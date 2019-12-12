И снова в бой: наш прогноз на «новогоднюю битву»

За считанные недели до наступления праздников многое в «новогодней битве» стало яснее. В первую очередь благодаря зимнему индустриальному слету, на котором полностью показали картины ВТОРЖЕНИЕ и ХОЛОП. Также уже вышли в прокат ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2, а мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, к сожалению, покинул поле боя. По традиции, мы обновляем прогноз на «новогоднюю битву», приняв во внимание все изменения и новую информацию, касающуюся рассматриваемых релизов.
Если по ВТОРЖЕНИЮ еще до его показа все было более-менее понятно и ожидания от него были соответствующие, которые в итоге подтвердились, то просмотр ХОЛОПА убедил в том, что это очевидный хит, который наверняка станет самым «сарафанным» проектом нынешней «новогодней битвы». Его успех, несомненно, должен будет сказаться на результатах прямых конкурентов за молодежную аудиторию – ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ и ВТОРЖЕНИЯ. К тому же по первому фильму уже успели пойти противоречивые отзывы. И если сомнений в его успешном старте нет, то работа в длину их все-таки вызывает.
КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ должен был затронуть всего три дня новогодних каникул, но даже несмотря на это мог отхватить достаточно большой кусок кассового «пирога». Очевидно, его отсутствие должно благоприятно сказаться на двух других анимационных релизах – ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 и ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ. Однако на шестой день каникул «сарафанное радио» по обоим фильмам уже будет вовсю работать. Поэтому можно предположить, что преимущество получит более оригинальный проект, коим пока видится мультфильм про фиксиков.
ГЛАВНЫЕ РЕЛИЗЫ «НОВОГОДНЕЙ БИТВЫ» 2019-2020 ГОДОВ
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (12.12.2019, WDSSPR) − 1,300 млрд рублей.
Плюсы:
Минусы:
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (12.12.2019, CP) − 1,000 млрд рублей.
Плюсы:
Минусы:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (19.12.2019, WDSSPR) − 900 млн рублей.
Плюсы:
Минусы:
ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (19.12.2019, UPI) − 60 млн рублей.
Плюсы:
Минус:
Скорее всего к новогодним каникулам лишится почти всех сеансов.
ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (21.12.2019, CPR) − 650 млн рублей.
Плюсы:
Минусы:
ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (26.12.2019, NKI) − 650 млн рублей.
Плюсы:
Минус:
Сильная конкуренция за целевую аудиторию со стороны новой, более свежей, но не менее узнаваемой российской франшизы.
СОЮЗ СПАСЕНИЯ (26.12.2019, FOX) − 1,500 млрд рублей.
Плюсы:
Минусы:
ХОЛОП (26.12.2019, CP) − 1,3 млрд. рублей.
Плюсы:
Минус:
Низкая узнаваемость в сравнении с другими участниками «новогодней битвы».
ВТОРЖЕНИЕ (01.01.2020, WDSSPR) − 1,000 млрд рублей.
Плюсы:
Минусы:
КОШКИ (02.01.2020, UPI) − 150 млн рублей.
Плюсы:
Минусы:
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18.12.2019 Автор: Георгий Романов
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