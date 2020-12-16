Официальная касса России: «Серебряные коньки» лидируют с большим отрывом

В активе исторической мелодрамы СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ после первого уикенда 92 млн рублей. Среди всех российских релизов, стартовавших после карантина, выше показатели были только у картин СТРЕЛЬЦОВ (112 млн) и НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (224 млн). В пользу хороших перспектив открывающей «новогоднюю битву» ленты говорят ее длительная маркетинговая кампания, ориентированность на максимально широкую аудиторию и положительный «сарафан».

«По отзывам в социальных сетях мы видим, что люди выходят с фильма абсолютно счастливыми, пишут, что картина дарит надежду, дает ощущение чуда, волшебства и создает настоящее новогоднее настроение. Также отмечают высочайшее качество фильма, режиссуру, актерские работы, декорации, костюмы, музыку, сценарий, хвалят кино за актуальность поднятых тем и одновременно – за их вневременное звучание», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Петр Ануров.

Второе место – за проектом НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. Падение сборов составило 40,4%, всего в копилке картины уже 530 млн, что превосходит итоговые цифры проектов (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (520 млн), ГОРЬКО! 2 (520 млн) и ГРОМКАЯ СВЯЗЬ (528 млн).

Датский мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ показал лучший старт среди анимационных проектов прокатчика Megogo Distribution. За первый уикенд картина заработала 15,5 млн, что выше недавней АКАДЕМИИ МОНСТРОВ (13,3 млн).

А вот картина НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 стартовала ниже самых скромных ожиданий. На ее счету лишь 9,4 млн, а ее посещаемость стала худшей среди фильмов топ-10 – в среднем 5 человек на сеанс.

В верхнюю часть чарта смогли пробиться еще две новинки. Хоррор ДИББУК занял шестое место и заработал на старте 7,0 млн, что примерно на одном уровне с фильмами ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА (6,4 млн рублей) и ЛОВЕЦ СНОВ (6,8 млн). Фантастическая лента Роберта Земекиса НАЗАД В БУДУЩЕЕ, отмечающая в этом году 35-летний юбилей, замкнула десятку с результатом 5,1 млн. Это третий старт среди релизов компании «Иноекино», лучше показатели были только у фильмов БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ (5,9 млн) и БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ (8,9 млн).

Также в прокат вышли триллер КРОВНЫЕ УЗЫ (4,4 млн, двенадцатая строчка), комедия ОСТОРОЖНО, КЕНГУРУ! (2,8 млн, пятнадцатое место) и драма ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (2,3 млн, шестнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 в России составила 200 млн рублей, с учетом стран СНГ – 204 млн. Это на 17,1% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 79,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2.

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16.12.2020 Автор: Максим Острый