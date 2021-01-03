9 российских фильмов, которые поддержат прокат в 2021 году

2021 год наступил, но полноценный прокат масштабных голливудских блокбастеров все еще остается под вопросом. Так что российским кинотеатрам остается рассчитывать на отечественный контент. Мы составили список из девяти картин 2021 года, чьи сборы попробуют поддержать индустрию, даже если иностранные мейджоры продолжат переносить свои проекты. Мы намеренно не стали указывать прогнозы по сборам, так как в условиях нынешней нестабильности в долгосрочной перспективе практически нереально что-то точно рассчитать. Однако мы указали кассовый потенциал каждого из релизов, чтобы понимать, на какой порядок цифр здесь можно рассчитывать.

КОНЕК-ГОРБУНОК

Дата выхода: 18 февраля.

Кассовый потенциал: 800 млн рублей.

Еще один заход на территорию русских сказок. Правда, на этот раз с реальным первоисточником в виде классического произведения Петра Ершова. Изначально фильм должен был выходить осенью 2020 года, но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы, и теперь крупнобюджетный проект попробует по максимуму отработать праздничный уикенд 23 февраля. Судя по трейлеру, фильм получился ярким и жизнерадостным, поэтому семейная аудитория пропустить его точно не должна.

МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОКТОР

Дата выхода: 8 апреля.

Кассовый потенциал: 1,5 млрд рублей.

Долгожданная экранизация серии отечественных комиксов Bubble обещает стать одним из главных релизов года. У проекта есть немалая фан-база, а, как известно, именно этот фактор позволил многим хитам проката второй половины 2020 года (ДОВОД, ПОСЛЕ. ГЛАВА 2, НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА) чувствовать себя уверенно даже в период пандемии и ограничений заполняемости залов. Зритель, соскучившийся по иностранным кинокомиксам, вполне может излить свою любовь к супергероике и на отечественный продукт. Не стоит также забывать, что в случае успеха скорее всего в производство уйдут и другие комиксы студии, что в перспективе может дать российскому рынку ряд локальных тентполов.

РОДНЫЕ

Дата выхода: 11 февраля.

Кассовый потенциал: 500 млн рублей.

Получить статус «народной комедией» удается далеко не каждому проекту, который метит в эту нишу. В этом году сразу несколько релизов претендуют на данное звание, но наиболее высокие шансы у фильма Ильи Аксенова. Сценаристом здесь выступил главный специалист по подобногму контенту Жора Крыжовиков, а ведущую роль исполнил главный комедийный актер современности Сергей Бурунов. Формат ностальгического роуд-муви, в котором сделано это кино, не нов и вполне востребован зрителем (достаточно вспомнить непреходящий успех картины О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ...). Так что именно этот фильм должен стать главным предложением на 14 февраля, даже несмотря на то, что его тематика далека от Дня святого Валентина.

ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО

Дата выхода: 18 февраля.

Кассовый потенциал: 500 млн рублей.

Триквел популярной (особенно в регионах) франшизы попробует выступить не хуже предшественников. Правда, в данном случае у него на дате будет полно конкурентов, поэтому однозначно пророчить ему успех мы не будем. Тем не менее, пока все остальное говорит в пользу проекта с Александром Реввой в главной роли. В том числе и жанр: комедии – одни из самых востребованных фильмов в период пандемии.

КАРАМОРА

Дата выхода: 16 сентября.

Кассовый потенциал: 500 млн.

Режиссерский проект Данилы Козловского – одна из главных интриг года. В теории все выглядит очень привлекательно: Россия начала ХХ века, тайное общество вампиров, Данила Козловский в роли молодого анархиста. Однако всем еще памятны неудачи ДУЭЛЯНТА и ДЕВЯТОЙ − схожих по посылу и эстетике историко-мистических высокобюджетных историй. Получится ли у Козловского сделать более массовый продукт и поверит ли в него зритель, мы узнаем совсем скоро. Пока у картины нет даже трейлера, но верить в нее все равно хочется.

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3

Дата выхода: 23 декабря.

Кассовый потенциал: 2 млрд рублей.

Заключительная часть франшизы (хотя скорее всего далеко не последний фильм во вселенной «Белогорья»), на которой лежит задача возглавить «новогоднюю битву» уже следующего года. Есть все шансы, что через 12 месяцев угроза вируса и последствия пандемии для кинопрокатной отрасли будут сведены к минимуму, а значит это кино развернется на полную катушку. Сегодня есть ощущение, что потенциал у проекта почти безграничный, но не стоит забывать, что небольшой промежуток между второй и третьей частью может отрицательно сказаться на спросе. Это особенно опасно с учетом того, что к следующему Новому году мощные голливудские блокбастеры уже точно доберутся до больших экранов. Если, конечно, на их пути не встанет протекционистская политика Министерства культуры.

ЧЕМПИОН МИРА

Дата выхода: 30 декабря.

Кассовый потенциал: 700 млн рублей.

Благодаря успеху сериала «Ход королевы» 2020 год возродил интерес всего мира к шахматам. Россия не стала исключением, поэтому фильм про противостояние гроссмейстеров Анатолия Карпова и эмигрировавшего в США Виктора Корчного кажется очень трендовым и актуальным. Забавно, что проект разрабатывался задолго до всплеска интереса к игре, но тут уже можно лишь поразиться дальновидности продюсеров студии ТРИТЭ. Или их удаче. В любом случае релиз станет главным «взрослым» проектом следующей «новогодней битвы» и претендует на звание «сарафанного хита». По крайне мере, богатый актерский состав, патриотическая составляющая и Алексей Сидоров (Т-34) в режиссерском кресле этому точно поспособствуют.

МЫ

Дата выхода: не назначена.

Кассовый потенциал: 500 млн рублей.

Экранизация одного из самых культовых романов на русском языке XX века также могла увидеть свет еще в 2020 году, но пока не имеет даты выхода. Скорее всего релиз найдет себе место в прокатной сетке во второй половине 2021 года. А может быть (чем черт не шутит?) и поучаствует в летнем сезоне блокбастеров. Антиутопия Евгения Замятина никогда не экранизировалась, поэтому на создателях фильма лежит двойная ответственность за наследие писателя перед современным поколением, для которого жанр антиутопии ассоциируется прежде всего с Оруэллом и Хаксли. У фильма есть атмосферный тизер, однако полного представления о картине он не дает. Поэтому говорить о кассовом потенциале ленты нужно все-таки осторожно. Как бы то ни было, проекту очень помогла бы мощная рекламная кампания с поддержкой федерального канала.

СЕРДЦЕ ПАРМЫ

Дата выхода: не назначена.

Кассовый потенциал: 600 млн рублей.

Высокобюджетный исторический эпос по роману Алексея Иванова пока не нашел даты выхода, но может сделать это в ближайшее время. Слишком уж долго это кино в разработке, чтобы ждать с его выпуском еще один год. Проект крайне сложный и рискованный, но сборы ВИКИНГА и ВОЛКОДАВА показывают, что у зрителя есть большой интерес к подобному формату. Любопытно, что высокие кассовые успехи аналогов совершенно не коррелируют с их низкими зрительскими оценками, а значит, по-настоящему удачный проект в этом жанре способен по-хорошему удивить своими сборами.

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03.01.2021 Автор: Георгий Романов