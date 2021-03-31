Предпродажи уикенда: «Майор Гром: Чумной Доктор» уступает «Чудо-женщине 1984»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня рассмотрим экранизацию комикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS) и хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP).

Экранизация отечественного комикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР набрала на предпродажах 3 млн. Это меньше показателей недавней ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984 (3,2 млн, сборы - 125,7 млн рублей за уикенд), но немного больше цифр проекта ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ (2,8 млн, сборы - 225,6 млн рублей за уикенд). Отметим, что МАЙОР ГРОМ демонстрирует не самую обнадеживающую динамику предпродаж. Если в понедельник ЧУМНОЙ ДОКТОР опережал ЧУДО-ЖЕНЩИНУ в 2,7 раза, во вторник уже всего в 1,25 раз, а в среду начал уступать.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 3,2 МAЙОР ГРОМ : ЧУМНОЙ ДОКТОР 3,0 ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ 2,8 ГОГОЛЬ. ВИЙ 2,0

Фильм ужасов УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА пока получил на предпродажах 67,4 тыс. рублей. Это немногим меньше, чем было у аналога ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (72,2 тыс., сборы - 15,1 млн рублей за уикенд), но зато заметно превосходит показатели ЛОВЦА СНОВ (48,8 тыс., сборы - 6,8 млн рублей за уикенд)

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ 72,2 УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА 67,4 ЛОВЕЦ СНОВ 48,8

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31.03.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов