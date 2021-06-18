Киноаудитория уикенда: «Тихое место 2» привлекло в основном мужчин, а «Заклятие 3» - женщин

Фонд кино опубликовал отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях киноаудитории за период с 10 по 14 июня как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В расширенный уикенд с 10 по 14 июня 2021 года посещаемость кинотеатров Российской Федерации составила 2 млн зрителей. Структуру киноаудитории уикенда отличает рост доли зрителей 18-24 лет с 33% до 36% и сокращение доли зрителей 25-34 лет с 34% до 31%, доля подростковой аудитории (12-17 лет) сохраняется на уровне 19%. Доля семейной аудитории также составила 19%, крупнейшей группой по составу посещения остаются компании друзей (45%). Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс с родителями, составил 11 лет. Основным выбором зрителей всех возрастных групп стала криминальная комедия КРУЭЛЛА. Среди подростковой аудитории основным выбором стали сеансы фильма КРУЭЛЛА (40%), каждый пятый зритель (19%) выбрал сеансы ТИХОГО МЕСТА 2, на третьем месте сеансы хоррора ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (13%).

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых возросла до 36%, большинство зрителей (42%) предпочли КРУЭЛЛУ, каждый четвертый зритель (24%) пришел на сеанс фильма ужасов ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА, на третьем месте сеансы хоррора ТИХОЕ МЕСТО 2 (12%), еще 5% и 4% зрителей пришли на сеансы боевиков ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ и ФОРСАЖ 9 соответственно. Среди зрителей 25-34 лет, доля которых составила 31%, каждый третий (32%) пришел на сеансы КРУЭЛЛЫ, каждый четвертый (27%) – на ЗАКЛЯТИЕ 3, на третьем месте ТИХОЕ МЕСТО 2 (17%). Доля зрителей 35-44 лет сохранилась на уровне 10%, среди них каждый четвертый (26%) предпочел КРУЭЛЛУ, 18% зрителей пришли в кинотеатр на ТИХОЕ МЕСТО 2, третье место поделили между собой ФОРСАЖ 9 и научно-популярный фильм БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (по 11% зрителей). Зрители данной возрастной категории чаще других выбирали сеансы мультфильма СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ. Доля аудитории старше 45 лет сохранилась на уровне 4%, каждый третий зритель (32%) предпочел для просмотра КРУЭЛЛУ, 16% зрителей выбрали семейную картину КРОЛИК ПИТЕР 2, 13% зрителей – сеансы экшена ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ, 11% зрителей - сеансы документальной картины БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ, ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА и военная драма КРАСНЫЙ ПРИЗРАК привлекли в кинотеатры еще по 8% зрителей данной возрастной группы.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* по сравнению с предыдущим уикендом сократилось с 33 до 27 пунктов. Значение индекса «сарафанного радио» лидера КРУЭЛЛА во второй уикенд проката возросло с 49 до 54 пунктов: 63% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 9% - не рекомендуют. Значение индекса «сарафанного радио» ЗАКЛЯТИЯ 3 в стартовый уикенд проката составило 5 пунктов: 37% зрителей рекомендуют его к просмотру, 32% - не рекомендуют. Фильм получил противоречивую оценку среди зрителей 18-24 лет: среди мужской аудитории данной возрастной группы 17% рекомендуют фильм, 44% - не рекомендуют (NPS = - 28 пунктов), тогда как среди женской аудитории 49% рекомендуют, 27% - не рекомендуют (NPS = 22 пункта).

Значение индекса NPS ТИХОГО МЕСТА 2 во второй уикенд широкого проката составило 13 пунктов: 37% зрителей фильма рекомендуют его к просмотру, 24% - не рекомендуют. Фильм получил положительную оценку среди зрителей моложе 18 лет: 50% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 15% - не рекомендуют (NPS = 35 пунктов). Критично к фильму отнеслись мужчины 35-44 лет: 13% готовы рекомендовать фильм, 74% - не готовы (NPS = - 63 пункта).

КРУЭЛЛА во второй уикенд проката продолжает привлекать преимущественно женскую аудиторию, доля которой составила 74%. Структура аудитории фильма отличает рост доли подростковой аудитории с 19% до 21% и доли зрителей 18-24 лет с 34% до 41%. Крупнейшей группой по составу просмотра являются компании друзей (50%), доля семейной аудитории составила 18%. Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс с родителями, составил 12 лет. Основными причинами выбора фильма стали сюжет и тематика (63%), актерский состав (54%), трейлер и реклама (44%), новизна фильма (35%), история про знакомого с детства персонажа из фильмов и мультфильма 101 ДОЛМАТИНЕЦ (31%), а также жанр (29%). Зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране и рекомендации, отзывы друзей привлекли каждого четвертого зрителя фильма (27% и 26% соответственно). Лояльность к фильмам студии-производителя, Walt Disney Pictures, побудила к просмотру каждого пятого зрителя (22%). Основными источниками информации о проекте стали социальные сети (38%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (28%), рекомендации друзей и знакомых (24%), сайты в сети Интернет (22%), трейлеры перед началом сеансов (16%), телевизионный эфир (11%), а также наружная реклама (10%).

ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА в стартовый уикенд проката привлекло преимущественно женскую аудиторию, доля которой составила 58%. Средний возраст зрителя - 24 года. Структуру аудитории отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (42%) и зрителей 25-34 лет (40%). Крупнейшими группами по составу просмотра ленты являются компании друзей (47%) и пары (38%). Основными причинами выбора фильма ужасов стали жанр (75%), интерес к фильму как к продолжению франшизы (58%), сюжет и тематика (47%), новизна (33%), а также актерский состав (30%). Зрелищность, интерес к просмотру именно на большом экране привлекли к просмотру каждого пятого зрителя картины (20%). Трейлер, реклама и подходящее время сеанса побудили к просмотру новинки по 19% зрителей. Основными источниками информации о картине стали сайты в сети Интернет (32%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (26%), социальные сети (19%), трейлеры перед началом сеансов (19%), рекомендации друзей и знакомых (16%), а также наружная реклама и печатная рекламная продукция кинотеатра (по 10%).

ТИХОЕ МЕСТО 2 во второй уикенд широкого проката продолжает привлекать преимущественно мужскую аудиторию, доля которой составила 54%. Средний возраст зрителя - 24 года. Структуру аудитории ленты отличает рост доли зрителей 12-17 лет с 16% до 24% и сокращение доли зрителей 18-24 лет с 35% до 29%. Крупнейшими группами по составу просмотра хоррора являются компании друзей (48%) и пары (33%). Основными причинами выбора стали интерес к фильму как к продолжению франшизы (73%), сюжет и тематика (48%), жанр (48%), зрелищность, просмотр именно на большом экране кинотеатра (36%), актерский состав (30%), а также новизна (27%). Трейлер и реклама побудили к просмотру каждого четвертого зрителя (24%). Подходящее время сеанса привлекло в кинотеатры 19% зрителей, рекомендации и отзывы друзей привлекли 17% зрителей. Основными источниками информации о картине стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (32%), сайты в сети Интернет (31%), рекомендации друзей и знакомых (18%), социальные сети (16%), трейлеры перед началом сеансов (15%), а также телевизионный эфир (11%).

ФОРСАЖ 9 в четвертый уикенд проката продолжает привлекать преимущественно мужскую аудиторию, доля которой составила 60%. Средний возраст зрителя - 26 лет. Структуру аудитории отличает сокращение доли зрителей 18-24 лет с 34% до 21% и зрителей 25-34 лет с 39% до 34%, а также рост доли подростковой публики с 13% до 30%. Доля семей по сравнению с предыдущим уикендом сократилась с 31% до 21%, а доля тех, кто пришел на фильм в компании друзей, возросла с 29% до 41%, а также велика доля тех, кто пришел на фильм без спутников (13%). Основными причинами выбора стали интерес к ФОРСАЖУ 9 как к продолжению франшизы (79%), актерский состав (57%), сюжет и тематика (46%), зрелищность фильма, просмотр именно на большом экране кинотеатра (46%), а также новизна (29%). Жанр побудил к просмотру еще 23% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (35%), сайты в сети Интернет (32%), телевизионный эфир (22%), трейлеры перед сеансами (14%), рекомендации друзей, знакомых (13%), социальные сети (11%), а также мобильные приложения для покупки билетов (8%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

18.06.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино