Официальная касса России: «Форсаж 9» приблизился к миллиардной отметке

Падение сборов ФОРСАЖА 9 на втором уикенде составило 57,5%. Это мягче, чем было у картин ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (-67,4%) и ФОРСАЖ 8 (-61,9%). Общая касса проекта достигла 897 млн рублей, что превосходит итоговые цифры апрельских блокбастеров ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (887 млн) и МОРТАЛ КОМБАТ (865 млн).

ТИХОЕ МЕСТО 2 стартовало в субботу в рамках превью-показов. На счету сиквела по итогам недели 54,2 млн. Новинка отметилась лучшей посещаемостью на уикенде – в среднем 35 зрителей на сеанс.

Школьные каникулы смягчили падения сборов КРОЛИКА ПИТЕРА 2 и СПИРИТА НЕПОКОРНОГО. Они составили 4,7% и 16,6% соответственно. В активе сиквела семейной картины 239 млн, а мультипликационный проект освоил в общей сложности 65,8 млн.

Замкнуло пятерку лидеров аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ», падение сборов которого составило 57,6%. Общая касса проекта достигла 95,4 млн, тем самым сделав его самым успешным релизом японского производства.

Места с восьмого по десятое достались трем новинкам. Китайский фэнтезийный экшн АССАСИН: БИТВА МИРОВ заработал на старте 9,2 млн, что выше результата прошлогодней фантастической ленты ГРАНЬ ВРЕМЕНИ (7,4 млн). Хоррор СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС (7,5 млн) опередил цифры проекта РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (6,8 млн). Наконец, триллер АМНЕЗИЯ заработал 6,8 млн рублей, что почти совпадает с

показателями фильмов ЛОВЕЦ СНОВ (6,8 млн) и АСТРАЛ. ОНЛАЙН (6,7 млн).

Также в прокат вышли классическая драма ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ (3,9 млн, двенадцатое место), хоррор ИЧЧИ (3,0 млн, тринадцатая строка), аниме РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ (2,8 млн, четырнадцатая позиция), семейная картина ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ! (2,2 млн, шестнадцатое место), экшн ХИЩНИКИ (2,1 млн, восемнадцатая строка) и перевыпуск романтической комедии КРАСОТКА (1,1 млн, двадцатая строка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 425 млн рублей, с учетом стран СНГ – 464 млн. Это на 37,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными.

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02.06.2021 Автор: Максим Острый