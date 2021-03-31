Официальная касса России: блокбастер взбодрил кинотеатры и зрителей

Кроссовер про двух гигантских монстров ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА заработал за первые четыре дня проката 439 млн рублей. Это существенно больше, чем было у предыдущих картин обеих франшиз – фильмов ГОДЗИЛЛА (295 млн), КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (279 млн) и ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (153 млн). Среди всех посткарантинных релизов новинка уступила только сиквелу ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (588 млн).

«Мы видели картину еще до того, как приступили к подготовке маркетинга. Соответственно, знали ее сильные стороны и изначально были настроены позитивно. Мы понимали, что это лучший из четырех фильмов монструозной франшизы, и он должен «выстрелить», – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании UPI в России Вадим Иванов.

Падение сборов ПАЛЬМЫ и РАЙИ И ПОСЛЕДНЕГО ДРАКОНА, во многом благодаря весенним школьным каникулам, оказалось достаточно мягким – 11,3% и 29,8%. Касса отечественного проекта достигла 252 млн, это значительно выше, чем было у СОБАЧЬЕЙ ЖИЗНИ 2 (182 млн) и ПУТИ ДОМОЙ (152 млн). Мультфильм, в активе которого 747 млн, опередил итоговые сборы проектов РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ (691 млн) и ЭВЕРЕСТ (693 млн).

Падение фильма НИКТО было более существенным – 54,8%. Тем не менее фильм Ильи Найшуллера, заработав уже 167 млн, опередил первую часть ДЖОНА УИКА (151 млн в СНГ) и вплотную приблизился к результатам ХАРДКОРА (168 млн).

Замкнула пятерку лидеров новинка, фантастика ПОСТУПЬ ХАОСА. Проект, съемки которого были завершены еще в 2017 году, рекламировался минимально и смог освоить 30,1 млн, что почти полностью совпадает с цифрами НОВЫХ МУТАНТОВ (30,7 млн) – еще одного голливудского долгостроя.

Также в прокат вышли комедия ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ КАТАСТРОФЫ (3,3 млн, четырнадцатое место), мультфильм АЯ И ВЕДЬМА (3,0 млн, пятнадцатая позиция), МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 124. ВЕСЕННИЕ СМЕШИНКИ (2,5 млн, шестнадцатая строчка) и мелодрама ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ (1,1 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 810 млн рублей, с учетом стран СНГ – 823 млн. Это на 50,2% больше по сравнению с прошлыми выходными.

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31.03.2021 Автор: Максим Острый