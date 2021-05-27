Киноаудитория уикенда: Меньше половины зрителей рекомендуют «Форсаж 9» к просмотру

Фонд кино опубликовал отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях киноаудитории за период с 20 по 23 мая как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

На уикенде с 20 по 23 мая 2021 года посещаемость кинотеатров в России возросла в два раза до 2,3 млн зрителей (в предыдущий уикенд посещаемость составила 1,1 млн зрителей). Структуру киноаудитории уикенда отличает рост доли зрителей 12-17 лет с 14% до 28%, а также высокая доля зрителей 18-24 лет (32%). Доля семейной аудитории по сравнению с предыдущим уикендом сократилась с 26% до 21%, крупнейшей группой по составу посещения остаются компании друзей, доля которых возросла с 38% до 51%.

Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс с родителями, составил 11 лет. Среди подростковой аудитории (28% в общей структуре аудитории уикенда) большинство зрителей (44%) выбрали сеансы аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ», каждый третий зритель (36%) выбрал сеансы боевика ФОРСАЖ 9, на третьем месте - сеансы семейного фильма КРОЛИК ПИТЕР 2 (9%), еще 5% выбрали СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ.

Основным выбором зрителей 18-24 лет, доля которых составила 32%, стал боевик ФОРСАЖ 9 (46%), почти каждый четвертый зритель (23%) предпочел картину ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ», третье место поделили между собой детективный хоррор ПИЛА: СПИРАЛЬ, экшн ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ и семейный фильм КРОЛИК ПИТЕР 2 (по 6% зрителей данной возрастной категории).

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых сократилась до 25%, каждый второй зритель (49%) предпочел ФОРСАЖ 9, 10% зрителей выбрали КРОЛИКА ПИТЕРА 2, 8% зрителей – ИСТРЕБИТЕЛЯ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ». Зрители данной возрастной категории чаще других выбирали сеансы ОТЦА и ПИЛЫ: СПИРАЛЬ.

Доля зрителей 35-44 лет сократилась до 11%, среди зрителей данной возрастной категории больше половины зрителей (55%) пришли в кинотеатры на ФОРСАЖ 9, каждый пятый зритель (20%) посмотрел КРОЛИКА ПИТЕРА 2, 8% зрителей выбрали СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ. Доля аудитории старше 45 лет составила 4%, больше половины зрителей (54%) предпочли для просмотра сеансы ФОРСАЖА 9, каждый пятый зритель (20%) предпочел КРОЛИКА ПИТЕРА 2.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* возросло с 10 до 30 пунктов на фоне позитивной зрительской оценки основных фильмов уикенда. Значение индекса «сарафанного радио» фильма-лидера ФОРСАЖ 9 в стартовый уикенд проката составило 23 пункта: 49% зрителей рекомендуют его к просмотру, 25% - не рекомендуют. Фильм привлек преимущественно мужскую аудиторию (61%), при этом женщины более склонны рекомендовать его к просмотру (55% - рекомендуют, 21% - не рекомендует, NPS = 34 пункта). Самый высокий уровень индекса NPS зафиксирован среди мужской аудитории 12-17 лет: 58% готовы рекомендовать фильм, 16% - не готовы, NPS = 42 пункта.

Значение индекса «сарафанного радио» КРОЛИКА ПИТЕРА 2 во второй уикенд проката составило 30 пунктов: 49% зрителей рекомендуют его к просмотру, 19% - не рекомендует. Значение индекса NPS аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» в стартовый уикенд проката составило 54 пункта: 66% зрителей рекомендуют его к просмотру, 12% - не рекомендуют. Женская часть аудитории фильма более склонна рекомендовать его к просмотру: 79% готовы рекомендовать, 7% - не готовы (NPS = 72 пункта). Значение индекса NPS анимационного фильма СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ в стартовый уикенд проката составило 41 пункт: 54% рекомендуют мультфильм к просмотру, 13% - не рекомендуют.

Боевик ФОРСАЖ 9 в стартовый уикенд проката привлек преимущественно мужскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 61%. Средний возраст зрителя составил 25 лет. Структуру аудитории фильма отличают высокие доли подростковой аудитории (22%) и зрителей 18-24 лет (33%). Крупнейшими группами по составу просмотра фильма являются компании друзей (47%) и пары (27%). Основными причинами выбора фильма стали интерес к фильму как к продолжению франшизы (73%), актерский состав (55%), сюжет и тематика (50%), новизна (45%), а также жанр (39%). Зрелищность фильма, просмотр именно на большом экране кинотеатра побудили к просмотру каждого третьего зрителя фильма (38%), трейлер и реклама привлекли на сеансы еще 17% зрителей. Лояльность к фильмам студии-производителя привлекла в кинотеатры еще 12% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (36%), сайты в сети Интернет (27%), социальные сети (25%), телевизионный эфир и рекомендации друзей, знакомых (по 19% зрителей), а также трейлеры перед сеансами фильмов (17%).

Семейный фильм с элементами анимации КРОЛИК ПИТЕР 2 во второй уикенд проката привлек преимущественно женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 77%. Доля семейной аудитории фильма сократилась с 65% до 56%. Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс фильма с родителями, составил 9 лет. Структуру аудитории фильма отличают высокие доли подростковой аудитории (24%) и зрителей 35-44 лет (22%). Основными причинами выбора фильма стали релевантность для семейного просмотра (53%), сюжет, тематика и персонажи (47%), интерес к фильму как к продолжению франшизы (42%), новизна фильма (38%), а также жанр (36%). Подходящее время сеанса побудило к просмотру каждого четвертого зрителя (26%), трейлер и реклама привели в кинотеатры еще 22% зрителей. Желание другого человека посмотреть фильм побудило к просмотру 18% зрителей, актерский состав привлек еще 15% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (32%), трейлеры перед началом сеансов (21%), рекомендации друзей и знакомых (20%), телевизионный эфир (19%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (14%), а также социальные сети (10%).

Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» в стартовый уикенд проката привлекло молодежную аудиторию, средний возраст которой составил 18 лет. Структуру аудитории фильма отличают высокие доли подростковой аудитории (55%) и зрителей 18-24 лет (34%). Крупнейшей группой по составу просмотра фильма являются компании друзей (78%). Основными причинами выбора фильма стали интерес к фильму как к продолжению аниме-сериала (68%), сюжет, тематика и персонажи (66%), жанр (59%), зрелищность фильма, просмотр именно на большом экране кинотеатра (39%), а также новизна (31%). Лояльность к фильмам студии-производителя и рекомендации, отзывы друзей побудили к просмотру фильма каждого четвертого зрителя (по 24%). Интерес к японскому аниме привлек на сеансы каждого пятого зрителя (20%). Основными источниками информации о фильме стали социальные сети (48%), сайты в сети Интернет (40%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (35%),а также рекомендации друзей и знакомых (29%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

27.05.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино