Официальная касса России: лидерство сохранил «Последний богатырь: Корень зла»

Касса фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS) на третьем уикенде в прокате составила 134 млн рублей, а общая выручка достигла 1,83 млрд. Падение сборов по сравнению с прошлым уикендом при этом достигло существенных 74,1%, что сильнее, чем было у ХОЛОПА (-44,4%) и Т-34 (-45,7%). Тем не менее, у картины есть все шансы достичь отметки в 2 млрд, что раньше удавалось только трем российским проектам.

ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (CAO) в свой первый полноценный уикенд заработала 126 млн. Это примерно соответствует первым цифрам таких посткарантинных релизов как ВЕДЬМЫ (118 млн) и МУЛАН (137 млн). С учетом превью-показов в кинотеатрах IMAX общая касса проекта достигла 174 млн. Первая часть франшизы в стартовый уикенд смогла освоить 221 млн.

На третьей строчке бокс-офиса – демонстрирующий отличную стойкость ОГОНЬ (CP). Потери сборов на четвертом уикенде у него составили лишь 56,5%, картина пополнила свою копилку еще 83,9 млн. Общая выручка фильма достигла 728 млн, что является в настоящий момент шестым показателем среди самых кассовых проектов 2020 года.

На четвертом и пятом местах расположились анимационные ленты СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI) и КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (SPPR). Сборы проекта студии DreamWorks Animations достигли 801 млн рублей и вплотную приблизились к итоговому результату первой части (833 млн). Российский мультфильм освоил 323 млн, что значительно уступает предыдущим частям франшизы студии «Мельница», ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (501 млн) и ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА (580 млн).

Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (EXP) в свой первый полноценный уикенд освоил 18,8 млн, а с учетом превью-показов его касса достигла 41 млн. Это лишь немного уступает графику выходившего по схожему сценарию проекта ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (42,8 млн). Средняя посещаемость картины составила 16 человек на один сеанс – это лучший показатель среди новинок.

Российская комедия НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (SPPR) продемонстрировала наименьшую наработку среди всех фильмов в топ-10. Касса проекта составила 12,6 млн, что выше, чем было у картин НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (9,4 млн) и КРАСОТКА В УДАРЕ (9,7 млн), и немного уступает комедии ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА (12,7 млн).

Замкнула десятку мелодрама ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ (PIFD) с Сергеем Полуниным, в ее активе 3,1 млн рублей. Также в прокат вышел еще один представитель этого жанра, фильм НЕБЕСА ПОДОЖДУТ (NKI), собравший 2,6 млн (двенадцатая строчка).

Общая касса топ-20 в России составила 471 млн рублей, с учетом стран СНГ – 489 млн. Это на 58,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 44,9% меньше, чем было аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА.

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20.01.2021 Автор: Максим Острый