Киноаудитория уикенда: «Бендер: Начало» привлек преимущественно женщин

Фонд кино опубликовал отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 24 по 27 июня как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

За уикенд в указанный период посещаемость кинотеатров сократилась с 1,5 млн до 1,1 млн зрителей, что является минимальным значением с начала 2021 года. Структура киноаудитории осталась близкой к прижней — наблюдался рост доли зрителей 35-44 лет с 16% до 19% и сокращение доли зрителей 12-17 лет с 18% до 16%. Доля семейной аудитории сохранилась на уровне 34%, средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс с родителями, составил 9 лет. Примечательно, что доля компании друзей сократилась с 38% до 33%.

Среди подростковой аудитории (16% в общей структуре киноаудитории уикенда) основным выбором стали сеансы фильма КРУЭЛЛА (37%), почти каждый четвертый зритель (23%) выбрал мультфильм ЛУКА, на третьем месте приключенческая лента БЕНДЕР: НАЧАЛО (7%), на четвертом месте хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2 (6%). На сеансы боевиков ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА и ФОРСАЖ 9 и мультфильма РОК ДОГ 2 пришли еще по 4% зрителей.

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых сохранилась на уровне 28%, каждый третий (35%) предпочел криминальную комедию КРУЭЛЛА, каждый пятый зритель (22%) пришел на мультфильм ЛУКА, каждый десятый — на ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (11%). Хоррор ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА и боевик ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ посетили 6% зрителей, сеансы ФОРСАЖА 9 привлекли еще 5% зрителей.

Среди публики 25-34 лет, доля которой сохранилась на уровне 32%, каждый четвертый (25%) пришел на сеанс ЛУКИ, на втором месте КРУЭЛЛА (23%), на третьем — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (18% зрителей), 7% и 5% зрителей предпочли ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ и ТИХОЕ МЕСТО 2 соответственно. Доля зрителей 35-44 лет возросла до 19%, среди них 39% предпочли мультфильм ЛУКА, 11% зрителей пришли в кинотеатр на ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА, третье место поделили между собой фильмы КРУЭЛЛА, ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ и БЕНДЕР: НАЧАЛО (по 9% зрителей), еще 4% зрителей у мультфильма РОК ДОГ 2.

Доля аудитории старше 45 лет составила 6%, каждый третий зритель (32%) предпочел КРУЭЛЛУ, 28% зрителей выбрали анимацию ЛУКА, 11% зрителей – приключенческую комедию БЕНДЕР: НАЧАЛО, четвертое место между собой поделили боевики ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА и ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (по 8% зрителей), еще 6% зрителей выбрали отечественную комедию ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* по сравнению с предыдущим уикендом возросло с 34 до 37 пунктов. Значение данного показателя у мультфильма ЛУКА во второй уикенд составило 53 пункта: 66% рекомендуют мультфильм к просмотру, 13% — не рекомендуют. Максимально положительную оценку мультфильм продолжает получать среди зрителей 35-44 лет: 71% готов рекомендовать его к просмотру, и только 15% — не готовы. Значение индекса NPS боевика ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА во второй уикенд возросло с 16 до 23 пунктов: 47% рекомендуют фильм к просмотру, 25% — не рекомендуют. Самую положительную оценку фильм получил среди женщин 35-44 лет: 65% — рекомендуют, 14% — не рекомендуют (NPS = 50 пунктов). Значение индекса NPS фильма КРУЭЛЛА на четвертой неделе проката возросло с 44 до 60 пунктов: 67% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 8% — не готовы. Значение индекса «сарафанного радио» приключенческой ленты БЕНДЕР: НАЧАЛО в стартовый уикенд составило -13 пунктов: 30% зрителей рекомендуют его к просмотру, 43% — не рекомендуют. Фильм получил противоречивую оценку среди зрителей 35-44 лет: среди женской аудитории 46% готовы рекомендовать фильм к просмотру, 18% — не готовы (NPS = 27 пунктов), тогда как среди мужской аудитории 14% готовы рекомендовать, 57% — не готовы (NPS = -43 пункта). Значение индекса NPS триллера с Лиамом Нисоном ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ на старте составило 7 пунктов: 39% зрителей фильма готовы рекомендовать его к просмотру, 32% — не готовы. Фильм получил противоречивую оценку среди зрителей 18-24 лет: среди женской аудитории 64% рекомендуют его к просмотру, 27% — не рекомендуют (NPS = 36 пунктов), тогда как среди мужской аудитории 29% рекомендуют, 42% — не рекомендуют (NPS = -14 пунктов).

ЛУКА на второй неделе продолжает привлекать преимущественно женскую аудиторию, ее доля составила 71%. У мультфильма наблюдается рост доли зрителей 18-24 лет с 18% до 23% и зрителей 35-44 лет с 21% до 27%, а также сокращение зрителей 25-34 лет с 38% до 30%. Доля родителей с детьми у мультфильма составила 61%, средний возраст ребенка на сеансе составил 8 лет. Основными причинами выбора мультфильма стали релевантность для семейного просмотра (48%), сюжет, тематика и персонажи (42%), жанр (39%), новизна (35%), а также трейлер и реклама (35%). Подходящее время показа мультфильма привлекло 31% зрителей в кинотеатры, лояльность к фильмам производства Walt Disney Pictures и Pixar побудила к выбору мультфильма каждого четвертого зрителя (26%). Рекомендации и отзывы друзей привлекли в кинотеатры 19% зрителей, а желание другого человека посмотреть ЛУКУ побудило к просмотру 17% зрителей. Основными источниками информации о релизе стали трейлеры перед началом сеансов (28%), сайты в сети Интернет (24%), рекомендации друзей и знакомых (20%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (18%), телевизионный эфир (15%), а также социальные сети (11%).

Аудитория ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА во второй уикенд распределилась равномерно: доля и мужской, и женской аудитории фильма составила 50%. Средний возраст зрителя - 29 лет. Структуру аудитории ленты отличает рост доли зрителей 25-34 лет с 36% до 47%, и то же время сокращение доли зрителей 18-24 лет с 32% до 26%. Крупнейшими группами по составу просмотра являются пары (50%) и компании друзей (31%). Основными причинами выбора экшн-комедии стали актерский состав (67%), интерес к фильму как к сиквелу (54%), жанр (52%), сюжет и тематика (42%), трейлер и реклама (30%), а также новизна (30%). Зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране привлекли каждого четвертого зрителя (27%), подходящее время сеанса побудило к просмотру еще 25% зрителей. Основными источниками информации о премьере стали сайты в сети Интернет (29%), трейлеры перед началом сеансов (26%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (23%), рекомендации друзей и знакомых (14%), мобильные приложения для покупки билетов (12%), социальные сети (11%), а также печатная рекламная продукция кинотеатра (8%).

БЕНДЕР: НАЧАЛО в стартовый уикенд привлек преимущественно женскую аудиторию, доля которой на сеансах проекта составила 56%. Средний возраст зрителя — 31 год. Структуру аудитории релиза отличают высокие доли зрителей 35-44 лет (29%) и зрителей старше 45 лет (11%), а также сравнительно низкая доля зрителей 18-24 лет (17%). Крупнейшей группой по составу просмотра фильма являются пары (32%), доля семей достигла 28%, также высок процент тех, кто пришел на фильм без спутников (15%). Основными причинами выбора фильма стали актерский состав (60%), жанр (49%), сюжет и тематика (42%), новизна фильма (37%), трейлер и реклама (30%), а также подходящее время сеанса (26%). Зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране побудили к просмотру 23% зрителей, история знакомого персонажа Остапа Бендера привлекла в кинотеатры каждого пятого зрителя (19%). Желание другого человека посмотреть фильм побудило к просмотру еще 19% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (27%), трейлеры перед началом сеансов (24%), телевизионный эфир (21%), рекомендации друзей и знакомых (17%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (16%), а также наружная реклама (6%).

Аудитория приключенческого боевика ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ в стартовый уикенд распределилась практически равномерно, доля женской аудитории составила 51%, доля сильной половины аудитории составила 49%. Средний возраст зрителя составил 30 лет. В структуре аудитории картины стоит выделить высокую долю зрителей 35-44 лет (25%). Крупнейшей группой по составу просмотра фильма являются пары (42%). Основными причинами выбора ленты стали актерский состав (64%), сюжет и тематика (53%), трейлер и реклама (50%), подходящее время сеанса (44%), новизна (36%), зрелищность картины, интерес к просмотру именно на большом экране (35%), а также жанр (30%). Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (39%), трейлеры перед началом сеансов (24%), печатная рекламная продукция в кинотеатре (15%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (13%), социальные сети (11%), а также мобильные приложения для покупки билетов (10%) .

* NPS — индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса — от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

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30.06.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино