критериями: задача − составить собственную пятерку, каждый ролик в которой в зависимости от места потом получает от 1 до 5 баллов. Эти баллы складываются и формируется объединенный топ лучших трейлеров года.
В этом году в этом топе 10 позиций.
Лучшие трейлеры 2020 года:
10 МЕСТО: СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
9 МЕСТО: МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
8 МЕСТО: CHAOS WALKING
7 МЕСТО: ТИХОЕ МЕСТО 2
6 МЕСТО: ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
5 МЕСТО: СМЕРТЬ НА НИЛЕ
4 МЕСТО: ДЮНА
3 МЕСТО: ОГОНЬ
2 МЕСТО: НИКТО
1 МЕСТО: БЭТМЕН
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
01.01.2021 Автор: БК