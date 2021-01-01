Аналитика


Лучшие трейлеры 2020 года: выбор редакции БК

Ролики, которые произвели на нас наибольшее впечатление

Вот уже много лет перед самым Новым годом сотрудники БК открытым голосованием выбирают лучшие трейлеры года. Каждый волен выбирать трейлеры, руководствуясь любыми приемлемыми для него критериями: задача − составить собственную пятерку, каждый ролик в которой в зависимости от места потом получает от 1 до 5 баллов. Эти баллы складываются и формируется объединенный топ лучших трейлеров года.

В этом году в этом топе 10 позиций.

Лучшие трейлеры 2020 года:

10 МЕСТО: СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 

9 МЕСТО: МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 

8 МЕСТО: CHAOS WALKING 

7 МЕСТО: ТИХОЕ МЕСТО 2

 

6 МЕСТО: ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 

5 МЕСТО: СМЕРТЬ НА НИЛЕ 

4 МЕСТО: ДЮНА 

3 МЕСТО: ОГОНЬ

2 МЕСТО: НИКТО 

1 МЕСТО: БЭТМЕН

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01.01.2021 Автор: БК

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