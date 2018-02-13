Обзор новинок проката на уикенде 15–18 февраля

В нынешнем году День святого Валентина не выпадает на уикенд, однако наверняка многие пары в России проведут конец недели под знаком данного праздника. В этом им может помочь нацеленная преимущественно на женскую аудиторию спортивная мелодрама ЛЕД (WDSSPR), которая из-за Дня всех влюбленных появится на экранах в среду. Картина была полностью показана на зимнем Кинорынке и произвела на женскую часть аудитории очень сильное впечатление. Поддержан проект и мощной маркетинговой кампанией, что вкупе с начавшимися Олимпийскими играми и скромной конкуренцией среди новых релизов должно поспособствовать формированию событийности картины.

Если ЛЕД будет работать как в крупных городах, так и в регионах, то три другие значимые новинки уикенда преимущественно нацелены на избирательную публику мегаполисов. Воспользоваться потребительской активностью, связанной с Днем святого Валентина может французская комедия СЕРДЦЕЕД (EXP) с Жаном Дюжарденом (старт 14 февраля). На громкие имена Дэниэла Дэй-Льюиса и Пола Томаса Андерсона делает ставку фильм ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ (UPI), а вестерн НЕДРУГИ (PRD) попробует привлечь фанатов Кристиана Бэйла.

Семейная аудитория с маленькими детьми сможет сходить на мультфильмы МАХНЕМ НА ЛУНУ (RR) и МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗКА (LUX). Кроме того, зрители смогут посмотреть триллер ЖУРНАЛИСТ (AKM), индийский приключенческий фильм ТИГР ЖИВ (INDF), триллер УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ (AOF), отечественную драму ЯЗЫЧНИКИ (KNLG), итальянский альманах драмеди ITALIAN BEST SHORTS: ЛЮБОВЬ В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ (PLK), а также 69-й ВЫПУСК МУЛЬТА В КИНО (MVK).

13.02.2018 Автор: Семен Брожитов