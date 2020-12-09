Официальная касса России: общие сборы оказались самыми низкими с середины августа

Снижение кассы комедии НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА на четвертом уикенде сократилось до 36,2%. Картина Виктора Шамирова второй после ДОВОДА смогла в посткарантинный период преодолеть рубеж в 500 млн рублей. В рейтинге самых кассовых релизов года она расположилась на девятом месте с промежуточным результатом в 503 млн.

Второе и третье места также достались холдоверам. Сборы картины НА ОСТРИЕ упали на 38,9%, а ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА – на 37,4%. В активе спортивной драмы 64 млн, она опередила результат проекта ОДИН ВДОХ (50,3 млн). А общие сборы комедии с Мелиссой Маккарти достигли 56,3 млн, что выше цифр YESTERDAY (46,7 млн).

Лучшей из новинок стал мультфильм ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ, расположившийся на четвертом месте. Ему удалось освоить 16,5 млн, что почти совпадает с показателями СОЮЗА ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (16,6 млн) и превосходит цифры КОТА ПОД ПРИКРЫТИЕМ (11,8 млн).

Посещаемость мелодрамы ТРОЕ составила лишь пять зрителей на сеанс – это самый низкий показатель в топ-10. Картина Анны Меликян заработала за первый уикенд 11,2 млн, что существенно ниже показателей ее прошлых работ ПРО ЛЮБОВЬ (24,2 млн) и ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (35,1 млн).

Замкнул десятку хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ, в копилке которого 5,5 млн. Это лучший стартовый результат в истории дистрибьютора «Кинологистика». Предыдущий рекорд прокатчика принадлежал совсем недавнему ПУНКТУ НАЗНАЧЕНИЯ. АКВАПАРК (4,9 млн).

Также в прокат вышли комедии КОМЕТА ГАЛЛЕЯ (5,5 млн, одиннадцатая строчка) и КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ (3,6 млн, пятнадцатое место), триллер ПРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ (3,1 млн, семнадцатая позиция), комедия ДУБЛЕРША (2,2 млн, девятнадцатое место) и мелодрама СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ (1,8 млн, двадцатая строчка).

Общая касса топ-20 в России составила 170 млн рублей, с учетом стран СНГ – 177 млн. Это на 20,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 80,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года когда чарт возглавлял мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II.

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09.12.2020 Автор: Максим Острый