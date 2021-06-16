Официальная касса России: «Круэлла» сохранила лидерство в российском кинопрокате

Сборы КРУЭЛЛЫ на втором уикенде проката сократились лишь на 17,7%. Это заметно мягче, чем было у МУЛАН (-35,6%) и ВЕДЬМ (-45,1%). Общая касса проекта достигла 398 млн рублей. Таким образом, фильм уже обогнал итоговые показатели картины с Энн Хэтэуэй и вплотную приблизился к окончательным цифрам приключенческого экшна от студии Disney.

Хоррор ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА смог на старте освоить 131 млн. Это выше премьерных сборов второй части франшизы (114 млн) и уступает цифрам картины ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 (156 млн).

Тройку лидеров замкнул еще один фильм ужасов, холдовер ТИХОЕ МЕСТО 2. Его касса сократилась на 55,5%, что сильнее, чем было у первого фильма франшизы (-38,5%). Общие сборы картины, впрочем, достигли 409 млн, что уже существенно лучше итоговых цифр первой части (322 млн).

Четвертая строчка бокс-офиса досталась ФОРСАЖУ 9. Его общая касса достигла 1,12 млрд рублей, фильм вошел в тройку самых успешных проектов этого года.

Замкнула пятерку лидеров авантюрная комедия ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ. В ее активе 25,0 млн рублей, что несколько меньше, чем было у фильма ОХОТА НА ВОРОВ (32,7 млн).

Российская картина БАЙКАЛ: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ заняла седьмое место в чарте, освоив 13,2 млн. С учетом превью в ее копилке 16,8 млн. Еще одна российская новинка, военный экшн КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, стартовала с восьмого места и 8,6 млн.

Также в прокат вышли мультфильм СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 2 (2,0 млн, двенадцатое место), документальная лента МАРЖЕЛА: СВОИМИ СЛОВАМИ (1,5 млн, четырнадцатая строчка), комедия СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! (1,1 млн, пятнадцатая позиция), биографическая драма КУЛЬТОВЫЕ ТУСОВЩИКИ (1,0 млн, шестнадцатая строчка) и аниме ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ ВОЛШЕБСТВА (1,0 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 482 млн рублей, с учетом стран СНГ – 502 млн. Это на 0,2% больше по сравнению с прошлыми выходными.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

16.06.2021 Автор: Максим Острый