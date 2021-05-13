Официальная касса России: «Прабабушка легкого поведения. Начало» стартует ниже ожиданий

Сборы новой картины Марюса Вайсберга на праздничном уикенде составили 141 млн рублей. Это заметно ниже цифр второй части франшизы (205 млн) и несколько лучше показателей первого фильма (126 млн). С учетом превью бокс-офис новинки достиг 211 млн.

Вторую строчку занял боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, падение его сборов составило скромные 19,6%. Общая касса проекта достигла 762 млн, картина настигла итоговые цифры ФОРСАЖА 5 (765 млн) и ЛЮСИ (753 млн).

Третье место досталось военному экшну ДЕВЯТАЕВ, чьи сборы на втором праздничном уикенде выросли на 15%. Всего в копилке фильма 253 млн, лента приближается к показателям СОБИБОРА (300 млн).

Стартовавший в прокате 1 мая мультфильм ЗВЕРОКРЕКЕРЫ смог на второй неделе увеличить свою кассу сразу на 80%. В ближайшее время картина обгонит итоговые цифры проекта РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 2 (139 млн).

Замкнул пятерку лидеров еще один холдовер, отечественный ЧЕРНОБЫЛЬ. В его активе после четырех недель проката 369 млн рублей, это выше, чем было у ЛЕДОКОЛА (340 млн) и МЕТРО (354 млн).

Прекрасную стойкость демонстрирует ОТЕЦ – завоевавшая «Оскар» драма освоила уже 79,1 млн рублей и стала еще одним фильмом, который на праздничных каникулах смог увеличить свой бокс-офис. Прирост кассы у этого проекта составил 16%.

Также в прокат вышли российская военная драма СОПРОТИВЛЕНИЕ (6,0 млн, одиннадцатое место), мультфильмы ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ (4,5 млн, тринадцатая позиция) и СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 1 (3,4 млн, пятнадцатая строка), ужасы ЛЕС САМОУБИЙЦ (3,1 млн, шестнадцатое место), экшн АНГЕЛ МЕСТИ (3,0 млн, семнадцатая позиция) и военная картина ВОСЕМЬ СОТЕН (2,5 млн, девятнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 474 млн рублей, с учетом стран СНГ – 498 млн. Это на 7,3% больше по сравнению с прошлыми выходными.

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13.05.2021 Автор: БК