Официальная касса России: «Душа» лидирует, показав минимальное падение сборов

На втором уикенде проката сборы нового мультфильма студии Pixar ДУША снизились лишь на 3,1%. Это значительно мягче, чем было у ИСТОРИИ ИГРУШЕК 4 (-24,1%), ТАЙНЫ КОКО (-25,2%) и тем более ГОЛОВОЛОМКИ (-45,8%). Общие сборы проекта достигли 570 млн рублей, и с учетом прекрасного «сарафана» картина вполне может претендовать на преодоление миллиардной отметки.

Серебро бокс-офиса неожиданно завоевал криминальный триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. Фильм показал четвертый старт среди проектов с Дензелом Вашингтоном в главной роли, в активе картины 76,8 млн рублей. Это выше, чем было у фильмов НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (56,6 млн) и ЛЕГЕНДА (70,3 млн).

Фантастический боевик по мотивам серии видеоигр ОХОТНИК НА МОНСТРОВ освоил за первый уикенд 72,4 млн. Это худший показатель среди последних семи фильмов режиссера Пола У. С. Андерсона. Его предыдущая работа, ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА, стартовала с 91,4 млн.

На четвертом месте бокс-офиса – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. Сборы победителя «новогодней битвы» остановились в шаге от отметки в 2 млрд. Замкнула пятерку лидеров единственная российская премьера уикенда, военная драма ЗОЯ. В ее активе 30,8 млн, что ниже, чем было у ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ (37 млн) и РЖЕВА (40 млн).

Десятое место в чарте досталось криминальной драме АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА. Релиз Megogo Distribution заработал 6,3 млн.

Также в прокат вышли комедия БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА (6,1 млн, одиннадцатая строчка), картина Дэвида Линча МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ (3,3 млн, двенадцатое место), хоррор ЧЕРНЫЙ СНЕГ (2,2 млн, шестнадцатая позиция), анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №122. СОГРЕВАЮЩИЕ МУЛЬТИКИ (2,1 млн, семнадцатое место) и комедия ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА (1,5 млн, двадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 558 млн рублей, с учетом стран СНГ – 584 млн. Это на 5,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 11,4% меньше, чем было аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА.

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03.02.2021 Автор: Максим Острый