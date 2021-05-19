Киноаудитория уикенда: доля женской аудитории «Кролика Питера 2» составила 71%

Фонд кино опубликовал отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях киноаудитории за период с 13 по 16 мая как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 13 по 16 мая 2021 года посещаемость кинотеатров Российской Федерации составила 1,1 млн зрителей, что является минимальным значением за уикенд с начала 2021 года. Структуру киноаудитории уикенда отличает высокая доля зрителей 18–24 лет, достигшая 35%. Доля семейной аудитории по сравнению с предыдущим уикендом сократилась с 31% до 26%, крупнейшей группой по составу посещения остаются компании друзей (38%). Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс с родителями, – 10 лет. Среди подростковой аудитории (14% в общей структуре киноаудитории уикенда) каждый третий зритель (34%) выбрал сеансы семейного фильма КРОЛИК ПИТЕР 2, на втором месте хоррор ПИЛА: СПИРАЛЬ (15%), на третьем – комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (11%), еще 8% выбрали сеансы военного фильма ДЕВЯТАЕВ. Основным выбором зрителей 18–24 лет, доля которых возросла до максимального значения (35%), стал детективный хоррор ПИЛА: СПИРАЛЬ (39%), каждый пятый зритель (20%) выбрал экшен ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, на третьем месте триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (9%), на четвертом – семейный фильм КРОЛИК ПИТЕР 2 (7%), еще по 6% зрителей пришли на сеансы комедии ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ и южнокорейской драмы THE BOX. Среди зрителей 25–34 лет, доля которых сохранилась на уровне 30%, первое место поделили между собой семейный фильм КРОЛИК ПИТЕР 2 и детективный хоррор ПИЛА: СПИРАЛЬ (по 22% зрителей), почти каждый пятый (18%) выбрал экшн ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, 8% зрителей выбрали триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ. Доля зрителей 35–44 лет сократилась до 15%, в данной возрастной категории большинство зрителей (38%) выбрали семейный фильм КРОЛИК ПИТЕР 2, 14% зрителей выбрали боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, 11% зрителей – триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ. Публика данной возрастной категории чаще других выбирала сеансы драмы ОТЕЦ и мультфильма ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (по 5% зрителей). Доля аудитории старше 45 лет сохранилась на уровне 6%, почти каждый четвертый (23%) зритель предпочел сеансы семейного фильма КРОЛИК ПИТЕР 2, триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ предпочли 16% зрителей старше 45 лет.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* снизилось до 10 пунктов на фоне отрицательного значения NPS хоррора ПИЛА: СПИРАЛЬ (NPS = -34 пункта). Значение индекса «сарафанного радио» семейного фильма КРОЛИК ПИТЕР 2 в стартовый уикенд проката составило 31 пункт: 52% зрителей рекомендуют его к просмотру, 21% не рекомендуют. Значение индекса «сарафанного радио» хоррора ПИЛА: СПИРАЛЬ в стартовый уикенд проката составило -34 пункта (традиционно отрицательное для категории хорроров): 22% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 56% – не готовы. Значение индекса «сарафанного радио» комедии ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ во второй уикенд широкого проката составило 7 пунктов: 41% зрителей рекомендует фильм к просмотру, 34% не рекомендуют. Значение индекса NPS экшна ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ в четвертый уикенд проката сократилось с 44 до 29 пунктов: 49% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 20% – не готовы. Значение индекса NPS триллера ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ в стартовый уикенд проката составило -4 пункта: 33% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 38% – не рекомендуют. Критичнее всего к фильму отнеслись женщины 18–24 лет: 25% зрителей данной возрастной категории рекомендуют фильм к просмотру, 44% – не рекомендуют (NPS = -19 пунктов). Значение NPS военной драмы ДЕВЯТАЕВ в третий уикенд проката составило 40 пунктов: 62% зрителей фильма рекомендует его к просмотру, 22% – не рекомендуют. Значение индекса NPS южнокорейской драмы THE BOX в стартовый уикенд проката составило 25 пунктов: 45% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 20% – не рекомендуют.

Семейный фильм с элементами анимации КРОЛИК ПИТЕР 2 в стартовый уикенд проката привлек преимущественно женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории проекта составила 71%. Доля семейной публики фильма составила 65%. Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс фильма с родителями, – 9 лет. Структуру аудитории фильма отличают высокая доля подростков (23%) и зрителей 35–44 лет (27%). Основными причинами выбора фильма стали релевантность для семейного просмотра (55%), интерес к фильму как к продолжению франшизы (50%), сюжет, тематика и персонажи (43%), новизна фильма (34%), а также жанр (33%). Желание другого человека посмотреть фильм побудило к просмотру 29% зрителей, подходящее время сеанса побудило к просмотру каждого четвертого зрителя (26%). Трейлер и реклама привели в кинотеатры еще 17% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали телевизионный эфир (24%), трейлеры перед началом сеансов фильмов (23%), сайты в сети Интернет (21%), рекомендации друзей и знакомых (18%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (14%), а также печатная рекламная продукция в кинотеатрах (12%).

Детективный хоррор ПИЛА: СПИРАЛЬ в стартовый уикенд проката привлек преимущественно молодую мужскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 57%. Средний возраст зрителя составил 24 года. Структуру аудитории фильма отличает высокая доля зрителей 18–24 лет (57%). По составу просмотра крупнейшими группами являются компании друзей (47%) и пары (38%). Основными причинами выбора фильма стали интерес к фильму как к продолжению франшизы (63%), жанр (56%), сюжет и тематика (50%), новизна фильма (45%), а также актерский состав (26%). Зрелищность проекта, интерес к просмотру именно на большом экране привели на сеансы почти каждого четвертого зрителя (24%). Подходящее время сеанса побудило к просмотру фильма 22% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (30%), сайты в сети Интернет (27%), трейлеры перед сеансами фильмов (24%), социальные сети (19%), а также рекомендации друзей (16%).

Российская комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ во второй уикенд широкого проката продолжила привлекать молодежную аудиторию, средний возраст которой составил 25 лет. По сравнению с предыдущим уикендом доля тех, кто пришел на фильм парой, возросла с 28% до 42%, а доля тех, кто пришел в компании друзей, сократилась с 46% до 34%. Структуру аудитории фильма отличает высокая доля подростковой аудитории (28%) и зрителей 18–24 лет (38%). Основными причинами выбора фильма стали жанр (55%), интерес к фильму как к продолжению БАБУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (43%), актерский состав (43%), новизна фильма (32%), сюжет и тематика (30%), подходящее время сеанса (25%), а также интерес к комедиям российского производства (25%). Трейлер и реклама побудили к просмотру 23% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (34%), трейлеры перед сеансами фильмов в кинотеатрах (30%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (25%), телевизионный эфир (21%), социальные сети (15%), рекомендации друзей и знакомых (11%), а также наружная реклама (11%).

Триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ в стартовый уикенд проката привлек преимущественно женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 52%. Средний возраст зрителя составил 30 лет. Структуру аудитории фильма отличают высокая доля зрителей 18–24 лет (36%) и зрителей старше 35 лет, а именно зрителей 35–44 лет (20%) и зрителей старше 45 лет (11%). По составу просмотра крупнейшими группами являются компании друзей (43%) и пары (34%), также велика доля тех, кто пришел посмотреть фильм без компании (14%). Основными причинами выбора фильма стали актерский состав в лице Анджелины Джоли (76%), сюжет и тематика (51%), жанр (42%), подходящее время сеанса (38%), трейлер и реклама (35%), а также новизна фильма (27%). Зрелищность проекта, интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру еще 15% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (35%), рекламные флаеры и плакаты (18%), трейлеры перед сеансами фильмов (17%), рекомендации друзей и знакомых (16%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (14%),а также социальные сети (10%).

Южнокорейская музыкальная драма THE BOX в стартовый уикенд проката привлекла преимущественно молодую женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 98%. Средний возраст зрителя составил 24 года. По составу просмотра крупнейшими группами являются компании друзей (63%), также велика доля тех, кто пришел посмотреть фильм без компании (14%). Структуру аудитории фильма отличают высокая доля подростковой аудитории (20%) и доля зрителей 18–24 лет (45%). Основными причинами выбора фильма стали актерский состав (86%), сюжет и тематика (71%), интерес к южнокорейской культуре (59%), жанр (55%), новизна (41%), трейлер и реклама (35%), а также рекомендации друзей (29%). Интерес к южнокорейской музыке, в частности, к музыкальному жанру K-Рop, побудил к просмотру 29% зрителей. Подходящее время сеанса привлекло 22% зрителей, отзывы в Интернете и соцсетях – каждого пятого зрителя фильма (20%). Основными источниками информации о проекте стали социальные сети (65%), сайты в сети Интернет (39%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (33%), а также рекомендации друзей и знакомых (31%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.