Официальная касса России: «Райя и последний дракон» уверенно выигрывает уикенд

Студийная анимация в очередной раз подтвердила свою востребованность в посткарантинный период. Сборы мультфильма РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН в рамках стандартной четырехдневки достигли 205 млн рублей, а с учетом понедельника уверенно преодолели 300-миллионную отметку. Таким образом, новинка опередила показатели ДУШИ (251 млн) и сиквела СЕМЕЙКИ КРУДС (205 млн с учетом превью).

Вторую строчку заняла российская комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. В ее активе после четырех дней проката 149 млн, что выше, чем было на первом полноценном уикенде у БАТИ (132 млн). Новинка продемонстрировала практически такую же посещаемость (в среднем 28 зрителей на сеанс), как и лидер бокс-офиса.

«Мы считаем, что основными составляющими успеха являются: высокое качество картины производства студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, хороший сценарий, отличная режиссура Алексея Нужного, прекрасный актерский ансамбль и поддержка наших партнеров – холдинга ВГТРК. Оригинальный концепт и правильно спланированная рекламная кампания с учетом праздничного уикенда также позволили завоевать внимание зрителей», – рассказал в интервью ЭБК директор по кинопрокату «Централ Партнершип» Павел Верещагин.

Падение ТОМА И ДЖЕРРИ, замкнувших тройку лидеров, составило 61,6%. Общие сборы проекта, достигнув 399 млн рублей, продолжили приближаться к итоговым цифрам фильма ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ (484 млн). Заработок КОНЬКА-ГОРБУНКА в рамках традиционного уикенда сократился на 59,3%. Общая касса российской сказки, с учетом сборов в понедельник, преодолела миллиардную отметку. Замкнула пятерку лидеров российская комедия БАТЯ. В ее активе уже 356 млн.

Помимо ПАРЫ ИЗ БУДУЩЕГО, в прокате стартовали еще две российские комедии. РАШН ЮГ освоил 24,8 млн и занял шестую строчку бокс-офиса, а в активе картины ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ 13,7 млн и десятое место.

Еще одна отечественная новинка, ориентированная на более взрослую аудиторию, спортивная биографическая драма БЕЛЫЙ СНЕГ стартовала с 19,0 млн. Это ниже, чем было у фильма ОДИН ВДОХ (25,9 млн).

Также в прокат вышли хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (6,8 млн, одиннадцатое место) и комедия ОТРЯД ТАГАНОК (0,9 млн, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 722 млн рублей, с учетом стран СНГ – 764 млн. Это на 8,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 15% меньше, чем было аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД».

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10.03.2021 Автор: Максим Острый