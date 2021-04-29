Киноаудитория уикенда: 48% зрителей «Гнева Человеческого» рекомендуют фильм к просмотру

Фонд кино опубликовал отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях киноаудитории за период с 22 с 25 апреля как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 22 по 25 апреля 2021 года посещаемость кинотеатров Российской Федерации составила 1,9 млн зрителей за уикенд. Структуру киноаудитории уикенда отличает сокращение доли подростковой аудитории с 16% до 13%, а также высокая доля зрителей 18-24 лет (34%). Доля семейной аудитории по сравнению с предыдущим уикендом снизилась с 20% до 16%, основным составом посещения остаются компании друзей (44%). Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс с родителями, составил 11 лет. Среди зрителей моложе 18 лет (13% в общей структуре киноаудитории уикенда) первое место по частоте выбора поделили сеансы фильмов ЧЕРНОБЫЛЬ и МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (по 21% у каждого), на втором месте новый фильм Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (17%). Основным выбором зрителей 18-24 лет, доля которых составила 34%, стал экшн ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (41%), на втором месте сеансы фильма-катастрофы ЧЕРНОБЫЛЬ (10%), на третьем - сеансы перевыпуска ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. Среди зрителей 25-34 лет, доля которых составила 35%, каждый второй (52%) выбрал экшн ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, еще 8% выбрали сеанс фэнтези ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ.

Среднее значение индекса «сарафанного радио» (NPS*) превысило 30 пунктов на фоне позитивной зрительской оценки основных фильмов уикенда. Значение индекса «сарафанного радио» фильма-лидера ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ в стартовый уикенд проката составило 29 пунктов: 48% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 20% - не рекомендуют, каждый третий зритель (32%) занял нейтральную позицию. Фильм привлек преимущественно мужскую аудиторию (61%), при этом женщины более склонны рекомендовать его (54% - рекомендуют, 20% - не рекомендуют).

Значение индекса NPS фильма ЧЕРНОБЫЛЬ возросло с 30 до 33 пунктов, что обусловлено возросшей долей женской части аудитории фильма, которая более склонна рекомендовать фильм, нежели мужская часть аудитории. В среднем 53% зрителей фильма рекомендовали его, 20% - не рекомендовали. По итогам двух уикендов наибольшая лояльность к фильму наблюдается среди подростковой аудитории 12-17 лет (63% рекомендуют, только 13% - не рекомендуют) и среди аудитории старше 45 лет (76% рекомендуют, 10% - не рекомендуют).

Перевыпуск второго фильма трилогии роману Дж. Р. Р. Толкина, ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ, рекомендуют 80% зрителей картины, и только 3% не рекомендуют (NPS = 77 пунктов). Значение индекса «сарафанного радио» драмы ОТЕЦ составило 5 пунктов: 42% рекомендуют фильм, почти столько же (38%) - не рекомендуют. Картину более склонны рекомендовать зрители старше 45 лет (59% рекомендуют, 29% не рекомендуют).



Экшн-триллер ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ в стартовый уикенд проката привлек преимущественно мужскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 61%. Средний возраст зрителя составил 28 лет. По составу просмотра крупнейшими группами являются компании друзей (44% аудитории фильма) и пары (39%). Структуру аудитории фильма отличает высокая доля зрителей 25-34 лет (44%). Основными причинами выбора фильма стали интерес к новой режиссерской работе Гая Ричи (75%), а также актерский состав (72%). Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети интернет (27%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (24%), рекомендации друзей, а также социальные сети (по 22%).

По сравнению со стартовым уикендом структуру аудитории фильма ЧЕРНОБЫЛЬ во второй уикенд проката отличает возросшая доля женщин (с 59% до 70%), а также возросшая доля подростковой аудитории (с 18% до 25%). Остается достаточно высокой доля зрителей 18-24 лет (32%). Средний возраст зрителя составил 26 лет. По составу просмотра крупнейшей группой стали компании друзей, доля которых выросла с 32% до 44%, на втором месте пары (31%). 21% зрителей фильма выбрали ЧЕРНОБЫЛЬ для семейного похода в кино. Основными причинами выбора фильма остаются сюжет и тематика (57%), а также актерский состав (40%). Каждый третий (32%) выбрал фильм из-за режиссера Данилы Козловского. Возросла и доля зрителей, выбравших фильм по рекомендации (с 11% до 17%). Удобное время сеанса стало поводом для просмотра среди 29% зрителей фильма. Зрелищность картины привлекла в кинотеатры 29% зрителей фильма. Основными источниками информации о фильме среди аудитории второго уикенда проката стали digital-каналы: 29,7% узнали о фильме из сайтов в сети интернет, 23,9% - из видеоблогов, 23,2% - из социальных сетей (такая же доля и у телевизионного эфира). 17,4% зрителей узнали о фильме из рекомендаций друзей и знакомых. Экшн-триллер ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ в стартовый уикенд проката привлек преимущественно мужскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 61%. Средний возраст зрителя составил 28 лет. По составу просмотра крупнейшими группами являются компании друзей (44% аудитории фильма) и пары (39%). Структуру аудитории фильма отличает высокая доля зрителей 25-34 лет (44%). Основными причинами выбора фильма стали интерес к новой режиссерской работе Гая Ричи (75%), а также актерский состав (72%). Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети интернет (27%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (24%), рекомендации друзей, а также социальные сети (по 22%).По сравнению со стартовым уикендом структуру аудитории фильма ЧЕРНОБЫЛЬ во второй уикенд проката отличает возросшая доля женщин (с 59% до 70%), а также возросшая доля подростковой аудитории (с 18% до 25%). Остается достаточно высокой доля зрителей 18-24 лет (32%). Средний возраст зрителя составил 26 лет. По составу просмотра крупнейшей группой стали компании друзей, доля которых выросла с 32% до 44%, на втором месте пары (31%). 21% зрителей фильма выбрали ЧЕРНОБЫЛЬ для семейного похода в кино. Основными причинами выбора фильма остаются сюжет и тематика (57%), а также актерский состав (40%). Каждый третий (32%) выбрал фильм из-за режиссера Данилы Козловского. Возросла и доля зрителей, выбравших фильм по рекомендации (с 11% до 17%). Удобное время сеанса стало поводом для просмотра среди 29% зрителей фильма. Зрелищность картины привлекла в кинотеатры 29% зрителей фильма. Основными источниками информации о фильме среди аудитории второго уикенда проката стали digital-каналы: 29,7% узнали о фильме из сайтов в сети интернет, 23,9% - из видеоблогов, 23,2% - из социальных сетей (такая же доля и у телевизионного эфира). 17,4% зрителей узнали о фильме из рекомендаций друзей и знакомых.

Средний возраст зрителя драмы ОТЕЦ, получившей шесть номинаций премии «Оскар», составил 30 лет. На сеансы фильма пришли преимущественно пары (45%), еще 33% пришли с друзьями. В структуре аудитории фильма велика доля зрителей 25-34 лет (40%), а также зрителей старше 45 лет (15%). Доля аудитории 18-24 лет составила 30%. Основной причиной выбора фильма стал актерский состав в лице Энтони Хопкинса и Оливии Колман (80%). Сюжет и тематика привлекли 65% зрителей фильма. Каждый четвертый (24%) выбрал фильм, руководствуясь отзывами в интернете и социальных сетях, 21% сделали выбор в пользу фильма на основе рецензий кинокритиков, блогеров, 20% - по рекомендации друзей и знакомых. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети интернет (40%), рекомендации друзей и знакомых (23%), трейлеры в кинотеатрах (20%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (17%),

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.