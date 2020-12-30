Официальная касса России: прокат уверенно возглавила новая «Семейка Крудс»

Посещаемость голливудского мультфильма СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ на первом уикенде после официального старта вновь превысила 20 человек на сеанс. С учетом превью в активе проекта 205 млн рублей. Это уже больше итогового результата сиквела ТРОЛЛЕЙ (142 млн). Новинка вполне претендует на звание самого кассового анимационного проекта года – для этого ей надо обогнать мультфильмы КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ (445 млн) и ВПЕРЕД (370 млн).

Российская драма ОГОНЬ стартовала со второго места с результатом 75,7 млн. Это больше, чем было у ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (66,7 млн), однако меньше цифр СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ (92 млн). Впрочем, у фильмов подобного жанра, как правило, большая часть сборов приходится уже на январь.

«Мы рассчитываем на мощный «сарафан». Уже сейчас мы видим многочисленные положительные отзывы, что подтверждает: эмоционально картина трогает зрителя, попадает в самое сердце. У фильма впереди длинная прокатная судьба», – рассказал в интервью ЭБК директор по кинопрокату компании «Централ Партнершип» Павел Верещагин.

Падение сборов СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ вновь было достаточно скромным (-44,1%). Общая касса проекта достигла 250 млн, что выше итоговых показателей картины МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (231 млн).

Отметку в 100 млн преодолела ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Ее падение также было умеренным – 51,3%, однако отставание от первой части франшизы составляет крайне внушительные 259 млн.

А вот сборы комедии РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ сократились сразу на 63,3%. Причины такого падения лежат как в низкой привлекательности проекта для незнакомой с оригинальным сериалом аудитории, так и в довольно посредственном «сарафане».

Мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ занял в чарте шестое место, заработав на старте 13,1 млн. Это ниже показателей недавних анимационных лент ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (16,5 млн) и БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА (24,4 млн).

Еще одна новинка, семейная картина РОЖДЕСТВО КОТА БОБА расположилась на девятой строчке рейтинга. В ее активе 2 млн рублей. Также в прокат вышел фильм ужасов ВДОВИЙ МАЯК (0,9 млн, тринадцатая позиция), а специальные превью-показы мультфильма ДУША принесли ему 0,4 млн и четырнадцатое место чарта.

Общая касса топ-20 в России составила 315 млн рублей, с учетом стран СНГ – 335 млн. Это на 9,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 62,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм ХОЛОП.

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30.12.2020 Автор: Максим Острый