Официальная касса России: прошедший уикенд стал одним из самых слабых в 2021 году

Новая работа студии Pixar ЛУКА стартовала с 125 млн рублей. Это немного ниже, чем было у ХОРОШЕГО ДИНОЗАВРА (130 млн) и ИСТОРИИ ИГРУШЕК 4 (138 млн). На таком результате сказались новые, связанные со всплеском пандемии, ограничения и невысокий интерес к проекту со стороны молодежной аудитории.

Второе место занял комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА. В его активе с учетом старта в среду – 109 млн. Это почти повторяет цифры первой части франшизы (103 млн). Для Megogo Distribution это четвертый старт в истории компании.

«У фильма отличная динамика, по всему видно, что он набирает обороты. Сборы в будни сейчас несколько лучше, чем обычно… «Сарафан» довольно полярный, как было и у первой картины. Но по большей части – совершенно сумасшедший. И он нарастает и расширяется. Мы уверены, что, как и в случае с первой частью, фильму это пойдет только на пользу», — рассказала в интервью ЭБК директор по маркетингу компании Megogo Distribution Татьяна Фокина.

Бронза досталась КРУЭЛЛЕ, также отметившейся лучшей посещаемостью на уикенде среди фильмов первой десятки (в среднем 17 человек на один сеанс). Всего в ее копилке 538 млн рублей, она уже обошла такие релизы как ЧУДО-ЖЕНЩИНА (477 млн) и ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (458 млн).

Четвертое и пятое места чарта достались хоррорам. Падение третьей части ЗАКЛЯТИЯ составило 66,9%, общая касса увеличилась до 192 млн. Сборы ТИХОГО МЕСТА 2 достигли, в свою очередь, 469 млн рублей.

Еще один фильм ужасов, ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН, занял восьмую строчку рейтинга. Ему удалось заработать на старте 4,1 млн, что соответствует релизам «Экспоненты» ИЗ ТЬМЫ (4,1 млн) и ГОЛЕМ: НАЧАЛО (3,8 млн).

Также в прокат вышли российская комедия СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (3,2 млн, 11 место), перевыпуски картин ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ (1,0 млн, 13 строчка) и ТАКСИСТ (0,9 млн, 14 позиция), анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 127. РОК-Н-МУЛЬТ (0,9 млн, 15 строчка) и триллер АФФЕКТ (0,8 млн, 16 позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 403 млн рублей, с учетом стран СНГ – 425 млн. Это на 11,0% меньше по сравнению с прошлыми выходными.

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23.06.2021 Автор: Максим Острый