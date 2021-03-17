Официальная касса России: рынок пережил спокойный уикенд без сильных новинок

Мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, заработав за второй уикенд 150 млн рублей, уверенно сохранил лидерство в российском бокс-офисе. Падение сборов составило умеренные 26,7% – это примерно совпадает с цифрами ТАЙНЫ КОКО (-25,2%) и ХРАБРОЙ СЕРДЦЕМ (-27,7%). Общая касса проекта достигла 496 млн.

Сборы российской комедии ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО снизились на 27,9%, а всего в активе картины уже 362 млн. Фильм на 38 млн опережает показатели за аналогичный период у РОДНЫХ (324 млн) и всего 21 млн уступает проекту НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (383 млн).

В плотной борьбе за третье место вновь сошлись КОНЕК-ГОРБУНОК и ТОМ И ДЖЕРРИ. Впереди с минимальным отрывом в 29 тысяч рублей оказалась российская картина. Общая касса БАТИ достигла 440 млн. Фильм продолжает подбираться к итоговым цифрам РОДНЫХ (470 млн) и даже не оставляет надежд завоевать титул самой успешной комедии посткарантинного периода.

Лучшей новинкой уикенда стал фантастический боевик ДЕНЬ КУРКА. Заработав за первый уикенд 17,1 млн, картина опередила такие проекты как ПУШКИ АКИМБО (16,1 млн) и ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (15,4 млн).

В активе российского хоррора БЫВШАЯ 11,3 млн – это меньше, чем было у недавних ВДОВЫ (14,2 млн) и КОЛЬСКОЙ СВЕРХГЛУБОКОЙ (19,1 млн). Новинка заняла в чарте восьмое место.

Также в прокат вышли драма ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ (7,3 млн, двенадцатая строчка), триллер АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ (7,3 млн, тринадцатое место), хоррор ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ (4,2 млн, пятнадцатое место), драма СУПЕРНОВА (2,4 млн, семнадцатая позиция), фантастика СКАЙЛАЙН 3 (2,2 млн, восемнадцатая строчка), семейное фэнтези СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ (1,9 млн, девятнадцатая позиция) и военная картина РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН (1,8 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 519 млн рублей, с учетом стран СНГ – 548 млн. Это на 28,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 5,9% меньше, чем было аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм БЛАДШОТ.

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17.03.2021 Автор: Максим Острый