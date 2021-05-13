Киноаудитория уикенда: Средний возраст зрителя «Прабабушки легкого поведения» составил 25 лет

Отчет содержит данные об основных показателях киноаудитории за период с 6 по 10 мая как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В расширенный уикенд с 6 по 10 мая 2021 года посещаемость кинотеатров Российской Федерации составила 2 млн зрителей. Структуру киноаудитории уикенда отличают рост доли подростковой аудитории и доли зрителей 35-44 лет с 14% до 18%, а также сокращение доли зрителей 18-24 лет с 32% до 28% и доли зрителей 25-34 лет с 32% до 29%. Доля семейной аудитории по сравнению с предыдущим уикендом возросла с 26% до 31%, крупнейшей группой по составу посещения остаются компании друзей (37%). Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс с родителями, составил 10 лет. Среди зрителей моложе 18 лет (18% в общей структуре киноаудитории уикенда) почти каждый третий зритель (31%) выбрал сеансы комедии ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Основным выбором зрителей 18-24 лет, доля которых составила 28%, стал экшен ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (30%), каждый пятый зритель (21%) выбрал комедию ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, на третьем месте военная драма ДЕВЯТАЕВ (9%). Среди зрителей 25-34 лет, доля которых сократилась до 29%, почти каждый третий (31%) выбрал экшен ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, второе место поделили комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ и военная драма ДЕВЯТАЕВ (по 13% зрителей). Доля зрителей 35-44 лет составила 18%, среди зрителей данной возрастной категории каждый пятый (21%) выбрал боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, 18% зрителей - мультфильм ЗВЕРОКРЕКЕРЫ, 16% - комедию ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, еще 14% предпочли военную драму ДЕВЯТАЕВ. Доля аудитории старше 45 лет сохранилась на уровне 7%, каждый третий (33%) предпочел сеансы военной драмы ДЕВЯТАЕВ, почти каждый четвертый (24%) предпочел экшен ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, комедию ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ выбрали 16% зрителей.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* остается на достаточно высоком уровне (30 пунктов) благодаря высокой зрительской оценке военной драмы ДЕВЯТАЕВ, значение NPS которой во второй уикенд проката составило 53 пункта: 65% зрителей фильма рекомендует его к просмотру, 12% - не рекомендуют. Женщины более склонны рекомендовать фильм: 74% - рекомендуют, 8% - не рекомендуют. Среди зрителей фильма всех возрастных групп больше половины рекомендуют его своим друзьям и знакомым. Среди зрителей фильма 18-24 лет картину рекомендуют 55% зрителей, 24% - не рекомендуют. Среди аудитории фильма 35-44 лет 79% рекомендуют его к просмотру, только 7% - не рекомендуют (NPS = 72 пункта). Среди зрителей старше 45 лет фильм готовы рекомендовать 78% зрителей, только 4% - не готовы.

Значение индекса «сарафанного радио» фильма-лидера ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ в стартовый уикенд широкого проката составило 5 пунктов: 40% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 35% - не готовы. Фильм получил противоречивую оценку среди зрителей 18-24 лет, среди мужчин данной возрастной категории фильм рекомендовали к просмотру 54%, не рекомендовали – 23% (NPS = 31 пункт), тогда как среди женщин данной возрастной категории фильм готовы рекомендовать 29%, не готовы – 49% (NPS = -20 пунктов).

Значение индекса NPS экшена ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ в третий уикенд проката возросло с 38 до 44 пунктов: 59% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 15% - не готовы. Значение индекса «сарафанного радио» мультфильма ЗВЕРОКРЕКЕРЫ во второй уикенд проката составило 17 пунктов.

Российская комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ в стартовый уикенд широкого проката привлекла преимущественно женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 61%. Средний возраст зрителя составил 25 лет. По составу просмотра крупнейшими группами являются компании друзей (46%) и пары (28%). Структуру аудитории фильма отличают высокие доли подростковой аудитории (29%) и зрителей 18-24 лет (30%). Основными причинами выбора фильма стали жанр (61%), актерский состав (59%), новизна фильма (38%), подходящее время сеанса (35%), сюжет и тематика (34%), интерес к фильму как к продолжению БАБУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (31%), а также трейлер и реклама (27%). Зрелищность фильма, интерес к просмотру на большом экране привели на сеансы 15% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (30%), телевизионный эфир (26%) и трейлеры перед сеансами фильмов в кинотеатрах (24%).

Военная драма ДЕВЯТАЕВ во второй уикенд проката привлекла преимущественно женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 61%. По сравнению со стартовым уикендом структуру аудитории фильма отличает рост доли семейной аудитории с 32% до 48%, а также сокращение доли зрителей 35-44 лет с 24% до 20% и доли зрителей старше 45 лет с 22% до 19%. Средний возраст зрителя составил 33 года. Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс фильма с родителями, составил 11 лет. Основными причинами выбора фильма стали сюжет и тематика фильма (83%), жанр (46%), актерский состав (35%), новизна фильма в прокате (30%), а также зрелищность фильма и интерес к просмотру на большом экране (26%). Интерес к истории советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, трейлер и реклама побудили к просмотру 21% аудитории фильма. Каждого пятого (20%) зрителя привлекло подходящее время сеанса, еще по 18% зрителей выбрали фильм из-за лояльности к российскому производству и релевантности для семейного просмотра. По сравнению со стартовым уикендом возросла доля аудитории, выбравшей сеанс фильма на основе рекомендаций друзей и знакомых с 10% до 17% и на основе отзывов в интернете и соцсетях с 9% до 17%. Основными источниками информации о фильме стали телевизионный эфир (36%), сайты в сети Интернет (20%), рекомендации друзей и знакомых (20%), трейлеры перед сеансами фильмов в кинотеатрах (19%), а также социальные сети (14%).

Криминальный экшен ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ в третий уикенд проката привлек преимущественно мужскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 54%. Средний возраст зрителя составил 28 лет. По сравнению с предыдущим уикендом возросла доля тех, кто пришел на фильм парой, с 38% до 43%, доля компаний друзей сократилась с 41% до 36%. Структуру аудитории фильма отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (34%) и 25-34 лет (36%). Основными причинами выбора фильма стали актерский состав (69%), интерес к новой режиссерской работе Гая Ричи (67%), жанр (42%), сюжет и тематика (42%), а также новизна фильма (35%).

Мультфильм ЗВЕРОКРЕКЕРЫ во второй уикенд проката привлек преимущественно женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории мультфильма составила 69%. Доля семейной аудитории снизилась с 80% до 76%, средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс фильма с родителями, составил 8 лет. По сравнению с предыдущим уикендом возросла доля подростковой аудитории с 19% до 21%, доля зрителей 18-24 лет с 9% до 11% и доля зрителей 35-44 лет с 31% до 36%. Основными причинами выбора фильма стали релевантность для семейного просмотра (61%), жанр (43%), подходящее время сеанса (42%), новизна (33%), а также сюжет, тематика и персонажи (31%). Трейлер и реклама побудили к просмотру каждого четвертого зрителя (28%), желание другого человека посмотреть мультфильм побудило к просмотру еще 18% зрителей. Зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру 11% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (34%), телевизионный эфир (15%), рекомендации друзей (14%), трейлеры перед сеансами фильмов в кинотеатрах (14%), а также видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (11%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм. Полная версия отчета доступна по адресу http://ekinobilet.fond-kino.ru/issledovanie-kinoauditorii/

13.05.2021 Автор: Никита Никитин