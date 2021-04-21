Официальная касса России: впервые за месяц прокат возглавил отечественный проект

Фильм-катастрофа ЧЕРНОБЫЛЬ по итогам первого уикенда заработал 163 млн рублей. Это лучший старт среди отечественных проектов этой весны: новинка обошла такие картины как ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (149 млн рублей) и МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (105 млн). Также позади остался ряд основанных на реальных событиях лент, в частности ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ (85,0 млн) и ЛЕДОКОЛ (125 млн).

Сборы экшна МОРТАЛ КОМБАТ на втором уикенде сократились на 68,4%. Это несколько сильнее, чем было у таких экранизаций видеоигр как ВАРКРАФТ (-62,8%) и TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ (-64,4%). Всего в активе фильма 738 млн.

Перевыпуск первой части трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ стартовал с третьей строчки. БРАТСТВО КОЛЬЦА заработало за уикенд 48,3 млн, что выше результата ПАРКА ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3D (39,2 млн), но уступает повторным показам КОРОЛЯ ЛЬВА 3D (57,8 млн) и ТИТАНИКА 3D (145 млн). Картина отметилась самой высокой посещаемостью в чарте – в среднем 32 человека на сеанс.

Падение выручки кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР достигло 49,7%. Всего на счету отечественного проекта 258 млн, и до конца проката он обойдет такие ленты как ЗАЩИТНИКИ (263 млн) и ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (285 млн).

Замкнул пятерку лучщих мультфильм 100% ВОЛК. После двух недель проката в его активе 75,5 млн. Это выше цифры анимационной картины ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (70,5 млн) и совсем немного уступает показателям ПОВЕЛИТЕЛЯ ДРАКОНОВ (78,8 млн).

Седьмая строчка досталась триллеру ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (17,4 млн). Фильм стартовал лучше таких проектов Megogo Distribution, как АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (14,7 млн) и ПЕРЕВОДЧИКИ (11,6 млн). Восьмую строчку заняла драма ОТЕЦ (15,6 млн), показавшая лучший старт в истории компании «Русский Репортаж». Новинка опередила других претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм»: ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (11,8 млн), ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ (7,3 млн) и МИНАРИ (4,2 млн).

Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ заработал на старте 10 млн, тем самым уступив другим недавним релизам компании «Экспонента Фильм», таким как ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (19,3 млн рублей) и ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (18,8 млн).

Также в прокат вышли мультфильм ОТ ВИНТА 2 (7,5 млн, одиннадцатое место), аниме ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН. ФИЛЬМ (3,0 млн, тринадцатая строчка) и мелодрама МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ (1,4 млн, семнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 520 млн рублей, с учетом стран СНГ – 540 млн. Это на 30,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными.

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21.04.2021 Автор: Максим Острый