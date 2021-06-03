Киноаудитория уикенда: «Тихое место 2» демонстрирует высокий уровень «сарафана»

Фонд кино опубликовал отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях киноаудитории за период с 27 по 30 мая как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 27 по 30 мая 2021 года посещаемость кинотеатров Российской Федерации сократилась с 2,3 млн до 1,5 млн зрителей. Структуру киноаудитории уикенда отличает рост доли зрителей 25-34 лет с 25% до 30% и сокращение доли зрителей 12-17 лет с 28% до 22%, сохраняется высокая доля зрителей 18-24 лет (31%).

Доля семейной аудитории составила 23%, крупнейшей группой по составу посещения остаются компании друзей, доля которых по сравнению с предыдущим уикендом сократилась с 51% до 43%. Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс с родителями, составил 11 лет. Среди подростковой аудитории (22% в общей структуре киноаудитории уикенда) каждый третий зритель (32%) выбрал сеансы боевика ФОРСАЖ 9, на втором месте сеансы аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (31%), на третьем - сеансы семейной ленты КРОЛИК ПИТЕР 2 (7%), еще 5% выбрали сеансы мультфильма СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ. Основным выбором зрителей 18-24 лет, доля которых составила 31%, стал ФОРСАЖ 9 (34%), 11% зрителей предпочли аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ», 8% зрителей – семейный фильм КРОЛИК ПИТЕР 2, 7% - боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, еще по 6% зрителей выбрали сеансы драмы ОТЕЦ и превью хоррора ТИХОЕ МЕСТО 2. Среди зрителей 25-34 лет, доля которых возросла до 30%, большинство зрителей (37%) пришли на сеансы экшена ФОРСАЖ 9, второе место поделили между собой семейный фильм КРОЛИК ПИТЕР 2, экшен ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ и драма ОТЕЦ (по 8% зрителей данной возрастной категории).

Доля зрителей 35-44 лет возросла до 13%, среди зрителей данной возрастной категории каждый четвертый зритель (26%) пришел в кинотеатр на сеанс боевика ФОРСАЖ 9, на втором месте семейный фильм КРОЛИК ПИТЕР 2 (24%), третье место поделили между собой мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ и драма ОТЕЦ (по 8% зрителей). Доля аудитории старше 45 лет составила 5%, большинство зрителей (43%) предпочли для просмотра сеансы боевика ФОРСАЖ 9, 17% зрителей выбрали сеансы семейной ленты КРОЛИК ПИТЕР 2, 9% зрителей – сеансы мультфильма СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ, драма ОТЕЦ и экшен ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ привлекли в кинотеатры еще по 6% зрителей. Зрители данной возрастной категории чаще других выбирали сеансы триллера АМНЕЗИЯ и военной драмы ДЕВЯТАЕВ.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* по сравнению с предыдущим уикендом сократилось с 30 до 23 пунктов. Значение индекса «сарафанного радио» фильма-лидера ФОРСАЖ 9 во второй уикенд проката сократилось с 23 до 15 пунктов: 45% зрителей рекомендуют его к просмотру, 30% - не рекомендуют. Фильм привлек преимущественно мужскую аудиторию (55%), при этом женщины более склонны рекомендовать его к просмотру (55% - рекомендуют, 26% - не рекомендуют, NPS = 29 пунктов). Самый высокий уровень индекса NPS зафиксирован среди женской аудитории 12-17 лет: 75% готовы рекомендовать фильм, 14% - не готовы, NPS = 61 пункт.

Значение индекса «сарафанного радио» семейного фильма КРОЛИК ПИТЕР 2 в третий уикенд проката возросло с 30 до 38 пунктов: 59% зрителей рекомендуют его к просмотру, 21% - не рекомендует. Индекс NPS хоррора ТИХОЕ МЕСТО 2 в уикенд широкого превью достиг высокого значения для данного жанра (40 пунктов): 57% зрителей фильма рекомендуют его к просмотру, 17% - не рекомендуют. Фильм привлек преимущественно мужскую аудиторию (57%), при этом женщины более склонны рекомендовать его к просмотру (65% - рекомендуют, 15% - не рекомендуют, NPS = 50 пунктов). Значение индекса NPS анимационного фильма СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ во второй уикенд проката сократилось с 41 до 35 пунктов: 56% рекомендуют мультфильм к просмотру, 20% - не рекомендуют. Значение индекса NPS аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» во второй уикенд проката сократилось с 54 до 45 пунктов: 63% зрителей рекомендуют его к просмотру, 18% - не рекомендуют.

ФОРСАЖ 9 во второй уикенд проката продолжает привлекать преимущественно мужскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 55%. Средний возраст зрителя составил 26 лет. Структуру аудитории фильма отличают высокие доли подростковой аудитории (21%) и зрителей 18-24 лет (31%), а также возросшая с 27% до 32% доля зрителей 25-34 лет. Крупнейшими группами по составу просмотра фильма остаются компании друзей (46%) и пары (28%). Основными причинами выбора фильма стали интерес к фильму как к продолжению франшизы (72%), актерский состав (59%), сюжет и тематика (46%), жанр (36%), а также новизна (34%). Зрелищность фильма, просмотр именно на большом экране кинотеатра побудили к просмотру 30% зрителей, трейлер, реклама и подходящее время сеанса привлекли на сеансы еще по 14% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (29%), сайты в сети Интернет (29%), социальные сети (24%), телевизионный эфир (23%), рекомендации друзей, знакомых (20%), а также трейлеры перед сеансами фильмов (14%).

КРОЛИК ПИТЕР 2 в третий уикенд проката продолжает привлекать преимущественно женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 66%. Доля семейной аудитории возросла с 56% до 68%. Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс фильма с родителями, составил 9 лет. По сравнению с предыдущим уикендом возросли доли зрителей 18-24 лет с 18% до 24% и зрителей 35-44 лет с 22% до 30%, а также сократилась доля зрителей 25-34 лет с 27% до 23%. Основными причинами выбора фильма стали релевантность для семейного просмотра (60%), интерес к фильму как к продолжению франшизы (51%), сюжет, тематика и персонажи (48%), жанр (38%), а также новизна фильма (34%). Желание другого человека посмотреть фильм и подходящее время сеанса побудили к просмотру каждого четвертого зрителя (27% и 25% зрителей соответственно), трейлер и реклама привели в кинотеатры еще 16% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (26%), трейлеры перед началом сеансов (23%), рекомендации друзей, знакомых и телевизионный эфир (по 16% зрителей), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (15%), а также печатная рекламная продукция (12%).

Хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2, стартовавший широким превью, привлек преимущественно мужскую аудиторию, доля которой составила 57%. Средний возраст зрителя - 26 лет. Структуру аудитории фильма отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (32%) и зрителей 25-34 лет (38%). Крупнейшими группами по составу просмотра фильма являются компании друзей и пары (по 41% зрителей фильма). Основными причинами выбора фильма стали интерес к фильму как к продолжению франшизы (71%), сюжет и тематика (53%), жанр (49%), зрелищность фильма, просмотр именно на большом экране кинотеатра (40%), а также новизна (35%). Актерский состав побудил к просмотру 29% зрителей, трейлер и реклама привлекли на сеансы каждого четвертого зрителя (25%). Подходящее время сеанса и отзывы в Интернете, соцсетях привлекли в кинотеатры по 18% зрителей. Интерес к режиссерской работе Джона Красински привлек еще 15% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (28%), трейлеры перед началом сеансов (27%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (22%), рекомендации друзей и знакомых (18%), а также социальные сети (10%).

СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ во второй уикенд проката продолжает привлекать преимущественно женскую аудиторию, доля которой составила 70%. По сравнению с предыдущим уикендом сократилась доля подростковой аудитории с 26% до 18%, а также возросла доля зрителей 25-34 лет с 33% до 37%. Доля семейной аудитории фильма возросла с 58% до 64%, возраст ребенка, пришедшего на сеанс мультфильма, составил 9 лет. Основными причинами выбора фильма стали релевантность для семейного просмотра (50%), жанр (48%), сюжет, тематика и персонажи (44%), трейлер и реклама (34%), а также новизна (32%). Каждый четвертый зритель (24%) пришел на сеанс из-за желания другого человека посмотреть мультфильм и из-за интереса к фильму как к продолжению франшизы. Подходящее время сеанса привелов кинотеатры еще 22% зрителей. Основными источниками информации о мультфильме стали сайты в сети Интернет (28%), трейлеры перед началом сеансов (25%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (18%), телевизионный эфир (15%), а также социальные сети и рекомендации друзей, знакомых (по 12% зрителей).

ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» во второй уикенд проката привлек преимущественно молодежную женскую аудиторию, доля которой составила 59%. Средний возраст зрителя - 19 лет. По сравнению с предыдущим уикендом сократилась доля зрителей 18-24 лет с 34% до 28%, структуру аудитории фильма отличает высокая доля подростковой аудитории (56%). Крупнейшей группой по составу просмотра фильма являются компании друзей, доля которых сократилась с 78% до 72%. Основными причинами выбора фильма стали сюжет, тематика и персонажи (64%), интерес к фильму как к продолжению аниме-сериала (62%), жанр (60%), зрелищность фильма, просмотр именно на большом экране кинотеатра (34%), а также новизна (33%). Лояльность к фильмам студии-производителя побудила к просмотру фильма каждого четвертого зрителя (27%). Интерес к японскому аниме привлек на сеансы каждого пятого зрителя (23%). Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (44%), социальные сети (41%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (34%),а также рекомендации друзей и знакомых (28%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.

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03.06.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино