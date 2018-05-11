Продолжать или остановиться: нужно ли делать из кинопроекта франшизу

Материал был впервые опубликован в электронном БК №11, 2018

Российская киноиндустрия продолжает развиваться. Причем основной ее рост происходит за счет повышения зрительского внимания к отечественной продукции. Из десяти первых уикендов текущего года семь возглавляли российские фильмы. В любом национальном кинематографе неотъемлемой частью развития киноиндустрии является увеличение числа франшиз. Не стало исключением и российское кино. Но, как показывает американский опыт, далеко не каждое продолжение бывает оправдано. Попробуем разобраться, на какие критерии можно ориентироваться при определении перспектив развития того или иного бренда.

Хорошие сборы фильма логично наталкивают его создателей на мысль о заинтересованности аудитории в данной истории, а значит, о целесообразности ее развития. Однако не стоит забывать о том, что, помимо качества самой кинопродукции, важную роль в кассовом результате играет и эффективность маркетинга. И подчас оказывается, что зрители, поддавшись обаянию рекламы, бывают разочарованы первой картиной и не хотят идти на продолжение.

Чтобы понять отношение аудитории к самому проекту в отрыве от маркетинга, целесообразно проанализировать его зрительские рейтинги, а также прокатный множитель. Традиционным маркером отношения аудитории к фильму являются оценки на крупнейшем киносайте Рунета – «КиноПоиске». Но значительную часть пользователей этого ресурса составляют киноманы. К тому же, согласно результатам исследования Фонда кино и ВЦИОМ, только 0,3% из числа опрошенных респондентов после просмотра оставляют на «КиноПоиске» комментарии, рецензии или отзывы. Да, это самая активная киноходящая аудитория, значительно влияющая на распространение «сарафана», но не всегда определяющая судьбу того или иного бренда. Поэтому имеет смысл рассматривать и оценки на более мейнстримном портале «Отзовик».

Долгое время в части франшиз отечественная индустрия испытывала определенные ограничения, связанные с тем, что многие кассовые хиты базировались на реальных исторических событиях, а потому снимать продолжения АДМИРАЛА, ВЫСОЦКОГО. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ, СТАЛИНГРАДА или ЛЕГЕНДЫ №17 было бы, мягко говоря, странно. Теперь же российский кинопром расширил свое жанровое присутствие и может похвастаться успехами в самых разных сегментах. Проанализировав массив данных по игровым брендам, в данном материале мы решили продемонстрировать топ-5 киносериалов с наибольшими приростами и снижениями кассовых сборов. Успех или неудача анимационных франшиз в гораздо большей степени зависит от выбора даты релиза и конкурентного окружения.

Как нетрудно заметить, чем ниже зрительские рейтинги и прокатный множитель, тем выше вероятность того, что продолжение соберет меньше предшественника. Хотя, конечно, важную роль играет и дата старта картины. Праздничные уикенды всегда оказывают дополнительное стимулирующее влияние на зрителей. Бывают и форс-мажорные обстоятельства, как, например, в случае с фильмом 8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ, когда негатив по отношению лично к Владимиру Зеленскому отразился на самом проекте.

В нижней части списка находятся проекты, намеренно разбитые на две части, где первая не является самостоятельной законченной историей, и франшизы с крайне низкими зрительскими отзывами. Очевидно, что принцип искусственного разделения истории не приветствуется аудиторией и сейчас отечественными производителями практически не используется. Даже если несколько частей картины снимаются последовательно, без оглядки на результаты первого фильма, то каждая из них по сюжету является вполне законченным произведением.

Следует также отметить, что подчас у потерявшего в кассе сиквела параметры «сарафана» могут быть выше, чем у предшественника, но само по себе это не оказывает принципиального положительного эффекта. Данный факт указывает на то, что динамика сборов зависит не столько от качества продолжения, сколько от отношения аудитории к самой франшизе и ее звездам.

На недавнем питчинге в Фонде кино для компаний-лидеров было представлено пять сиквелов – два игровых (ПРИТЯЖЕНИЕ 2 и новая часть франшизы ЕЛКИ) и три анимационных (ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА, УРФИН ДЖЮС 2 и КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ).

Как видно из приведенной ниже таблицы, у франшизы ЕЛКИ было два трудных периода. Первый наступил после триквела, уступающего в зрительском рейтинге двум предшественникам. На это еще наложилась и смена стилистики киносериала с уходом в историчность. Данная комбинация привела к тому, что четвертая часть потеряла 43,5% своих сборов. Возврат сюжета в наши дни смог несколько стабилизировать ситуацию в пятом фильме, но его рейтинги стали самыми низкими. Дальнейший обвал казался неизбежным, однако авторы призвали на помощь Дмитрия Нагиева, который не только сам по себе имеет огромную фан-базу, напрямую не увязанную с ЕЛКАМИ, но еще и ассоциируется с другой успешной новогодней комедией – САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ. Да и отношение зрителей к ЕЛКАМ НОВЫМ также оказалось лучше.

Судя по всему, тем же приемом постараются воспользоваться и создатели ПРИТЯЖЕНИЯ 2. Несмотря на отличную кассу первой части, ее зрительские рейтинги далеки от максимальных значений. Особенно настораживает рейтинг на сайте «Отзовик» (64%), причем отзывы о фильме написал 1181 пользователь (для сравнения: на «КиноПоиске» это сделали 468 человек, и там процент положительных рецензий составляет 56,9). Но на питчинге было объявлено о планах пригласить в сиквел большую суперзвезду. К тому же вторая часть выйдет в праздничный период, а это обычно помогает отечественному кино.

В целом же сейчас на разных стадиях производства находится еще как минимум два десятка франшизных проектов. Причем среди них можно найти и такие, первые части которых не блеснули в России, но хорошо показали себя за ее пределами, как, например, ОН – ДРАКОН.

В графике релизов текущего года пока фигурирует три продолжения игровых франшиз: ВИЙ 2. ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, СУПЕРБОБРОВЫ. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ и ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ. Параметры трех предыдущих проектов данных киносериалов можно проанализировать.

Как видно, у первых частей всех трех франшиз не самые высокие рейтинги на «КиноПоиске», пользователи которого традиционно скептически относятся к отечественному кино. Но зато у СУПЕРБОБРОВЫХ отличный результат на «Отзовике», что вкупе с высоким прокатным множителем фильма говорит о в целом позитивном восприятии бренда рядовыми зрителями. К тому же ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ выйдет на уже «прикормленной» дате ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, показавшей, что это отличный период для старта кино, рассчитанного в том числе и на семейную публику.

Франшизы продолжают оставаться фундаментом любой национальной киноиндустрии. Но отечественному кинематографу важно не повторять ошибки зарубежных коллег, которые, подчас находясь в эйфории от коммерческого успеха своего проекта, сразу же стремятся его закрепить и развить, игнорируя анализ причин того или иного коммерческого результата.

11.05.2018 Автор: Семен Брожитов