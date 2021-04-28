Официальная касса России: «Гнев человеческий» стартовал лучше «Джентльменов»

Новая работа Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ освоила на старте 283 млн рублей – это больше, чем было у последних частей франшиз ДЖОН УИК (225 млн) и МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА (221 млн). Более того, новинка опередила стартовые показатели предыдущей картины режиссера, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (272 млн). Для «Вольги» это третий старт в истории компании, больше на первом уикенде зарабатывали только две части ГОЛОДНЫХ ИГР.

«Я не слукавлю – для нас это был ожидаемый результат. Мы четко просчитали каждый шаг в маркетинговой кампании и попали точно в цель. Сюрпризов не было, мы верили в эти сборы», – рассказал в интервью ЭБК основатель кинопрокатной компании «Вольга» Сергей Ершов.

Сборы ЧЕРНОБЫЛЯ на втором уикенде снизились на существенные 54,5%. Это сильнее, чем было у таких проектов как ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (-14,7%), ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ (-41,0%) и НЕПРОЩЕННЫЙ (-42,9%). Общая касса проекта достигла 282 млн, в ближайшее время фильм обгонит итоговые показатели СОБИБОРА (300 млн).

Экранизация видеоигр МОРТАЛ КОМБАТ продолжила терять внимание аудитории. На минувшем уикенде ее сборы снизились на 73,3%, а общая касса достигла 820 млн.

Вторая часть трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ стартовала с четвертого места бокс-офиса. Ее сборы составили 32,5 млн против 48,3 млн у БРАТСТВА КОЛЬЦА. Средняя посещаемость, впрочем, осталась самой высокой в первой десятке – 27 человек на сеанс.

Минимальным падением сборов отличились холдоверы 100% ВОЛК и ОТЕЦ. Касса мультфильма достигла уже 98,9 млн – это второй результат среди независимой анимации в посткарантинный период, больших высот достигла только СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (140 млн). В копилке драмы с получившим «Оскар» за эту работу Энтони Хопкинсом 37 млн. Картина почти вдвое обошла цифры ЗЕМЛИ КОЧЕВНИКОВ (21,8 млн).

Фильм ужасов НЕЧЕСТИВЫЕ стартовал с седьмой строчки и 15,4 млн рублей. Это примерно на одном уровне с проектами ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (15,1 млн) и УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (14,4 млн). Девятое место чарта заняла драма ВЕЛИКИЙ (10,9 млн), это значительно ниже, чем было у предыдущей картины с Джонни Деппом в главной роли, фильма ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ (37 млн). Замкнул десятку фантастический триллер ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (9,8 млн), сумевший превзойти результат фильма ГРАНЬ ВРЕМЕНИ (7,4 млн).

Также в прокат вышли российская комедия ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ (3,6 млн, шестнадцатое место), фэнтези РУФУС. ХРОНИКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ (3,6 млн, семнадцатая позиция) и новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 125. ДРУЗЬЯ НА ВСЮ ГОЛОВУ (2,1 млн, двадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 558 млн рублей, с учетом стран СНГ – 574 млн. Это на 7,1% больше по сравнению с прошлыми выходными.

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28.04.2021 Автор: Максим Острый