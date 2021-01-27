Официальная касса России: сборы без учета новогодних праздников стали лучшими с начала пандемии

Новая работа студии Pixar за первые четыре дня проката освоила 250 млн рублей. Это лучший старт зарубежного проекта за последние одиннадцать месяцев. Среди прочих оригинальных фильмов студии ДУША уступила только ГОЛОВОЛОМКЕ (338 млн). Средняя посещаемость новинки в воскресенье достигала 38 человек.

«Безусловно, по сравнению с той же ГОЛОВОЛОМКОЙ ДУША – более сложный для массового зрителя продукт. Но гениальные художники умеют тронуть души самых разных людей. Про ее кампанию хочу сказать самое важное: она была на доковидном уровне по бюджету и охвату и рассчитана на массовое возвращение самой широкой аудитории», – рассказала в интервью ЭБК вице-президент по маркетингу компании Disney в России Елена Бродская.

Холдовер ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА продолжает приближаться к почетной отметке в 2 млрд рублей кассовых сборов. Падение на четвертом уикенде составило 46,5%, общая выручка проекта достигла 1,93 млрд. После пяти недель проката касса еще одного холдовера, ОГНЯ составила 809 млн. Картина занимает в настоящий момент шестое место среди всех релизов 2020 года.

Падение сборов ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984 составило 65,6%, общая касса достигла 249 млн. Итоговые сборы проекта, вероятно, окажутся в районе показателей фильмов ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (298 млн) и ВЕДЬМЫ (321 млн).

Пятерку лидеров замкнула вторая лучшая новинка уикенда. Российская комедия ДЕНЬ ГОРОДА за первый уикенд освоила 39 млн. Наиболее активна картина была регионах, доля Москвы в ее сборах составила только 12,3%. По сборам схожий результат был у фильма СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (40 млн).

Еще две новинки, обе представляющие жанр триллера, заняли седьмое и восьмое места чарта. ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ заработала 11,8 млн рублей, а в активе картины ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ – 10,1 млн. Фильм с Кэри Маллиган немного опередил цифры похожих по жанру проектов НЕОНОВЫЙ ДЕМОН (10,1 млн) и СУСПИРИЯ (10,9 млн). А постапокалиптическая лента Майкла Бэя стартовала на одном уровне с другим релизом прокатчика Megogo Distribution – ДЫШИ ВО МГЛЕ (11,3 млн).

Замкнул десятку лучших хоррор АСТРАЛ. ОНЛАЙН (6,7 млн). Это второй старт среди проектов дистрибьютора World Pictures.

Также в прокате стартовали российский триллер КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM (0,9 млн, шестнадцатая строчка) и вышедшая в повторный прокат картина Дэвида Линча МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ (0,9 млн, семнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 529 млн рублей, с учетом стран СНГ – 555 млн. Это на 12,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 33,1% меньше, чем было аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА.

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27.01.2021 Автор: Максим Острый