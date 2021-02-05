Сборы фильмов в премиум-форматах в России в 2020 году упали на 87,5%

В пандемийном 2020 году сборы премиум-форматов (IMAX, LUXE, 3D, Atmos, Auro и т.п.) в России сократились заметно сильнее, чем кинопрокатный бокс-офис в целом. Падение в этом секторе достигло 87,5%, а его доля на рынке снизилась с 22% до 7%. Об этом свидетельствуют собственные данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

В 2020 году в премиум-форматах всего 27 релизов (это на 58,5% ниже цифр 2019-го). Сектор недосчитался множества голливудских блокбастеров, которые традиционно являются основным драйвером данного направления кинопоказа. Сильнее прочих премиум-форматов пострадал 3D – его падение достигло 91,8%, доля в общей кассе составило всего 3,2%. Фильмы в 3D собрали только 760 млн рублей.

На этом фоне IMAX чувствовал себя заметно лучше: он принес 446 млн рублей. Доля этого формата в общих сборах сократилась только на 1,5 п.п. и составила 1,9%. Лидером чарта лучших релизов в IMAX за 2020 год стал фантастический боевик ДОВОД. Фильм Кристофера Нолана оказался единственным проектом, который заработал здесь свыше 100 млн рублей. Это, конечно, существенно ниже достижения победителя 2019 года, картины МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (341 млн). Серебро в 2020-м досталось отечественному ВТОРЖЕНИЮ (70 млн). На третьем месте ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (41 млн).

В 2020 году лучшим фильмом, выпущенным во всех премиум-форматах, стали УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. Касса проекта здесь составила 248 млн рублей. На втором месте с существенным отставанием мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ (156 млн). Замкнул тройку лидеров еще один анимационный проект – ВПЕРЕД (154 млн). Среди российского контента наиболее успешной стала фантастика ВТОРЖЕНИЕ (118 млн), занявшее четвертое место в топе.

Лучшим посткарантинным релизом стал приключенческий эпик МУЛАН, на его счету в премиум-форматах 111 млн. Следом за ней расположился фантастический боевик ДОВОД (110 млн). При этом доли премиум-форматов в их общих сборах не столь велики – 26,8% и 11,9% соответственно.

Подробную статистику и аналитику положения премиум-форматов в России в 2020 году можно будет найти в печатном выпуске «Бюллетеня кинопрокатчика», который все подписчики получат в феврале.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

05.02.2021 Автор: БК