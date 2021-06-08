Официальная касса России: в упорной борьбе за первое место победила «Круэлла»

Касса новинки от Disney составила за первый уикенд 169 млн рублей. Картина опередила фильмы МУЛАН (137 млн) и ВЕДЬМЫ (118 млн), однако существенно уступила МАЛЕФИСЕНТЕ (425 млн). КРУЭЛЛА постаралась сработать как на семейную аудиторию, так и на более взрослую публику, однако ограничивающими факторами стали отсутствие сказочных элементов в сюжете и рейтинг 12+.

«Это непростой для позиционирования фильм, в отличие от той же МАЛЕФИСЕНТЫ. История канонической злодейки Disney, но лишенная сказочного или фэнтезийного элемента – такой картины у нас еще не было. Поэтому мы больше ставили на стиль, красоту, мрачноватый юмор, противостояние двух великих Эмм (Стоун и Томпсон) и крутой саундтрек», – рассказала в интервью ЭБК вице-президент по маркетингу Disney Елена Бродская.

Первый полноценный уикенд ТИХОГО МЕСТА 2 принес хоррору 166 млн. Это больше, чем было у ПРОКЛЯТИЯ АННАБЕЛЬ 3 (156 млн) и сопоставимо с цифрой КЛАДБИЩА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (181 млн). Общая касса сиквела достигла 270 млн, от итоговой цифры первой части франшизы новинка отстает лишь на 51,5 млн.

ФОРСАЖ 9 по итогам третьей недели работы стал четвертой картиной в постпандемийном прокате, сумевшей преодолеть миллиардную отметку. На этой неделе фильм обгонит итоговые показатели спин-оффа ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (1,067 млрд).

Четвертое и пятое места в чарте сохранили семейные проекты КРОЛИК ПИТЕР 2 и СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ, в их активе по итогам уикенда 294 млн и 92,6 млн соответственно.

Шестая строчка также досталась картине, рассчитанной на юную аудиторию. Мультфильм 4 САПОГА И БАРСУК заработала за уикенд 7,6 млн рублей, что сопоставимо с цифрами релизов УПС... ПРИПЛЫЛИ! (8,2 млн) и КО-КО-КО! (7,7 млн).

Замкнула десятку лучших стартовавшая в рамках превью документальная картина БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ. В ее активе 2 млн рублей при средней посещаемости 10 человек на сеанс.

Также в прокат вышли триллер ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА (1,9 млн, одиннадцатое место) и комедия ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ (1,2 млн, пятнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 494 млн рублей, с учетом стран СНГ – 525 млн. Это на 16,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными.

08.06.2021 Автор: Максим Острый