Киноаудитория уикенда: Только 39% зрителей «Мортал Комбат» будут рекомендовать его к просмотру

Фонд кино опубликовал отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях киноаудитории за период с 8 с 11 апреля как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В прошедший уикенд посещаемость кинотеатров России возросла с 1,7 до 2,6 млн зрителей. В залах преобладали мужчины (54% зрителей). Структуру киноаудитории уикенда характеризует рост доли зрителей 18-24 лет с 31% до 33% и доли зрителей 25-34 лет с 32% до 37%. Доля семейной аудитории по сравнению с предыдущим уикендом сократилась с 30% до 18%, основной состав посещения – компании друзей (45%). Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс с родителями, составил 10 лет. Лидером уикенда стал фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ, сеансы которого посетили 58,5% пришедших в кинотеатры людей.

Среди зрителей моложе 18 лет (14% в общей структуре киноаудитории) почти каждый третий (32%) предпочел сеансы российского кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Среди зрителей 25-34 лет, доля которых составила 37%, больше половины (63%) выбрали боевик МОРТАЛ КОМБАТ. Доля зрителей 35-44 лет сократилась по сравнению с предыдущим уикендом (с 16% до 13%), 40% аудитории из этой возрастной группы также выбрали боевик МОРТАЛ КОМБАТ. Доля аудитории старше 45 лет составила 4%.

Среднее значение индекса «сарафанного радио» (NPS*) составило 22 пункта на фоне противоречивой зрительской оценки фильма МОРТАЛ КОМБАТ. В стартовый уикенд NPS новинки составил 7 пунктов: 39% зрителей рекомендуют фильм, 32% - не рекомендуют. Фильм привлек преимущественно мужскую аудиторию (68% в структуре аудитории), но был оценен ею строже, чем женской частью публики: среди мужчин индекс NPS составил 1 пункт (35% рекомендуют фильм к просмотру, 34% - не рекомендуют), среди женщин и девушек индекс NPS составил 20 пунктов. Критичнее всех к фильму отнеслись мужчины 35-44 лет: 27% рекомендуют к просмотру, 46% - не рекомендуют.

Значение индекса «сарафанного радио» ГОДЗИЛЛЫ ПРОТИВ КОНГА по сравнению со вторым уикендом сократилось с 23 до 16 пунктов: 46% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 30% - не рекомендуют. Значение индекса NPS кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР во второй уикенд проката возросло с 38 до 50 пунктов: 63% зрителей советуют фильм к просмотру, 13% - не советуют. Лучше всего фильм оценила женская часть аудитории моложе 25 лет: среди зрительниц 12-17 лет фильм рекомендовали 74%, не рекомендовали - только 7% (NPS = 67), среди зрительниц 18-24 лет рекомендовали фильм 75%, не рекомендовали – 7% (NPS = 68). Значение индекса «сарафанного радио» мультфильма 100% ВОЛК в стартовый уикенд проката составило 24 пункта: 51% зрителей готов рекомендовать его к просмотру, 27% - не готовы.