Обзор новинок проката на уикенде 27–30 апреля

Несмотря на большое количество новинок, предстоящий уикенд в российском прокате явно будет разгрузочным и подготавливающим аудиторию к началу сезона блокбастеров. Шесть-семь свежих релизов будут претендовать на сборы в достаточно узком диапазоне, не дающим особых шансов на то, чтобы приблизиться к кассовым лидерам. Причем в крупных городах интерес зрителей может быть сфокусирован на одних проектах, а в регионах – совсем на других. Так что удовлетворенность кинотеатров во многом будет связана с пониманием ими запросов своей публики.

За внимание зрителей крупных городов из новинок, прежде всего, поведут борьбу социальная антиутопия СФЕРА (MVK), способная привлечь, как молодежь, так и более возрастного зрителя, комедийный экшн ПЕРЕСТРЕЛКА (VLG), делающий акцент на мужчин-киноманов, приключенческая картина ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z (PRD), историческая драма ОБЕЩАНИЕ (CP) и драмеди МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР (EXP).

Семен БРОЖИТОВ, аналитик БК: «В ПЕРЕСТРЕЛКЕ подавляющее число героев картины ведет себя как абсолютно неадекватные фрики, бесконечно куря травку, ругаясь матом и стреляя во все, что движется. Тем не менее отдельные эпизоды действительно получились забавными, а несколько вменяемых персонажей смогут заставить зрителей сопереживать происходящему на экране. Концепт фильма станет понятен практически сразу – выиграет тот, кто унесет чемоданчик с деньгами, поэтому авторы предлагают аудитории выбрать, за кого болеть».

Анна Багрова, автор БК: «После просмотра фильма МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР о нем сложно думать как о комедии, это как минимум драмеди, а скорее даже драма. Из плюсов можно отметить действительно приятную ретроспективность в кадрах с монстром и его противником, а также в саундтреке, очаровательность самого монстра и прекрасную игру Энн Хэтэуэй».

В свою очередь, региональная публика может уделить внимание более понятному шпионскому экшну СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (MD/FOX) и семейной комедии СПАСТИ ПУШКИНА (CRP).

Также на экранах появятся комедии ИДЕАЛЬ (CPRG) и ВИДЕЛИ НОЧЬ (KNLG), мультфильмы НИКИТА КОЖЕМЯКА (RR) и 52-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK), а также сборник короткометражек FUTURE SHORTS. ПОТЕПЛЕНИЕ (UTP). В отдельных кинотеатрах состоятся показы мультфильма РОК ДОГ (VLG).

25.04.2017 Автор: Семен Брожитов