Официальная касса России: в лидерах вновь новинка, рассчитанная на семейную аудиторию

Лидером уикенда стала получившая самую широкую роспись российская картина ПАЛЬМА. Сюжетно напоминающая ХАТИКО новинка заработала за первые четыре дня проката 104 млн рублей и тем самым опередила такие проекты как СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (41,3 млн), ПУТЬ ДОМОЙ (65,4 млн) и СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 (69,8 млн).

«Мне кажется, благодаря «сарафану» мы приумножим эти цифры во время школьных каникул. Такого «сарафана» не было еще ни у одной нашей картины: 99,9 процента составили положительные отклики», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма ПАЛЬМА Рубен Дишдишян.

Самую высокую посещаемость в чарте показал холдовер РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, спустившийся на вторую строчку. Снижение сборов мультфильма составило 32,2%, а общая выручка достигла 629 млн. Это выше итоговых цифр таких картин как СМОЛФУТ (625 млн) и ФЕРДИНАНД (603 млн).

Бронзу на уикенде завоевал боевик НИКТО. Несмотря на отсутствие ярких звезд в актерском составе, фильм смог заработать 92,1 млн. Это сопоставимо с показателями ВЗРЫВНОЙ БЛОНДИНКИ (92,7 млн) и сиквела МЕХАНИКА (93,3 млн).

Падение сборов российской комедии ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО составило 46,8%, после трех уикендов в прокате в активе фильма 447 млн. Картина идет примерно по одному графику с проектами РОДНЫЕ и НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (на их счету после третьего уикенда было 444 млн и 459 млн соответственно).

В десятку также попали еще две ориентированные на семейную аудиторию новинки, мультфильмы ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ и АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ. В их активах 28 млн рублей и 20,3 млн соответственно.

На десятом месте расположился триллер ИГРЫ ШПИОНОВ. Он заработал 19,7 млн, это лучший старт среди проектов компании «Белые ночи». Во многом благодаря участию Бенедикта Камбербатча по средней наработке на один сеанс фильм стал лучшим среди релизов минувших выходных.

Также в прокат вышли хорроры ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА (4,8 млн, тринадцатое место) и ОБОРОТЕНЬ (2,4 млн, восемнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 539 млн рублей, с учетом стран СНГ – 559 млн. Это на 3,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 120,6% больше, чем было аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял мультфильм ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР.

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24.03.2021 Автор: Максим Острый