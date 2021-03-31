Аналитика


Официальная касса России: блокбастер взбодрил кинотеатры и зрителей

У «Годзиллы против Конга» лучший старт среди зарубежных проектов посткарантинного проката

Кроссовер про двух гигантских монстров ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА заработал за первые четыре дня проката 439 млн рублей. Это существенно больше, чем было у предыдущих картин обеих франшиз – фильмов ГОДЗИЛЛА (295 млн), КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (279 млн) и ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (153 млн). Среди всех посткарантинных релизов новинка уступила только сиквелу ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (588 млн).

«Мы видели картину еще до того, как приступили к подготовке маркетинга. Соответственно, знали ее сильные стороны и изначально были настроены позитивно. Мы понимали, что это лучший из четырех фильмов монструозной франшизы, и он должен «выстрелить», – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании UPI в России Вадим Иванов.

Падение сборов ПАЛЬМЫ и РАЙИ И ПОСЛЕДНЕГО ДРАКОНА, во многом благодаря весенним школьным каникулам, оказалось достаточно мягким – 11,3% и 29,8%. Касса отечественного проекта достигла 252 млн, это значительно выше, чем было у СОБАЧЬЕЙ ЖИЗНИ 2 (182 млн) и ПУТИ ДОМОЙ (152 млн). Мультфильм, в активе которого 747 млн, опередил итоговые сборы проектов РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ (691 млн) и ЭВЕРЕСТ (693 млн).

Падение фильма НИКТО было более существенным – 54,8%. Тем не менее фильм Ильи Найшуллера, заработав уже 167 млн, опередил первую часть ДЖОНА УИКА (151 млн в СНГ) и вплотную приблизился к результатам ХАРДКОРА (168 млн).

Замкнула пятерку лидеров новинка, фантастика ПОСТУПЬ ХАОСА. Проект, съемки которого были завершены еще в 2017 году, рекламировался минимально и смог освоить 30,1 млн, что почти полностью совпадает с цифрами НОВЫХ МУТАНТОВ (30,7 млн) – еще одного голливудского долгостроя.

Также в прокат вышли комедия ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ КАТАСТРОФЫ (3,3 млн, четырнадцатое место), мультфильм АЯ И ВЕДЬМА (3,0 млн, пятнадцатая позиция), МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 124. ВЕСЕННИЕ СМЕШИНКИ (2,5 млн, шестнадцатая строчка) и мелодрама ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ (1,1 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 810 млн рублей, с учетом стран СНГ – 823 млн. Это на 50,2% больше по сравнению с прошлыми выходными.

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31.03.2021 Автор: Максим Острый

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