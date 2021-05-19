Официальная касса России: прошедший уикенд стал самым слабым в 2021 году

Вторая часть семейной франшизы стартовала с 95,4 млн рублей – это на 125,6 млн меньше, чем получил первый фильм. Средняя посещаемость достигла лишь 12 человек на сеанс, что стало антирекордом среди фильмов, занимавших в 2021 году первую строчку бокс-офиса. «Приятно, конечно, быть первыми на уикенде, но, признаюсь, ожидания от проката у нас были и остаются более амбициозные… В нашем кинопрокатном сообществе на погоду принято ссылаться в последнюю очередь, но здесь, думаю, именно такой случай», – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор Sony Pictures в России Антон Сиренко.

Хоррор ПИЛА: СПИРАЛЬ освоил за первый уикенд 71,2 млн, это лучший показатель для жанра со времен ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ (97,2 млн), выходившего в прокат более года назад. Однако это практически вдвое меньше цифр предыдущей части франшизы, фильма ПИЛА 8 (124 млн). Замкнул тройку лидеров боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, чья касса достигла 806 млн рублей. Это второй после ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (1,225 млрд) показатель в истории компании «Вольга». Падение российской комедии ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ составило 74,6%, всего на счету фильма 280 млн рублей. Картина рискует не догнать итоговые цифры первой и второй частей франшизы (336 млн и 440 млн соответственно).

Замкнула пятерку лидеров еще одна новинка, триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (31 млн) с Анжелиной Джоли в главной роли. Триллер стартовал сильнее ЗАСТУПНИКА (23,9 млн) с Лиамом Нисоном, но существенно уступил недавнему ДЬЯВОЛУ В ДЕТАЛЯХ (76,8 млн).

Южнокорейская музыкальная лента THE BOX, чей прокат был ограничен четырьмя днями, заработала 6,3 млн и расположилась на седьмом месте чарта. Основой привлекательности ленты для зрителя стало участие в ней Пака Чанёля из популярной k-pop группы EXO.

Последней в десятке лучших стала российская драма СКАЖИ ЕЙ. При катастрофически низкой посещаемости (в среднем 4 зрителя на сеанс) фильм привлек 2,8 млн. Также в прокат вышли фантастика ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ (1,7 млн, двенадцатое место), мелодрама ИВАНОВО СЧАСТЬЕ (1,3 млн, четырнадцатая позиция) и перевыпуск драмы ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ (1,2 млн, пятнадцатая строка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 320 млн рублей, с учетом стран СНГ – 338 млн. Это на 32,6% меньше по сравнению с прошлыми

выходными.

19.05.2021 Автор: БК