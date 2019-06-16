30-й "Кинотавр": день шестой. Фестивальные генералы

В последний день фестиваля в программе были фильмы «кинотавровских генералов» – каждый из режиссеров ранее уже получал призы в Сочи за свои предыдущие работы.

Открывал день фильм Оксаны Карас ВЫШЕ НЕБА – инди-мелодрама о токсичной матери (Виктория Толстоганова), манипулирующей своей 18-летней дочерью (Таисия Вилкова) и мужем (Алексей Агранович). Это семейство едет отдыхать в подмосковный санаторий, где в первый же день случается трагедия – в лесу находят труп местного алкоголика с признаками насильственной смерти. Алкоголик оказывается отцом красивого брюнета (Филипп Авдеев), в которого героиня Вилковой немедленно влюбляется. Но мать, которая закармливает дочь таблетками (у той диагностирован порок сердца), явно не намерена выпускать чадо из свих душных объятий. Тем временем не прочь вырваться из тех же самых объятий и герой Аграновича, который заводит роман с эффектной подругой своей дочери (Дарья Жовнер). В связи с ВЫШЕ НЕБА в первую очередь, конечно, вспоминается нашумевший сериал «Острые предметы» - и это не то чтобы плохо. Наряду с комедией ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! фильм Карас – самая зрительская работа фестиваля. У мелодрамы был отменный трейлеринг (прикрепления к девичьим хитам ПОСЛЕ и В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА), в прокат она выйдет через неделю после окончания фестиваля. И, думается, у ВЫШЕ НЕБА имеются шансы превзойти эстимейты прокатчика.

СТОРОЖ Юрия Быкова заочно считался одним из фаворитов фестиваля. Но полная пота, крови, слез и алкоголя криминальная драма, увы, недотягивает до уровня предыдущих работ режиссера. В заброшенном санатории живет одинокий сторож (Юрий Быков). В первом акте его нежданными и нежеланными гостями становится странная пара – крепко пьющая дама средних лет (Алла Юганова) и ее муж (Владислав Абашин). Они явно хотят от кого-то скрыться, и сторож после недолгих раздумий выдает им ключи от номера – разумеется, потому что и у него самого есть некая тайна. Чем дальше, тем больше в этом крикливом (если не сказать истерическом) фильме нарастает градус безумия. К финалу хочется резюмировать свои впечатления парафразом классика: широк русский режиссер, я бы сузил.

Закрывала конкурсную программу ГРОЗА Григория Константинопольского – обращение режиссера к хрестоматийной пьесе Островского, действие которой перенесено в наши дни. Кабаниха (Виктория Толстоганова) стала владелицей ресторана, Кулигин (Иван Макаревич) – рэпером-активистом, мечтающим осчастливить страну треком «Перпетуум мобиле», Дикой (Алексей Макаров) – мэром города и т.д. Как и все остальные фильмы Константинопольского, «Гроза» - в меру остроумный и застрявший в 90-х постмодернистский капустник, балансирующий на грани фарса и пародии. Такое хорошо смотреть в режиме короткого скетча, но ГРОЗА, к сожалению, идет 97 минут.

16.06.2019 Автор: Александр Нечаев