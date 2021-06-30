Официальная касса России: первое место сохранил мультфильм «Лука»

На втором уикенде проката ЛУКА заработал 79 млн рублей, падение составило 37%. Это примерно соответствует показателям ХОРОШЕГО ДИНОЗАВРА (-38,7%) и значительно сильнее, чем было у ТАЙНЫ КОКО (-25,2%). Всего в копилке картины 260 млн.

Боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА потерял на втором уикенде 46,1%. Это почти совпадает с цифрами первой части франшизы (-45,9%). Общая касса проекта достигла 194 млн.

Замкнула тройку лидеров КРУЭЛЛА, в активе которой 613 млн. Это больше, чем было у таких семейных проектов, как АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ (609 млн) и ТОМ И ДЖЕРРИ (598 млн).

Отечественные новинки, БЕНДЕР: НАЧАЛО и ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК, не смогли привлечь широкую аудиторию. Их посещаемость в выходные не превышала пяти зрителей на сеанс, касса проектов составила 23,3 млн и 10 млн соответственно.

В борьбе за звание лучшей новинки уикенда экшн ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ совсем немного уступил отечественному релизу с Сергеем Безруковым в главной роли. На счету проекта с участием Лиама Нисона 22,2 млн. Новинка почти повторила показатели фильмов ЗАСТУПНИК (23,9 млн) и СНЕГОУБОРЩИК (23,7 млн).

Анимационный проект РОК ДОГ 2 не смог добраться до цифр первой части франшизы. На его счету только 9,4 млн, в то время как касса оригинала составила 22,3 млн.

Десятку лучших замкнул хоррор КУКЛА (5,7 млн). Это совпадает с цифрами другого фильма ужасов от дистрибьютора «Наше кино», картины МАМА: ГОСТЬЯ ИЗ ТЬМЫ (5,7 млн).

Также в прокат вышли криминальная драма МЕЙЕР ЛАНСКИ (1,6 млн, четырнадцатое место), российская комедия БЛОГЕРЫ И ДОРОГИ (1,3 млн, шестнадцатая строка) и фэнтези-комедия ЖВАЛЫ (0,7 млн, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 290 млн рублей, с учетом стран СНГ – 310 млн. Это на 24,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными.

30.06.2021 Автор: Максим Острый