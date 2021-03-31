Предпродажи уикенда: «Майор Гром: Чумной Доктор» уступает «Чудо-женщине 1984»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня рассмотрим экранизацию комикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS) и хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP).
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НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
|
3,2
|МAЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
|3,0
|ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ
|2,8
|ГОГОЛЬ. ВИЙ
|2,0
Фильм ужасов УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА пока получил на предпродажах 67,4 тыс. рублей. Это немногим меньше, чем было у аналога ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (72,2 тыс., сборы - 15,1 млн рублей за уикенд), но зато заметно превосходит показатели ЛОВЦА СНОВ (48,8 тыс., сборы - 6,8 млн рублей за уикенд)
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НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ
|72,2
|УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА
|67,4
|ЛОВЕЦ СНОВ
|48,8
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31.03.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов