Официальная касса России: «Обратная связь» уступила «Серебряным конькам»

Благодаря положительному «сарафану» падение сборов рождественской сказки СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ на втором уикенде составило минимальные 23,6%. Это чуть больше, чем было у ДОВОДА (-19,1%) и заметно лучше цифр СТРЕЛЬЦОВА (-33%) и МУЛАН (-35,6%). В общей сложности касса проекта достигла 191 млн.

Достаточно спокойно стартовали две российские новинки. Новый проект «Квартета И» ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, занявший второе место, заработал 66,7 млн, что в 3,2 раза меньше, чем было у первой части в прошлом году (215 млн). Полнометражная версия сериала РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ, ставшая четвертой в чарте, освоила за первый уикенд 48,6 млн. Если ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ почти четверть своей кассы заработала в столице, то зомби-комедия, напротив, была более востребована в регионах – в Москве ее доля составила только 12,1%.

Мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ за два дня превью-показов заработал 59,8 млн и завоевал бронзу в чарте. Аудитория очевидно соскучилась по студийной анимации: средняя посещаемость составила 24 зрителя на сеанс. В последний раз этот показатель был выше у фильма НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА в стартовый уикенд.

По-прежнему востребованы фильмы ужасов. Пятерку лидеров замкнуло ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ, на счету которого 7,5 млн. Это ровно посередине цифр недавних ДИББУКА (7 млн) и ИЗГОНЯЮЩЕГО ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ (8 млн). А новый релиз «Кинологистики» ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА хоть и не поставил очередной рекорд в истории компании, но смог освоить 4,1 млн.

Отечественная комедия САМЫЙ НОВЫЙ ГОД! откровенно затерялась на фоне прочих российских релизов. На ее счету 4,6 млн и самая низкая посещаемость среди фильмов первой десятки – лишь 6 человек на сеанс.

Также в прокат вышел фантастический боевик БРЕШЬ (1,8 млн, двенадцатая строчка).

Общая касса топ-20 в России составила 288 млн рублей, с учетом стран СНГ – 300 млн. Это на 44,1% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 64,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

23.12.2020 Автор: Максим Острый