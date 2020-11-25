Официальная касса России: «Непосредственно Каха» снова первый

На втором уикенде комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА освоила 89,6 млн рублей, падение сборов составило 60%. Общий бокс-офис картины достиг 383 млн; тем самым фильм уже стал самым кассовым отечественным релизом посткарантинного периода, обойдя СТРЕЛЬЦОВА (354 млн).

Среди новинок наиболее успешной оказалась комедия АФЕРА ПО-ГОЛИВУДСКИ. Фильм с Робертом де Ниро, Морганом Фриманом и Томми Ли Джонсом в главных ролях освоил 30,7 млн, что сопоставимо с цифрами таких осенних проектов как ЧЕСТНЫЙ ВОР (31,6 млн) и НОВЫЕ МУТАНТЫ (30,7 млн). Среди жанровых аналогов картина обошла ленту ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (13,0 млн), но уступила фильму УЙТИ КРАСИВО (42,2 млн).

Психологический триллер ВЗАПЕРТИ, несмотря на старт в пятницу и позднее появление локализованного трейлера (всего за две недели до выпуска), занял третье место. На его счету 19,5 млн, что лишь немного уступает цифрам предыдущей работы режиссера Аниша Чаганти ПОИСК (25,3 млн).

Холдовер ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, занявший четвертую строчку, отличился минимальным падением сборов – 10,4%. По этому показателю среди проектов, заработавших на старте свыше 10 млн, в этом году его обошли только ГРЕНЛАНДИЯ (-0,1%) и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (-10,2%).

Новинка для семейной аудитории, мультфильм СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ благодаря качественной картинке и популярной концепции смог превзойти результаты недавних проектов КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (11,8 млн) и АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (13,3 млн) и замкнуть пятерку лидеров проката с результатом 16,6 млн.

А вот старт триллера КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ сложно назвать удачным – в активе картины только 8,3 млн и восьмое место. Ненамного его опередил отечественный проект СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (8,4 млн, седьмая строчка). Посещаемость этих картин составила в среднем пять и шесть зрителей на сеанс соответственно.

Также в прокат вышли хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. АКВАПАРК (4,9 млн, одиннадцатая строчка), российский триллер БЕГ (4,7 млн, двенадцатая позиция) и новая работа Гаспара Ноэ ВЕЧНЫЙ СВЕТ (2,0 млн, семнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 249 млн рублей, с учетом стран СНГ – 256 млн. Это на 35,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 54,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм FORD ПРОТИВ FERRARI.

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25.11.2020 Автор: Максим Острый