И снова в бой: наш прогноз на «новогоднюю битву»

За считанные недели до наступления праздников многое в «новогодней битве» стало яснее. В первую очередь благодаря зимнему индустриальному слету, на котором полностью показали картины ВТОРЖЕНИЕ и ХОЛОП. Также уже вышли в прокат ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2, а мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, к сожалению, покинул поле боя. По традиции, мы обновляем прогноз на «новогоднюю битву», приняв во внимание все изменения и новую информацию, касающуюся рассматриваемых релизов.

Если по ВТОРЖЕНИЮ еще до его показа все было более-менее понятно и ожидания от него были соответствующие, которые в итоге подтвердились, то просмотр ХОЛОПА убедил в том, что это очевидный хит, который наверняка станет самым «сарафанным» проектом нынешней «новогодней битвы». Его успех, несомненно, должен будет сказаться на результатах прямых конкурентов за молодежную аудиторию – ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ и ВТОРЖЕНИЯ. К тому же по первому фильму уже успели пойти противоречивые отзывы. И если сомнений в его успешном старте нет, то работа в длину их все-таки вызывает.

КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ должен был затронуть всего три дня новогодних каникул, но даже несмотря на это мог отхватить достаточно большой кусок кассового «пирога». Очевидно, его отсутствие должно благоприятно сказаться на двух других анимационных релизах – ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 и ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ. Однако на шестой день каникул «сарафанное радио» по обоим фильмам уже будет вовсю работать. Поэтому можно предположить, что преимущество получит более оригинальный проект, коим пока видится мультфильм про фиксиков.

ГЛАВНЫЕ РЕЛИЗЫ «НОВОГОДНЕЙ БИТВЫ» 2019-2020 ГОДОВ

ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (12.12.2019, WDSSPR) − 1,300 млрд рублей.

Плюсы:

Первая часть была очень тепло принята, показала отличную работу в длину и заработала 1,3 млрд рублей.

Фильм продемонстрировал хорошую наработку во время превью-показов, стартовавших 5 декабря.

Жанр семейного приключенческого фильма с элементами фантастики пользуется огромным спросом у отечественного зрителя.

Минусы:

Фильм может показаться вторичным относительно первой части.

Нет зацепок для привлечения новой аудитории.

Целых три недели до Нового года. Скорее всего проект не получит большого количества сеансов непосредственно во время январских каникул.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (12.12.2019, CP) − 1,000 млрд рублей.

Плюсы:

Крайне успешный прокат первой части фильма.

Одноименный телесериал по-прежнему пользуется успехом у преданной аудитории.

Новогодняя тематика.

Рейтинги ожидания не уступали первой части.

Минусы:

Отсутствие главной звезды сериала и первого фильма – Александра Петрова.

Выход в прокат за три недели до Нового года.

Негативно принятый в Сети трейлер проекта.

Противоречивые отзывы первых зрителей.

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (19.12.2019, WDSSPR) − 900 млн рублей.

Плюсы:

Имеет отношение к культовой франшизе с многомиллионной фан-базой.

Заключительная часть трилогии, которая наконец должна расставить все точки над i в истории.

Возвращение в режиссерское кресло Джей Джей Абрамса.

Наличие формата IMAX.

Минусы:

Усталость зрителей от франшизы, которая проявляется от фильма к фильму.

Смешанный «сарафан» у предыдущей части трилогии.

Жанровый конкурент в лице ВТОРЖЕНИЯ.

ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (19.12.2019, UPI) − 60 млн рублей.

Плюсы:

Название и сюжет отсылают к празднику.

Единственный хоррор среди участников «новогодней битвы».

Проект кажется не самым обязательным даже для поклонников жанра.

Минус:

Скорее всего к новогодним каникулам лишится почти всех сеансов.

ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (21.12.2019, CPR) − 650 млн рублей.

Плюсы:

Наличие легко узнаваемого бренда.

Выросший относительно первой части рейтинг ожидания.

Отсутствие конкуренции со стороны мейджорской голливудской анимации.

Минусы:

Проект не кажется универсальным предложением для всей семьи.

Высокая конкуренция за целевую аудиторию со стороны проверенной временем и не менее узнаваемой франшизы.

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (26.12.2019, NKI) − 650 млн рублей.

Плюсы:

Принадлежность к узнаваемой франшизе.

Продукция студии «Мельница» всегда востребована в новогодние праздники.

Отсутствие конкуренции со стороны мейджорской голливудской анимации.

Минус:

Сильная конкуренция за целевую аудиторию со стороны новой, более свежей, но не менее узнаваемой российской франшизы.

СОЮЗ СПАСЕНИЯ (26.12.2019, FOX) − 1,500 млрд рублей.

Плюсы:

Высокобюджетное отечественное кино, основанное на реальных событиях, как правило, привлекает даже редко выбирающегося в кинотеатры зрителя.

Массированная поддержка Первого канала не подводила еще ни один релиз «Дирекции кино».

Рекламная кампания, начавшаяся за год до выхода фильма.

Самые высокие рейтинги ожидания среди всех российских проектов «новогодней битвы».

Минусы:

Не самая привлекательная для Нового года тематика.

Несмотря на заявленный рейтинг 12+, в трейлере присутствуют достаточно кровавые сцены, что может не прийтись по душе семейной аудитории.

У проекта нет статуса главного российского фильма Нового года.

ХОЛОП (26.12.2019, CP) − 1,3 млрд. рублей.

Плюсы:

Имеются все признаки «народной» комедии.

Оригинальный концепт, который может позволить фильму стать «сарафанным» хитом.

Вера кинотеатров в кассовый потенциал проекта после его просмотра.

Минус:

Низкая узнаваемость в сравнении с другими участниками «новогодней битвы».

ВТОРЖЕНИЕ (01.01.2020, WDSSPR) − 1,000 млрд рублей.

Плюсы:

Высокобюджетные отечественные проекты всегда пользуются повышенным вниманием зрителей.

Поддержка федерального канала.

ПРИТЯЖЕНИЕ заработало 1 млрд рублей.

Наличие формата IMAX.

Минусы:

Из-за ролика BadComedian у франшизы появился отряд хейтеров.

У проекта нет статуса главного российского фильма Нового года.

Отсутствие эффекта новизны и интриги, которые были в первой части.

КОШКИ (02.01.2020, UPI) − 150 млн рублей.

Плюсы:

Экранизация всемирно известного мюзикла.

Богатый актерский состав.

Отсутствие на дате других голливудских фильмов.

Минусы:

Пугающее сочетание CGI и живых съемок.

Голливудские мюзиклы – далеко не самая популярная в нашей стране категория фильмов.

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18.12.2019 Автор: Георгий Романов