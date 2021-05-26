Официальная касса России: ФОРСАЖ 9 стал вторым по кассе зарубежным релизом в посткарантинном прокате

ФОРСАЖ 9 за первые четыре дня проката освоил 464 млн (с учетом среды – 560 млн рублей). Это ниже, чем было у трех предыдущих частей франшизы (523 млн, 753 млн и 712 млн рублей соответственно), так и у спин-оффа ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (480 млн). При этом у фильма не лучший «сарафан» — оценка картины на «КиноПоиске» уступает всем предыдущим частям.

Новинка ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» смогла завоевать серебро. Картина заработала 53,6 млн рублей, что с большим запасом обеспечивает лучший старт среди аниме-релизов в России: предыдущий рекорд принадлежал фильму ДИТЯ ПОГОДЫ (22,4 млн).

Падение КРОЛИКА ПИТЕРА 2 на втором уикенде составило 44,2%. Это мягче, чем было у первой части франшизы (-52,9%), однако по сборам сиквел уступает оригиналу: 165 млн рублей после второй недели проката против 395 млн.

А вот мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ освоил на старте лишь 29,6 млн рублей – это меньше, чем было не только у крупных студийных релизов этого года, но и у таких независимых анимационных проектов как 100% ВОЛК (45,2 млн) и ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (37,2 млн).

Замкнул пятерку лидеров хоррор ПИЛА: СПИРАЛЬ. Холдовер потерял 64,3% от кассы первого уикенда, всего в его активе 117 млн. При этом картина опередила итоговые цифры фильма ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (96,5 млн) и тем самым стала самым успешным релизом жанра с момента возобновления кинопроката.

Также в прокат вышли драма НОВЫЙ ПОРЯДОК (2,1 млн рублей, одиннадцатое место) и МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 126. СОЛНЕЧНЫЕ МУЛЬТИКИ (1,3 млн рублей, двенадцатая строка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 675 млн рублей, с учетом стран СНГ – 682 млн. Это на 111,3% больше по сравнению с прошлыми выходными.

26.05.2021 Автор: Максим Острый