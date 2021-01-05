Как в море корабли: чего ждать рынку от смены дистрибьютора Warner Bros. в России

2020 год запомнится не только пандемией, подставившей под удар всю отрасль, но и значительным переделом рынка дистрибьюторов России. В начале перестали сотрудничать давние партнеры Disney и Sony, а в конце года стало известно о переходе контента компании СТВ Сергея Сельянова от «Нашего кино» к Sony. Затем и вовсе грянула сенсация: источники БК сообщили, что студия Warner Bros. прекращает сотрудничество со своим давним партнером, компанией «Каро Премьер». С марта 2021 года контент мейджора будет прокатывать российский офис Universal.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОТ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Сначала вхождение в состав AT&T, а потом и пандемия привели к смене руководства в WarnerMedia – только за время коронакризиса был уволен целый ряд опытных топ-менеджеров. Это также повлекло реструктуризацию компании и изменение в стратегии дистрибуции контента. Реформы предполагают усиление HBO Max и консолидацию коммерческих активностей холдинга в одну структуру. Чтобы оценить масштаб изменений, нужно понимать, что 77% выручки конгломерата AT&T обеспечивают телекоммуникационные услуги и только 18% приносит WarnerMedia. По итогам третьего квартала 2020 года выручка AT&T снизилась на 5%, до $42,3 млрд. И если основной коммуникационный бизнес конгломерата чувствует себя неплохо (его результаты сопоставимы с прошлогодними), то развлекательный сегмент из-за пандемии просел очень сильно. В основном это произошло из-за рухнувшего кинопроката. Но свою роль сыграл и стабильный в последние годы отток пользователей кабельного ТВ.

На фоне вызванных пандемией экономических трудностей, изменений привычек потребителей (отказ от телевидения в пользу Интернета), сокращающуюся в последние четыре года цену акций, а также 150-миллиардного долга компания делает ставку на стриминговый сервис HBO Max, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность для акционеров – не говоря уже о том, что это автоматически работает и на укрепление основного бизнеса корпорации. Если бы не долг, для погашения которого AT&T уже начала продавать свои непрофильные активы, компания могла бы за счет доходов от основной деятельности гораздо активней продвигать свой стриминговый сервис, пока значительно уступающий лидерам. Именно растущее от квартала к кварталу число подписчиков (HBO Max работает только полгода) в числе прочего влияет на решение инвесторов приобретать акции.

Весь этот год AT&T активно меняет топ-менеджеров на глобальном и региональных уровнях, объединяя деятельность развлекательных сетей WarnerMedia (кабельные телеканалы Turner и HBO) и Warner Bros. (кинотеатральный прокат, потребительские товары, ТВ- и онлайн-дистрибуция, домашние развлечения), чтобы обеспечить на всех рынках «единый подход WarnerMedia». Также это происходит в преддверии запуска HBO Max за пределами США в этом году. В этом смысле известие о том, что Warner Bros. меняет партнера по кинотеатральному прокату на российском рынке, вполне укладывается в логику событий, происходящих в компании на разных уровнях. Так, начало сотрудничества Warner Bros. c Universal – не уникальный российский прецедент. То же самое случилось в Австралии и Сингапуре. На Зеленом континенте мейджор, к примеру, прекратит сотрудничать с дистрибьютором Village Roadshow – и это после сорокалетнего партнерства.

Warner Bros. и Universal тесно сотрудничают уже с начала 2020 года, когда студии заявили о планах создать совместное предприятие по дистрибуции контента в сегменте домашних развлечений. Объединение усилий на почти мертвом рынке реализации DVD и Bluray предположительно должно позволить компаниям оптимизировать расходы. В том числе для того, чтобы сосредоточить силы на развитии собственных видеосервисов. Совместное предприятие будет действовать в течение десяти лет. В начале 2021 года оно запустится на североамериканском рынке, потом – в Европе и Японии. Warner Bros. будет отвечать за реализацию контента на физических носителях в Великобритании, Италии и странах Бенилюкса, а Universal – в Германии, Австрии, Швейцарии и Японии.

Расширение деятельности совместного предприятия на сферу кинотеатральных релизов подчеркивает, что для WarnerMedia и AT&T показ фильмов в кинотеатрах отходит на второй план. Конгломерат без сожалений выбрасывает за борт старых партнеров, будь то режиссеры, продюсеры, партнеры по кинопроизводству, дистрибуции, кинопоказу, опытные специалисты, много лет проработавшие в компании. В начале декабря глава AT&T Джон Стэнки заявил, что доволен прогрессом в оптимизации расходов и реструктуризации компании. Фокус на эффективности привел к снижению расходов на дистрибуцию, как если бы оборот продолжал расти. Напомним, что в августе WarnerMedia уволила около 600 сотрудников, в ноябре началась новая волна увольнений.

РАЗВОД ПО-БРАТСКИ

Кооперация двух мейджоров – не редкая практика для российского рынка. В разные годы здесь функционировали совместные предприятия Disney и Sony, а до этого «Каскад». Тот же Universal работал с контентом Paramount. Экс-глава сети «Формула Кино» Юрий Кириллов считает, что компании оптимизируют расходы на фоне снижения доходов. «Зачем держать свой офис в России, если можно разделить расходы с другой студией? Раньше ведь были объединенные офисы, потом на фоне роста выручки в России каждая студия захотела работать отдельно. Теперь идет обратный процесс: бокс-офис упал, студии объединились. Жду, когда киносети начнут объединяться», – говорит он.

Объединение Universal Pictures и Warner Bros. приведет к созданию нового «супермейджора», имеющего шансы превзойти в России Walt Disney Studios (Disney + Fox) и сосредотачивающего в своих руках около четверти рынка.

Интересно, что UPI и CAO располагают примерно равными долями рынка. Усиление Universal даст прокатчику очевидное преимущество при росписи своих проектов. Возможно, у компании появится больший интерес к выпуску российского контента. Доля «Каропроката», занимающегося дистрибуцией российского контента, в общих сборах с «Каро Премьер» достигла пика (33%) в 2018-м, а в прошлом году она сократилась до 23%. Доля прокатчика в бокс-офисе 2019-го составила бы 3%. Без релизов Warner Bros. «Каропрокат» лишится козыря при росписи отечественных фильмов. А это в свою очередь повлияет на усиление и без того высоких позиций «Централ Партнершип» в прокате российских проектов.

Для кинотеатров перераспределение в сегменте дистрибьюторов вряд ли что-то кардинально изменит. «У Warner Bros. всегда очень сильный пакет. Кто именно будет его расписывать, для нас не так принципиально, – считает представитель крупной сети кинотеатров, согласившийся поговорить с БК на условиях анонимности. – Проблема в том, что теперь около 60 процентов рынка будет принадлежать двум дистрибьюторам, что вряд ли можно воспринимать как благо. «Каропрокат» мог обеспечивать хорошую роспись отечественным релизам за счет сильного пакета Warner Bros. Без него добиться схожего результата будет сложно, в связи с чем амбициозные российские проекты будут искать себе другого дистрибьютора. Ну и, конечно, теперь можно ожидать еще более ожесточенную битву за роспись, особенно когда проекты Disney и Universal будут пересекаться по датам».

«Теперь четыре мейджора вместо пяти монополизируют рынок, – рассуждает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, говоря о последствиях решения Warner Bros. прекратить сотрудничество с «Каро Премьер». – Появляются четыре холдинга, которые контролируют практически 95% рынка. Договариваться все равно придется, и, возможно, вчетвером это будет легче сделать, чем впятером. С другой стороны это может дать толчок появлению новых бизнес-моделей. К примеру, кинотеатры и киносети будут заключать эксклюзивные договоры с дистрибьюторами. Сейчас у каждого из четырех игроков будет хватать фильмов для того, чтобы обеспечивать репертуар кинотеатра. Мы сможем увидеть специализированные «диснеевские» кинотеатры. Возможно, их будут по-другому брендировать. В результате фильм будет идти не во всех кинотеатрах в одно и то же время, а релизы разных прокатчиков будут показываться на разных площадках. Кто-то из кинотеатров может войти в коллаборацию не только с дистрибьюторами, но и с платформами, которые контролируют эти дистрибьюторы. В последние 15 лет мы слишком привыкли жить по накатанной, пора уже расшевелить это «болото» и меняться.

Генеральный директор объединенной киносети («Кино Окко», «Синема Парк», «Формула Кино») Алексей Васясин отмечает, что укрупнение и глобализация – необходимые стадии в развитии любого бизнеса. «Disney объединился с Fox, релизы «Нашего кино» ушли к Sony, у Warner Bros. и UPI теперь общий пакет. В последнем случае, безусловно, жаль, так как меня с главой «Каро Премьер» Алексеем Рязанцевым, кроме профессиональных, связывают и личные отношения. С глубоким уважением отношусь к нему как к другу и как к человеку. Алексей приложил громадные усилия к становлению кинорынка в России», – говорит Васясин.

Возможно, этот этап слияний и поглощений коснется и остальных мейджоров. Детали сделки Warner Bros. и Universal все еще неизвестны, но совершенно точно можно предсказать, что впереди волна кадровых перестановок. Кто будет отвечать за маркетинг релизов Warner Bros. – UPI или прежняя команда? Ответ на этот вопрос может дать только российский офис Universal, предпочитающий пока хранить молчание.

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05.01.2021 Автор: Рая Башинская, Ольга Куликова