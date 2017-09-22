Деловая программа «Кино Экспо 2017»: конференция «Бизнес кинотеатров. Инновации и кино»

В рамках тематического потока «Кинотеатры» и международной конференции «Бизнес кинотеатров. Инновации и кинозритель» на нынешнем «Кино Экспо» было сделано сразу несколько докладов различной тематики. Модератором на встрече был генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин, который выступил первым и представил итоги стратегической сессии «Форсайт-Кино», прошедшей на «Кино Экспо» в понедельник.

Устроить «Форсайт-Кино» придумали в «Невафильм», а проводилась сессия под руководством специалиста по формату Павла Суркова. В мероприятии активно участвовало около 60 экспертов с целью выявить реальное положение дел в индустрии сегодняшнего дня. Основные задачи, которые предстояло решить: определить стратегические приоритеты, а также сформулировать единую стратегию развития. По словам Олега Березина, не все получилось так, как хотелось бы, и до определения стратегии эксперты так и не дошли, однако некий результат был выведен несмотря ни на что. Итогом сессии стал десятистраничный меморандум, который доступен также в сокращенном виде – две страницы и таблица. Эти документы уже опубликованы на сайте мероприятия. В них определены тренды индустрии и угрозы, приведены примеры реакции на угрозы для их минимизации. На сайте можно оставить комментарий с предложениями по доработке меморандума. Позднее он превратится в документы для общего пользования, а также для предъявления регуляторам индустрии.

Павел Поникаровский («Люмен Фильм») рассказал об Ассоциации владельцев кинотеатров как об организационной инновации. В Ассоциации предприниматели общаются между собой, проговаривают проблемы и ищут решения. Прошло уже три собрания, и на последней сессии в Калининграде было 25 участников. Все они смогли официально вступить в организацию, потому что 21 июня они была зарегистрирована и юридически оформлена. К проблемам, которые обсуждают члены Ассоциации, относятся трудности в отношениях с дистрибьюторами, с РАО, застарелость государственного регулирования кинотеатра как такового, согласно которому у зрителей нет никакой ответственности перед площадкой. Были созданы рабочие группы с инициативными деятелями, которые уже начали работу по каждому вопросу. Уже подготовлены и некоторые документы, намечены конкретные пути решения проблем. Павел Поникаровский завершил свое выступление приглашением в Ассоциацию новых участников, но подчеркнул, что никого не призывает вступать «на всякий случай», и рекомендует хорошо взвесить решение – Ассоциации нужны активные люди.

Евгения Петрова из 20th Century Fox Home Entertainment Russia & CIS рассказала о новинке под названием «Супербилет», которая объединила кинопрокат и онлайн. Это билет в кинотеатр + цифровая копия какого-либо фильма. Стоимость «Супербилета» складывается из стоимости билета в кино и 99 рублей – акционной цены цифровой копии. На «Супербилет» можно делать скидки, организовывать его взаимодействие с программой лояльности, выпускать в продажу для стимулирования посещаемости. Что касается цифровой копии, то контентно это может быть любой фильм, соответствующей основной новинке по жанру, тематике, внешним контекстам или франшизно. Евгения Петрова рассказала, что проект запускался в мае этого года вместе с выходом ЧУЖОГО. ЗАВЕТ. Партнерами по «Супербилету» для «Двадцатого Века Фокс» стали «Киноход» и Megogo.net. В качестве цифровых копий предлагался ЧУЖОЙ 1979-го года или ПРОМЕТЕЙ. Никакого дополнительного интерфейса не создавалось – билеты продавались в рамках существующей системы «Кинохода». От продажи «Супербилета», по словам Евгении Петровой, выиграли все: так, «Киноход» получил лояльность зрителя и дифференциирующий фактор, Megogo.net обзавелся еще одним каналом продаж и новыми пользователями, а 20th Century Fox Home Entertainment получил дополнительные маркетинг, а также данные о зрителях, которые купили билеты. Сейчас «Супербилет» будет продаваться на KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО – зрители смогут приобрести цифровую копию первой части по специальной цене, а также предзаказать новый фильм.

Генеральный директор comScore Роман Исаев выступил с докладом на тему «Big Data на службе кинотеатров в деле повышения лояльности зрителей» и представил ряд инноваций в области обработки данных. Исаев анонсировал посеансный сбор данных в системе Iboe, который будет вводиться в России раньше, чем в мире. Для реализации инновации comScore будет сотрудничать с «Киноплан» и «UCS-Премьера». Также Исаев рассказал и о новых сервисах comScore: Forecast позволит прогнозировать кассовые сборы фильмов, а Swift упростит процесс формирования документации. Совместно с Showtime Analytics разработаны два новых сервиса. Один из них будет обсчитывать данные о прибыли и выводить big data для анализа, благодаря которому можно будет повысить эффективность работы. Первыми клиентами сервиса в РФ станет объединенная сеть «Формула кино» и «Синема Парк». Showtime Engage анализирует спектр поведения и покупки гостей и предоставит возможность сегментирования зрителей по различным параметрам.

Большое одобрение аудитории получило выступление генерального директора компании «Кинокомфорт» Сергея Пуськова на тему: «Новые технологии кинопоказа как инструмент повышения посещаемости, обеспечивающий быстрый возврат инвестиций». Спикер рассказал, что столкнулся с претензией клиента, которому установка нового оборудования не помогла повысить прибыльность кинотеатра. Сергей Пуськов решил выяснить, в чем дело, для чего просто пошел в кино. Он составил список точек контакта зрителя с кинотеатром, таких как, например, «касса», «кресла», «туалет» и так далее. Всего их оказалось около 70. И далее он оценил кинотеатр по каждой точке по трехбалльной шкале. Сергей Пуськов предлагает провести такой эксперимент и самому или с помощью родственников и друзей составить реальную карту кинотеатра. Он считает, что винить непосредственно технологии и оборудование можно лишь в том случае, когда все остальные пункты оценены на «отлично». Спикер рассказал, что то, будут ли новые технологии приносить прибыль, зависит от условий, в которых они работают. Поэтому ожидая заказанное дорогостоящее оборудование можно выделить время на подтягивание других точек до нужного уровня. «Мастерство, – закончил Сергей Пуськов, – это не когда вы достигли вершины, а когда постоянно движетесь к ней».

Лина Рашидова из рекламного интернет-агентства Nectarin выступила с докладом на тему «VR как инновационный инструмент продвижения фильмов». Спикер рассказывала о том, как поставить VR на службу кинотеатров и прогресса. Лина Рашидова отметила, что одной из проблем с VR является то, что пока не ясно, как взаимодействовать со зрителем недорого и эффективно. Для бизнеса же нет понятных громких кейсов, которые дали бы возможность понять плюсы. Также проблемой является высокий уровень входа. Тем не менее направление развивается – Warner Bros., к примеру, разрабатывает проекты под каждый крупный фильм – это VR-трейлеры, игры, партнерство. VR дает возможность презентовать вселенную, обозначить вводную информацию, погрузить зрителя в фильм, создать дополнительный инфоповод. Громкими можно назвать кейсы с играми по ВИКИНГУ и ЗАЩИТНИКАМ от CinemaVR. Лина Рашидова предполагает, что в дальнейшем VR будет развиваться в сторону трансляций с премьерных показов фильмов, а также съемки туров по съемочной площадке. Докладчик считает, что рынок находится на пороге огромного прорыва, и дело лишь за одним движением.

Мария Сорокина («КиноПоиск») в сообщении «Data-driven маркетинг в онлайн-продажах кинобилетов» рассказала о маркетинговой инновации – об онлайн-продажах билетов. По словам спикера, пользуясь онлайн-покупкой билетов, зрители начинают заранее планировать поход в кино. Снижается вероятность того, что зритель не дойдет до кинотеатра, ведь билет уже куплен. По данным «Яндекса» и «Кинопоиска» более 65 процентов транзакций совершаются за шесть и более часов до сеанса. При акциях покупка происходит еще раньше. При этом 60 процентов покупок происходят с мобильных устройств, и здесь важно разобраться, где именно зрители приобретают билет. Поскольку среди пользователей существует тенденция снижения интереса к установке новых приложений, возникает вопрос о рентабельности собственного приложения кинотеатров. Согласно проведенному количественному исследованию, важнейшее значение для зрителей имеет местоположение кинотеатра, а вот ассортимент кинобара никак не влияет на выбор. Также стало известно, что люди ходят в несколько кинотеатров в ареале обитания, поэтому площадкам-соседям нужно делать дифференциацию по сеансам и цене, высокий уровень которой является одним из барьеров для похода в кинотеатр. Введение комиссии на билет приводит к тому, что пользователи уходят в другие кинотеатры.

Сергей Тютин («АртКино») рассказал о возможностях и перспективах проката короткометражного кино в России на основе французского опыта. Он поведал о том, что во Франции любовь к просмотру фильмов, в том числе и короткометражных, в кино внушается детям с ранних лет, в том числе системой образования. Французы считают, что любой продукт, созданный специально для большого экрана, должен быть посмотрен именно в кинотеатре. Поэтому короткий метр в кино достаточно популярен и зарабатывает деньги. Сергей Тютин предположил, что в России формат также мог бы занять свое место на экранах.

Мария Безенкова, руководитель занимающегося альтернативным контентом отдела «Невафильм Emotion», поведала о мировой организации Event Cinema Association и об инновации в общении со зрителем в кинотеатрах. Event-cinema – мероприятия-показы, которые проходят как правило в единичном формате, зачастую одновременно в России и в мире. Event Cinema Association в России помогает работать с контентом, в том числе разрабатывать рекламную стратегию, поэтому Мария Безенкова призвала присоединяться к этой организации.

Также на конференции выступила Анастасия Чиркина (Dolby), которая рассказала о технической инновации и трендах развития PLF- и VIP-залов в России.

После выступлений спикеров состоялась дискуссионная сессия «Как инновации меняют бизнес кинотеатров», в которой приняли участие Адил Зеруали (Christie), Павел Поникаровский («Люмен Фильм»), Алексей Кочубей («Кинопоиск»), Анастасия Чиркина (Dolby) и Анатолий Кузьменко («Киноплан»). Адил Зеруали и Анастасия Чиркина рассказали об инновациях, внедряемых представляемыми ими компаниями. Анатолий Кузьменко рассказал о проникновении IT-технологий в жизнь кинотеатров, о значении автоматизации. Спикер видит кинотеатр как большой IT-организм, где все элементы взаимосвязаны и считает, что в дальнейшем необходимо будет более подробно работать с big data и с аудиторией. Чем быстрее кинотеатры пойдут в эту сторону, тем выше будет вероятность, что они останутся в бизнесе. Алексей Кочубей рассказал о смарт-маркетинге, которым занимается «Кинопоиск». Павел Поникаровский сделал акцент на необходимости коммуникации со зрителем через социальные сети и о своем удачном опыте в этой сфере. Среди наиболее значимых инноваций спикеры выделили технологии отслеживания информации и big data, технологические инновации в отношении зрительского восприятия и оптимизации процессов, расширение зрительского опыта. Дискуссия завершилась на тезисе о том, что кинотеатр должен стать драйвером технологии и всегда опережать гаджеты по качеству смотрения.

22.09.2017 Автор: Анна Багрова